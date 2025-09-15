Nový standard pro správu IT a digitální zkušenost zaměstnanců v Česku je k dispozici

Platforma, využívající pokročilé možnosti umělé inteligence a automatizace, je postavena na zkušenostech HP z nasazení ve stovkách organizací a milionech zařízení po celém světě.
V Česku tak firmy získávají řešení umožňující plnou kontrolu nad celým digitálním ekosystémem, prediktivní analytiku, reálná data o stavu zařízení i nástroje k okamžitému zásahu, vše na jednom místě.
Digitalizace a rozvoj hybridních pracovních modelů znamenají, že zaměstnanci stále častěji pracují z více míst a očekávají stejnou úroveň podpory i ve chvílích, kdy sedí mimo hlavní kancelář. S tím výrazně rostou i nároky na IT oddělení, která musí být schopna zajistit nejen stabilitu a bezpečnost, ale také pružně reagovat na vznikající obtíže dříve, než ovlivní provoz nebo pracovní výkon.
Právě tuto změnu přináší WXP, která díky proaktivní správě, integraci s pokročilou analytikou a automatizovanými workflow odstraňuje rutinní úlohy, minimalizuje nutnost zásahu podpory a umožňuje týmům IT soustředit se na klíčové strategické projekty.
Platforma WXP nabízí komplexní přehledy stavu celé flotily zařízení bez ohledu na použitý operační systém – podporovány jsou nejen počítače s Windows 10 a 11, ale také macOS, Chrome OS a široká škála mobilních zařízení s Androidem i iOS.
Nejde přitom pouze o monitoring hardwaru – WXP zprostředkovává detailní informace o softwarovém prostředí, bezpečnostních nastaveních, síťové infrastruktuře i úrovni spokojenosti samotných uživatelů.
Z hlediska uživatelské zkušenosti má WXP výrazně personalizovaný rozměr. Silnou stránkou je například pokročilá analýza sentimentu, která průběžně vyhodnocuje zpětnou vazbu z dotazníků a odhaluje trendové změny v náladě napříč týmy.
Díky nástroji Fleet Explorer na bázi zpracování přirozeného jazyka (NLP) mohou IT administrátoři jednoduše získat také odpovědi na složité otázky typu „Která zařízení v posledních třiceti dnech více využívala operační paměť?“ a činit tak informovaná rozhodnutí prakticky v reálném čase.
Integrace s firemními nástroji je pro WXP samozřejmostí. Platforma je navržena pro jednoduchou implementaci do prostředí s existujícími řešeními třetích stran, jako jsou ServiceNow, Power BI, Tableau nebo MS Intune, a zároveň podporuje pokročilé možnosti skriptování a automatizovaná doporučení.
Důležitou novinkou je i rozšíření kompatibility s nástroji Vyopta, které přinášejí podrobný pohled na stav technologií pro firemní spolupráci včetně videokonferencí.
Podpora administration a onboarding je řešena maximálně flexibilně. Kromě toho, že WXP umožňuje pohodlnou hromadnou správu zařízení a uživatelů, HP poskytuje zákazníkům dle velikosti projektu i specializované onboardingové služby a různě pokročilé typy podpory, vč. prémiové varianty dostupné pro velké zákazníky.
Architektura služby odpovídá současným nárokům na bezpečnost (certifikace ISO/SOC2, pravidelná aktualizace) a garantuje, že veškerá zařízení komunikují zabezpečeně přes běžné internetové připojení.
Klíčovým faktorem je rovněž variabilita licencování – WXP je dostupná ve třech úrovních (Standard, Pro, Elite), které se výrazně liší rozsahem funkcí, možnostmi integrace a mírou zapojení umělé inteligence do analytických a manažerských nástrojů.
Základní úroveň platformy je přitom zařazena i v rámci některých hardwarových řešení HP, rozšířené funkce jsou určeny organizacím, které požadují hlubší automatizaci a komplexní reporting.
Nasazením HP Workforce Experience Platform firmy v Česku získávají možnost posunout digitální pracovní prostředí na úroveň odpovídající globálním standardům.
Výsledkem je nejen vyšší efektivita a bezpečnost, ale především spokojenost zaměstnanců, nižší náklady na provoz IT a jasná podpora strategického růstu organizace.
