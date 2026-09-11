Petr Jarošík, Joyce: Garantujeme, že se o zákazníka vždy postaráme

Joyce je přes třicet let v oboru, kde se několikrát kompletně změnila technologická generace – od hloupého hardwaru přes virtualizaci a cloud až po edge a IoT. Které konkrétní technologické zlomy vás donutily zásadně přepsat to, co děláte a jak to děláte?
Těch třicet let zní krásně i trochu děsivě, jak ten čas letí… Máte pravdu, že celý ICT sektor se za tu dobu neuvěřitelně proměnil. Ale do našeho tak trochu niche segmentu řešení pro firemní komunikaci, mohu-li to takto velmi zjednodušeně nazvat, zasahují některé technologické změny jen zprostředkovaně.
V každém případě to ale v současné době je daleko více o propojování, o integracích, klienti uvažují komplexněji a my musíme samozřejmě taky. Nicméně si nemyslím, že se změnila podstata toho, jak naši práci děláme a o co se spolu se zákazníky snažíme. Stále je to o tom, správně se klientů ptát, dobře jim naslouchat a pomáhat jim díky komunikačním technologiím být efektivnější.
Začínali jste jako distributor. Kdy jste si interně řekli, že vám samotná distribuce už nedává smysl – a jak se to konkrétně promítlo do architektury řešení, která dnes přinášíte?
My jsme byli vždy zastoupením výrobců, skoro vždy exkluzivním, ať už to byly Yealink, Yeastar, Snom, RTX nebo třeba VoCoVo. To s sebou přinášelo komplexní péči a budování českého a slovenského trhu pro daný produkt a značku. Ty značky byly kromě Snomu prakticky neznámé, to by ani nebylo možné jen posouvat hardware, když ho z počátku skoro nikdo nechtěl.
Tím jsme si zakódovali do firemní DNA, že musíme dodávat zákazníkům zboží s maximální přidanou hodnotou. A naopak čas od času opustit prodej produktů, kde už nebyl prostor pro přidanou hodnotu, jako třeba byly Wi-Fi routery Asus, a posunout se k něčemu novějšímu nebo komplexnějšímu. To byla třeba IP telefonie, kde zákazník naši přidanou hodnotu potřeboval a byl schopný ji ocenit.
Umíte pojmenovat konkrétní projekt, u kterého jste poprvé fungovali jako partner pro architekturu celého řešení? Co v něm bylo technologicky jinak než v předchozích zakázkách?
Na konkrétní projekt si nevzpomenu, ale přišlo to v době, kdy jsme sortiment zařízení pro přístup k internetu rozšířili o internetovou telefonii se zařazením telefonních ústředen do nabídky. Od té doby bylo jasné, že my jsme ti, kteří musejí na základě potřeb zákazníka hledat cesty, jak celý telefonní systém postavit, propojit a zaintegrovat do jeho informačního systému.
A u fotovoltaiky to bylo tak, že už rok po získání zastoupení tchajwanského výrobce FV panelů Asec, tedy v roce 2009, po nás zákazníci požadovali na klíč celý návrh i realizaci elektráren. A dohledový software. Tak jsme doplnili sortiment o střídače, konstrukce a další komponenty, řešení se naučili dělat od A do Z a software jsme si naprogramovali.
Rodinný charakter vaší firmy umožňuje luxus dlouhodobého plánování bez tlaku kvartálních výsledků. Jak se to projevuje při volbě platforem, které budou vaši zákazníci provozovat dalších deset patnáct let?
Výsledky jsou samozřejmě důležité i u nás, jinak bychom tady třicet let nebyli. Ale ano, máme možnost uvažovat s jiným horizontem a trochu jinak. Volbu platformy ale nakonec stejně vždycky dělá zákazník – naším úkolem je zjistit, co by mu mohlo pomoci, navrhnout mu vhodné produkty/řešení a vysvětlit výhody a nevýhody. Výběr platformy je ale nakonec na něm.
Když srovnáte typický projekt Joyce před deseti lety a dnes – jak se změnila architektura z pohledu on-premise vs. cloud/edge, míry integrace OT a IT a bezpečnostních vrstev? A co to znamenalo pro skillset lidí uvnitř firmy?
Za těch deset let je situace nesrovnatelná, a to z mnoha úhlů pohledu. Třeba v oblasti IP telefonie je český i slovenský trh u středních firem poměrně konzervativní, ale tam je posun ke cloudovým řešením nesporný. Velké firmy se za tu dobu hodně přesunuly od velkých HW ústředen k MS Teams. A samozřejmě daleko více řeší i bezpečnost.
Využívání videokonferenčních řešení zcela zásadně změnil covid. Vše je daleko komplexnější, i když každý segment má svůj vývoj trochu jiný. Ty změny se nedějí skokově, ale pro nás to znamenalo potřebu posunout se od odborníků s výbornou znalostí našich řešení k technicky znalým konzultantům přemýšlejícím z nadhledu nad tím, jak daná technologie zapadne do prostředí u zákazníka.
A ještě jedna věc – my jsme hrdým partnerem pro dodávky našich produktů a řešení snad pro všechny české a slovenské operátory. A jejich nároky na funkčnost, bezpečnost i support jsou, jak si jistě umíte představit, velmi vysoké a široce rozkročené. Ti nás nenechají ustrnout.
Z vašeho současného portfolia – retail infrastruktura, energetický management, řídicí a plánovací systémy – v jakých oblastech vidíte největší potenciál a které technologie do nich cíleně přinášíte?
U retail infrastruktury, konkrétně našeho zastoupení řešení týmové komunikace VoCoVo, je určitě potenciál pro zefektivnění jejich fungování i zlepšení user experience jejich zákazníků. Hodně se i sem tlačí AI v různých formách. Ale nároky klientů jsou velmi vysoké a jednání tvrdá a dlouhodobá. Navíc mnoho subjektů na českém a slovenském trhu je nadnárodních, takže se rozhoduje v zahraničí, což situaci komplikuje.
A co se týká oblasti obnovitelných zdrojů, kde děláme návrh a realizace fotovoltaických elektráren pro firmy a bytové i rodinné domy, tam je také zajímavý prostor i pro komplexnější služby. Bohužel tento sektor je velmi pokřivený dotacemi a nestabilním legislativním prostředím.
Pracujete na projektu nebo pilotu, kde testujete jiný technologický přístup, než byl pro Joyce dosud typický – například výraznější využití edge computingu, IoT nebo datové analytiky napříč provozem?
Pro jednoho zákazníka teď vyvíjíme middleware, který bude umožňovat integraci různých IoT čidel a senzorů do řešení týmové komunikace VoCoVo. A to celé s integrací s AI asistentem pracujícím nad produktovými daty. To je velmi zajímavý projekt s potenciálem velikého přínosu pro zákazníka.
Když navrhujete nové řešení pro síť prodejen, jaké technické parametry jsou pro vás na začátku návrhu nepřekročitelné – dostupnost, latence, bezpečnost, škálovatelnost, otevřenost API?
Prodejní, zejména nadnárodní sítě mají velmi tvrdé požadavky na bezpečnost, to je zásadní požadavek. A protože současně chtějí mít možnost propojení našeho řešení s dalšími systémy, je logicky složité dosáhnout stoprocentního výsledku. Zde je to klidně o několika testovacích pilotech a i několika letech.
Uvažujete o vstupu do nového technologického segmentu – například pokročilá provozní analytika, AI-driven řízení spotřeby nebo hlubší integrace OT a IT sítí – a jak by se takový krok promítl do fungování Joyce?
V současné době se v našich plánech rozvoje soustředíme spíše na to, abychom u námi dodávaných řešení pomocí HW i SW doplňků zvyšovali jejich užitnou hodnotu. A také doplňujeme do nabídky produkty pro uspokojení potřeb určitých specifických zákaznických skupin, například škol nebo hotelů.
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Jaká konkrétní technologie nebo architektonický princip za posledních pět let nejvíc změnil způsob, jak navrhujete projekty – a v čem to zákazníkovi mění TCO, SLA nebo rychlost nasazení?
Obecně všechny cloudové instalace oproti hardwarovým výrazně snižují TCO ve fázi instalace i následného servisu i upgradů, to je jasné. Také zrychlují nasazení i servis a cena SLA může být nižší.
Další zajímavou funkcí je napříkladu ústředen Yeastar Auto provisioning telefonů nebo central management pro správu ústředen více zákazníků – jednoduché funkce šetřící hodiny času.
Jak přistupujete k výběru platforem a vendorů, aby byl zákazník chráněný před vendor lock-in a zároveň měl jistotu dlouhodobé podpory a bezpečnostních aktualizací?
Z vaší otázky vidím, že to také vnímáte jako protichůdné požadavky. Po implementaci jakéhokoliv řešení, a je jedno, jestli je to videokonference, týmová komunikace pro retail nebo třeba účetní systém, vznikne vždy určitá bariéra pro změnu vendora. U každého systému a u každého zákazníka je horizont pro případnou změnu technologie, a tedy i vendora, jiný.
My jsme při výběru našich dodavatelů obezřetní, ale nemůžeme garantovat, že nedojde někdy v budoucnu k ukončení výroby dodané technologie, nebo dokonce k zániku vendora. Ale můžeme našemu zákazníkovi garantovat, že dokud tady naše firma bude, budeme se o něj starat, jak nejlépe umíme!
Co si musejí dnešní CIO uvědomit o technologických projektech jinak než před deseti lety, pokud nechtějí mít IT jen jako nákladové centrum?
Z pozice a nadhledu majitele firmy si jim netroufám radit. Ale vím, že my jako dodavatel se musíme snažit mít při vymýšlení řešení na mysli potřebu zákazníka, kterou chce vyřešit. I nejlepší technologie, jež je nasazená nevhodným způsobem, se může pro firmu stát zátěží, a ne přínosem.
Kde jste se v Joyce v minulosti technologicky spálili – a jak jste tu zkušenost přetavili do změny v to, jak dnes navrhujete projekty nebo vybíráte technologie?
Asi každý udělá někdy chybu… Vzpomínám si, že u videokonferencí Yealink jsme s nimi chtěli být na trhu co nejdříve, Yealink už byl v té době v IP telefonech celosvětová jednička v počtu prodaných kusů, ale kvalita videokonferenčních produktů v té době ještě nebyla na potřebné úrovni. Naše snaha být rychlí nás tak naopak prodejně zpomalila. Od té doby si produkty důkladněji testujeme před uvedením na trh, i když to někdy znamená pozdější zahájení prodeje.
Vidíte budoucnost spíš v dominanci velkých proprietárních platforem, nebo v otevřenějších standardech a interoperabilitě mezi retail, OT a IT systémy – a jak na toto dilema reagujete ve vlastní integrátorské strategii?
Upřímně, nevím. Byly doby, kdy jsem si myslel, že všechno bude brzy propojené a integrované. Ale v současné době technologií prorůstajících úplně do všech oblastí lidského i firemního života, a tedy i narůstajících hrozeb mají proprietární platformy své nesporné výhody.
Rozhovor vyšel v magazínu CIOtrends 4/2026.
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