Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje, zákazníkům rozvazuje ruce

Nové nařízení dává zákazníkům do rukou jasná práva. Téměř každý klient provozovatele SaaS platformy bude moci ze zákonných důvodů ukončit smlouvu s krátkou výpovědní lhůtou a přejít jinam bez složitých překážek.
Switching fees, tedy poplatky za přechod, budou od teď omezeny jen na prokazatelné náklady, a od roku 2027 dokonce zcela zakázány.
Dále končí blanketní ustanovení typu „poplatky jsou nevratné“. Pokud zákazník službu předčasně ukončí a předem nestanoví ve smluvní dokumentaci poplatek za předčasné ukončení smlouvy, a poskytovatel bude muset s největší pravděpodobností vrátit poměrnou část nevyužitého předplatného.
Poskytovatel také musí podpořit transparentní migraci dat. Samozřejmostí zůstává povinnost zajistit bezpečnost a soukromí údajů i po ukončení smlouvy – v návaznosti na GDPR a další regulace.
Jak reagují velcí poskytovatelé
Google, Microsoft i AWS už na změny reagují.
- Google Cloud v Evropě nabízí bezplatné přenosy dat při multicloudových scénářích a v některých případech umožňuje ukončení smlouvy bez poplatků.
- Microsoft Azure přechází na model, kdy účtuje pouze „at cost” náklady, a zákazníkům poskytuje kredity na pokrytí migrace.
- AWS umožňuje snížené nebo kompenzované poplatky, pokud zákazník ukončí využívání služeb kompletně.
To vše ukazuje, že velcí hráči berou Data Act vážně a snaží se nastavit podmínky tak, aby odpovídaly nejen zákonu, ale i očekávání zákazníků.
Co z toho plyne pro menší a střední SaaS poskytovatele
Nová pravidla se však netýkají jen gigantů. Povinnost zajistit férový exit se vztahuje stejnou mírou i na menší a střední poskytovatele SaaS služeb. Ti se budou muset přizpůsobit, ale zároveň mají šanci využít situace ve svůj prospěch.
„Pokud zákazníky nebude držet umělý lock-in, musí je udržet kvalita a férovost,” upozorňuje Miroslava Kuklincová, partnerka a advokátka v právně-technologické kanceláři Eldison.
Jak tedy postupovat?
- Proveďte audit smluvních podmínek. Odstraňte blanketní klauzule, které by byly nevymahatelné, a nastavte jasný a transparentní exit proces.
- Definujte férový model poplatků. Připravte si metodiku, jak spočítat reálné náklady na migraci, a buďte připraveni je doložit.
- Buďte technicky připraveni na exit. Nabídněte zákazníkům exportní rozhraní, dokumentaci nebo nástroje pro paralelní provoz při migraci.
- Transparentně komunikujte férové poplatky za předčasné ukončení smlouvy. Pokud nebudou tyto poplatky komunikovány při uzavření smlouvy, hrozí riziko nutnosti vrácení peněz při předčasném ukončení smlouvy klientem.
- Stavte na hodnotě, ne na bariérách. Pokud nebude možné zákazníky „držet” skrze složité smlouvy, udrží je jen kvalita služeb, podpora a přidaná hodnota.
EU Data Act přináší revoluci v oblasti cloudu a SaaS. Pro zákazníky znamená férovější podmínky a možnost jednoduššího přechodu k jinému poskytovateli. Pro velké hráče jde o výzvu, na kterou už reagují konkrétními programy.
A pro menší SaaS společnosti je to příležitost: kdo dokáže být transparentní, férový a zároveň nabídnout přidanou hodnotu, může z nové regulace těžit a odlišit se na trhu.
Autorka je advokátka, Eldison
CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.