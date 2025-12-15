;
Poslední letošní vydání CIOtrends se zaměřuje na střízlivění z AI, návrat do kanceláří a novou éru privátního cloudu

Radan Dolejš
Včera
Doba čtení: 3 minuty

Obálka časopisu
Autor: Internet Info DG
Prosincové vydání CIOtrends uzavírá rok 2025 pohledem na témata, která budou definovat příští měsíce – od realistického přístupu k umělé inteligenci přes hybridní práci až po strategickou roli privátních sítí.

Ještě před pár lety bylo na všech poradách hlavním tématem heslo „všechno do cloudu", pak k tomu přibylo i heslo „AI všude, kde to jde". Dnes čísla z novějších globálních průzkumů ukazují jiný obrázek: umělá inteligence je sice technologická priorita číslo jedna, ale jen menšina organizací se cítí opravdu připravená řídit rizika, která s sebou GenAI a velké jazykové modely nesou.

Většina firem teprve narychlo lepí governance, kompetence a procesy, zatímco se jim pod rukama mění regulatorní prostředí. Podobné vystřízlivění přichází i u cloudu – naprostá většina podniků přešla na hybridní model a otevřeně přiznává, že část rozpočtu ve veřejném cloudu prostě pálí zbytečně.

V sekci věnované bezpečnosti se dozvíte, proč jsou motivovaní zaměstnanci nejcennějším aktivem každé společnosti a jak ti nespokojení mohou způsobit větší škody než jakékoli technologické selhání. Ztráta klíčové osoby znamená nejen ztrátu produktivity, ale také riziko ztráty know-how, klientů nebo dat. Zabýváme se také tím, jak se ambiciózní plány s umělou inteligencí střetávají s nedostatkem talentů a přísnějšími regulacemi. Data jsou v tomto ohledu alarmující: pouhých třináct procent organizací se cítí být velmi dobře připraveno na zvládání rizik spojených s generativní AI.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

George Dritsanos, viceprezident divize Secure power a datacenter společnosti Schneider Electric pro region střední a východní Evropy, v rozhovoru vysvětluje, že do pěti let budou úlohy související s AI tvořit skoro polovinu výpočetní kapacity. Tento prudký nárůst výkonu, kdy servery dosahují hustoty 40–100 kW na rack, vytváří bezprecedentní nároky na účinné chlazení a odolné napájecí systémy. Dritsanos také popisuje pět zásadních trendů, které určují podobu transformace evropského průmyslu: elektrifikaci, digitalizaci, dekarbonizaci, geopolitické změny a posilování obranné odolnosti.

Po letech experimentování s flexibilitou se pracovní trh vrací k přísnějším požadavkům na fyzickou přítomnost v kancelářích. Téměř tři čtvrtiny organizací nyní uplatňují mandáty vyžadující práci z kanceláře. Snaha o obnovení kontroly však naráží na prohlubující se propast mezi optimistickým očekáváním vedení a faktory, které dnes rozhodují o výkonu a loajalitě týmů. Zatímco 78 procent zaměstnavatelů se domnívá, že jejich politika návratu byla přijata kladně, stejný pocit sdílí pouze 64 procent zaměstnanců.

Vertikální cloudy, model nulové důvěry i rostoucí složitost digitální transformace vytvářejí nové příležitosti pro specializované IT poradenství. Přinášíme přehled poskytovatelů IT poradenství na českém trhu a věnujeme se fenoménu stínového IT, kdy ve firmách bují nákupy hardwaru i služeb bez vědomí odpovědných osob. Moderní nástroje nabízejí intuitivní rozhraní a rychlé osvojení, zatímco mnoho zaměstnanců vnímá tradiční firemní nástroje jako zastaralé nebo neefektivní.

Zajímavá data přináší článek o cloudovém resetu. Dvaadevadesát procent organizací dnes cíleně provozuje kombinaci privátních a veřejných cloudů a 69 procent organizací v současnosti zvažuje přesun aplikací zpět z veřejného cloudu do privátních prostředí. Hlavním motorem této repatriace je bezpečnost a compliance.

V technologické sekci se podíváme na mobilní privátní sítě, které se stávají strategickou součástí digitalizace v průmyslu, logistice i municipalitách. MPN poskytují garantovanou latenci, odolnost vůči rušení, bezpečnost a zároveň flexibilitu, kterou postrádá kabelová infrastruktura. Článek přináší konkrétní příklady využití od autonomní logistiky přes prediktivní údržbu až po řízení dopravy v chytrých městech.

Věnujeme se také digitalizaci Česka – zatímco počítače, tablety a chytré telefony pronikly do většiny domácností, míra rozvoje digitálních dovedností stále závisí na věku, vzdělání, regionu a příjmu. V roce 2025 má počítač 83,5 procenta domácností a generativní AI aplikace ovládlo 32 procent občanů.

V magazínové části najdete tipy na zimní korporátní módu, kde letos vévodí vlněné kabáty s vysokým stojáčkem a barvy jako červená, čokoládově hnědá a tmavě modrá. Představujeme také plug-in hybrid BYD Seal 6 DM-i Touring, který v městském režimu dokáže překvapit dojezdem na elektřinu, pilotní hodinky Archimede pro milovníky německé hodinařiny i rady pro golfisty, jak využít zimní období k přípravě na novou sezónu. Nechybí ani vyhlášení vítězů soutěže Případová studie roku 2025, kde hlavní cenu získala společnost Tovek.

Magazín CIOtrends si můžete koupit přímo zde.
CIOtrends

CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Krátce

  • 8. 10.  Rezignace kvůli eDokladům

    Ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd rezignoval na svou funkci k 23. říjnu 2025. Mesršmíd nabídl svou funkci během minulého víkendu, kdy se DIA potýkala s problémy eDokladů, které některým občanům znepříjemnili využití možnosti prokázat se digitální občanku u volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny.

  • 9. 9.  Seyfor k nezastavení

    Společnost Commander Services, která je součástí skupiny Seyfor, uzavřela akvizici 100% podílu ve firmě Radium, vývojáři systému Fleetware pro GPS monitoring vozidel, správu flotil a integrované IoT scénáře. 

    Transakce významně rozšiřuje působnost Commanderu na českém trhu a posiluje jeho vývojové kapacity v oblasti softwaru i hardwaru. Rovněž otevírá nové příležitosti pro nasazení pokročilých telematických řešení ve specifických odvětvích od municipálních a technických služeb až po logistiku či bezpečnostní složky.

  • 22. 7.  Prodaná Adastra

    Adastra Group má nového majoritního vlastníka. Stává se jím globální investiční skupina Carlyle. Uzavření akvizice v některých dotčených zemích podléhá schválení ze strany regulátora. Adastra byla založena v roce 2000, má centrály v Praze a Torontu. Specializuje se především na správu dat, cloud a umělou inteligenci. V regionálních pobočkách působících na klíčových trzích a v globálních delivery centrech zaměstnává přes 2 000 lidí.

  • 14. 7.  Radiokomunikace nabízejí AI

    České Radiokomunikace (CRA) spouští nové služby v oblasti umělé inteligence. Zahrnují škálu možností, od volby GPU výkonu přes výběr natrénovaného AI modelu až po trénink vlastních AI služeb. Firma slibuje vysokou úroveň bezpečnosti a tvrdí, že zákaznická data neopustí Českou republiku. Samozřejmostí je support v českém jazyce.

  • 3. 7.  Akvizice Algotechu

    Algotech rozšiřuje své portfolio o další služby a akvíroval firmu Expinit, která se zabývá IT službami, čímž získává dalšího hráče s hlubokou expertízou v oblasti Microsoft SharePoint a vývoje vlastních produktů, zejména v segmentu e-learningu.

    Obě společnosti budou i nadále úzce spolupracovat. Expinit zůstává samostatnou jednotkou v rámci skupiny Algotech a bude se i nadále věnovat svým klientům a projektům, přičemž nově získá zázemí silné skupiny a možnosti dalšího růstu.

Další krátké zprávy

