Poslední letošní vydání CIOtrends se zaměřuje na střízlivění z AI, návrat do kanceláří a novou éru privátního cloudu

Ještě před pár lety bylo na všech poradách hlavním tématem heslo „všechno do cloudu", pak k tomu přibylo i heslo „AI všude, kde to jde". Dnes čísla z novějších globálních průzkumů ukazují jiný obrázek: umělá inteligence je sice technologická priorita číslo jedna, ale jen menšina organizací se cítí opravdu připravená řídit rizika, která s sebou GenAI a velké jazykové modely nesou.
Většina firem teprve narychlo lepí governance, kompetence a procesy, zatímco se jim pod rukama mění regulatorní prostředí. Podobné vystřízlivění přichází i u cloudu – naprostá většina podniků přešla na hybridní model a otevřeně přiznává, že část rozpočtu ve veřejném cloudu prostě pálí zbytečně.
V sekci věnované bezpečnosti se dozvíte, proč jsou motivovaní zaměstnanci nejcennějším aktivem každé společnosti a jak ti nespokojení mohou způsobit větší škody než jakékoli technologické selhání. Ztráta klíčové osoby znamená nejen ztrátu produktivity, ale také riziko ztráty know-how, klientů nebo dat. Zabýváme se také tím, jak se ambiciózní plány s umělou inteligencí střetávají s nedostatkem talentů a přísnějšími regulacemi. Data jsou v tomto ohledu alarmující: pouhých třináct procent organizací se cítí být velmi dobře připraveno na zvládání rizik spojených s generativní AI.
George Dritsanos, viceprezident divize Secure power a datacenter společnosti Schneider Electric pro region střední a východní Evropy, v rozhovoru vysvětluje, že do pěti let budou úlohy související s AI tvořit skoro polovinu výpočetní kapacity. Tento prudký nárůst výkonu, kdy servery dosahují hustoty 40–100 kW na rack, vytváří bezprecedentní nároky na účinné chlazení a odolné napájecí systémy. Dritsanos také popisuje pět zásadních trendů, které určují podobu transformace evropského průmyslu: elektrifikaci, digitalizaci, dekarbonizaci, geopolitické změny a posilování obranné odolnosti.
Po letech experimentování s flexibilitou se pracovní trh vrací k přísnějším požadavkům na fyzickou přítomnost v kancelářích. Téměř tři čtvrtiny organizací nyní uplatňují mandáty vyžadující práci z kanceláře. Snaha o obnovení kontroly však naráží na prohlubující se propast mezi optimistickým očekáváním vedení a faktory, které dnes rozhodují o výkonu a loajalitě týmů. Zatímco 78 procent zaměstnavatelů se domnívá, že jejich politika návratu byla přijata kladně, stejný pocit sdílí pouze 64 procent zaměstnanců.
Vertikální cloudy, model nulové důvěry i rostoucí složitost digitální transformace vytvářejí nové příležitosti pro specializované IT poradenství. Přinášíme přehled poskytovatelů IT poradenství na českém trhu a věnujeme se fenoménu stínového IT, kdy ve firmách bují nákupy hardwaru i služeb bez vědomí odpovědných osob. Moderní nástroje nabízejí intuitivní rozhraní a rychlé osvojení, zatímco mnoho zaměstnanců vnímá tradiční firemní nástroje jako zastaralé nebo neefektivní.
Zajímavá data přináší článek o cloudovém resetu. Dvaadevadesát procent organizací dnes cíleně provozuje kombinaci privátních a veřejných cloudů a 69 procent organizací v současnosti zvažuje přesun aplikací zpět z veřejného cloudu do privátních prostředí. Hlavním motorem této repatriace je bezpečnost a compliance.
V technologické sekci se podíváme na mobilní privátní sítě, které se stávají strategickou součástí digitalizace v průmyslu, logistice i municipalitách. MPN poskytují garantovanou latenci, odolnost vůči rušení, bezpečnost a zároveň flexibilitu, kterou postrádá kabelová infrastruktura. Článek přináší konkrétní příklady využití od autonomní logistiky přes prediktivní údržbu až po řízení dopravy v chytrých městech.
Věnujeme se také digitalizaci Česka – zatímco počítače, tablety a chytré telefony pronikly do většiny domácností, míra rozvoje digitálních dovedností stále závisí na věku, vzdělání, regionu a příjmu. V roce 2025 má počítač 83,5 procenta domácností a generativní AI aplikace ovládlo 32 procent občanů.
V magazínové části najdete tipy na zimní korporátní módu, kde letos vévodí vlněné kabáty s vysokým stojáčkem a barvy jako červená, čokoládově hnědá a tmavě modrá. Představujeme také plug-in hybrid BYD Seal 6 DM-i Touring, který v městském režimu dokáže překvapit dojezdem na elektřinu, pilotní hodinky Archimede pro milovníky německé hodinařiny i rady pro golfisty, jak využít zimní období k přípravě na novou sezónu. Nechybí ani vyhlášení vítězů soutěže Případová studie roku 2025, kde hlavní cenu získala společnost Tovek.
