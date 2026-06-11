Prakticky každý 99 % HRista používá AI. Brzdí je ale nedostatek zkušeností a obavy o bezpečnost

Personalisté dnes využívají AI hlavně tam, kde potřebují ušetřit čas nebo zlepšit kvalitu práce. Nejčastěji ji zapojují do tvorby pracovních inzerátů, školení a různých textů, přípravy e-mailové komunikace nebo prezentací. Pomáhá jim také při shrnování meetingů a dokumentů, práci s podklady nebo analýze dat. Nejpoužívanějším nástrojem je ChatGPT, který využívá 159 HRistů. Oblíbené jsou ale také Gemini, Microsoft Copilot nebo NotebookLM.
Z průzkumu SUHR zároveň vyplývá, že umělou inteligenci aktuálně v práci pravidelně využívá 170 dotazovaných, dalších 37 s ní spolupracuje alespoň občas. Pouze jeden respondent uvedl, že AI v zaměstnání nepoužívá vůbec.
„Z dotazníku jsme chtěli zjistit hlavně to, kde dnes HR profesionálům AI v práci skutečně pomáhá, v jakých oblastech se potřebují dál vzdělávat a jaké bariéry firmy při zavádění řeší. Ukazuje se, že personalisté mají o AI velký zájem a aktivně ji používají, což je dobrá zpráva. Zároveň je ale vidět, že firmy i zaměstnanci mají stále na čem pracovat,“ říká Michaela Tumpachová, zakladatelka a CEO vzdělávací platformy SUHR.
Lidé se bojí chyb a úniku dat
Přestože je AI v HR už velmi rozšířená, firmy stále narážejí na řadu překážek. Personalisté nejčastěji zmiňují nedostatek znalostí a zkušeností nebo obavy o bezpečnost dat. Téměř polovina respondentů zároveň uvedla, že jejich organizace nemá jasně definovanou AI strategii nebo pravidla pro využívání AI.
Firmy tak dnes řeší nejen to, jak AI efektivně využívat, ale také jak nastavit bezpečné procesy, práci s citlivými daty nebo odpovědnost za výstupy vytvořené pomocí AI. Zajímavým zjištěním je také to, že 142 dotazovaných při práci využívá AI nástroje i mimo oficiální firemní nástroje.
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„Lidé chtějí pracovat efektivněji a nové nástroje si přirozeně hledají sami. Pokud ale firmy neinvestují do vzdělávání, jasných pravidel a bezpečného používání AI, mohou velmi rychle narazit na problémy v oblasti dat, compliance nebo kvality výstupů. Právě teď je proto důležité naučit zaměstnance s AI pracovat správně,“ upozorňuje Michaela Tumpachová.
Zájem o AI v HR dál roste
Průzkum ukazuje, že zájem o AI mezi HRisty dál výrazně roste. 75 % dotazovaných se chce v této oblasti vzdělávat a hledá konkrétní způsoby, jak AI efektivně využívat v každodenní praxi. Největší zájem mají o témata spojená s využitím AI v HR procesech, vzdělávání zaměstnanců, datové analýze nebo automatizaci.
Zatímco ještě před několika lety byla práce s AI spíše okrajovým tématem, dnes se z ní postupně stává běžná pracovní dovednost. Personalisté tak vedle práce s lidmi budou stále častěji řešit také práci s daty, digitálními nástroji nebo nastavování pravidel pro bezpečné využívání AI napříč firmou.
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