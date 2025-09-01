Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends 4/2025

;
Radan Dolejš
Včera
Doba čtení: 3 minuty

Magazín CIOtrends srpen 2025 přináší detailní a aktuální pohled na klíčové IT témata, která zajímají především IT manažery, šéfredaktory a odborníky v oblasti informačních technologií na českém trhu. Tentokrát primárně o digitalizaci, bezpečnosti a moderní kanceláři.

Časopis otevírá téma rozdílů mezi zavedenými zvyky ve firmách a moderními IT nástroji. Mnoho organizací stále pracuje se starými postupy, jako je tisknutí dokumentů a ukládání dat lokálně, zatímco současně experimentují s cloudovými platformami a agilními týmy.

Tento konflikt snižuje efektivitu, a proto autoři navrhují, že úspěšná digitalizace vyžaduje řízení změny, vzdělávání zaměstnanců a zapojení vedení firmy jako vzoru. Velký důraz je kladen na uživatelskou adopci nových nástrojů, správnou komunikaci změn a využití ambasadorů ve firmě, což výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou transformaci pracovních procesů.

Transformace ve finančních službách

Detailní článek mapuje významnou technologickou proměnu v bankovnictví a finančnictví, kde dnes hrají hlavní roli cloud computing, kybernetická bezpečnost a generativní umělá inteligence (GenAI). Studie ukazují rostoucí investice do těchto oblastí a zároveň poukazují na výzvy jako zastaralé systémy, problémy s kvalitou dat a nutnost regulací v oblasti AI.

Finanční instituce také narážejí na paradox mezi strategií a aktuální digitální zralostí, což znamená, že ačkoliv mají ambiciózní plány, operativní implementace za nimi často zaostává. Zvláštní pozornost je věnována i růstu digitálních aktiv, jako jsou kryptoměny a blockchain.

Tanec mezi bezpečností a spoluprací

V analýze trhu firemních technologií podle dat Okta je patrný silný růst bezpečnostních aplikací, které dominují žebříčkům nejrychleji rostoucích nástrojů vedle nástrojů pro spolupráci, jako jsou Microsoft 365 nebo Slack.

Poprvé překročil průměrný počet aplikací na firmu 100, přičemž velké firmy nasazují stovky aplikací, což přináší nové výzvy v integraci a bezpečnosti. Rostou také nároky na silnější autentizační metody, jako je biometrie a bezheslová autentizace, a to hlavně u velkých a exponovaných zákazníků.

Kybernetická bezpečnost a současné hrozby

Magazín se věnuje trendům v kybernetické bezpečnosti, upozorňuje na změny v taktice útočníků, kteří stále častěji využívají sofistikované metody jako zneužívání oficiálních nástrojů operačního systému (LOLBins) a zaměřují se na síťové průniky místo klasického ransomwaru. 

Doporučuje zavést moderní monitoring, multifaktorovou autentizaci a důsledné řízení přístupových práv s cílem minimalizovat rizika kompromitace. Velký prostor je věnován i roli dark webu, kde útočníci prodávají ukradená data, ale zároveň jsou zmíněny i legitimní využití dark webu pro svobodu projevu a ochranu soukromí.

Postkvantové šifrování

Časopis upozorňuje na naléhavost přechodu na postkvantové šifrování v rámci EU, který by měl začít už v roce 2026. Tento přechod je nezbytný k ochraně před budoucími hrozbami kvantových počítačů, avšak bude velmi komplexní a nákladný, zahrnující výměnu hardwaru a přizpůsobení softwaru.

Články doporučují začít s mapováním šifrovacích systémů, plánováním migrace a spoluprací napříč celým podnikatelským ekosystémem, a zároveň upozorňují na nedostatek odborných kapacit v oblasti PQC.

Magazín dále představuje příspěvky do soutěže Případová studie roku, kde jsou následující soutěžící: 

Cyber25

  • Volkswagen Slovakia: Celopodnikové zavedení Flowmon pro monitoring 100 000+ IP adres, anomální detekci, pokročilou analýzu síťového provozu. Koncepce Zero Trust, automatizace, eliminace falsích alertů, využití packetových analytických nástrojů, integrace do bezpečnostních operací celé společnosti.
  • Benefit Plus: Digitální transformace od zastaralého systému ke škálovatelnému modulu Benefit Plus Múza v Google Cloudu – open-source řešení, modularita, reporting benefitů, vyšší uživatelská přívětivost a agilní vývoj bez vendor lock-inu.
  • ASAGRAPH + TOVEK: Automatizace rešerší veřejných zakázek, sjednocení vyhledávání přes desítky portálů, zrychlení analýz z hodin na minuty, přesné propojování dat a vizualizace historických vazeb.
  • Wolko-plast: Přechod ze standardní antivirové a zálohovací strategie na Acronis Cyber Protect Cloud – komplexní zálohovací systém propojený s EDR, offsite backup, sjednocená správa dat, splnění požadavků NIS2.
  • Ministerstvo zemědělství: Moduly elektronického podání SEPO, komplexní digitalizace procesů prostřednictvím vlastního jádra na JSON Forms, interoperabilita, efektivní předvyplňování, validace a archivace dokumentů.

Články také přinášejí odborné komentáře k trendům v cloudových službách (IaaS, PaaS, SaaS) a edge computingu, přinášejí návody, jak začít s golfem jako aktivitou podporující oddych a soustředění, a poradenské texty o letním profesionálním dress code či módních trendech.

Magazín CIOtrends 4/2025 si můžete objednat zde.

Radan Dolejš

