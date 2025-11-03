;
Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji. Co se dočtete?

Radan Dolejš
Včera
Páté vydání magazínu CIOtrends přináší přehled klíčových trendů a technologií, které formují český byznys, průmysl i IT sektor roku 2025. Milovníci inovací, strategických dat i praktických rad zde najdou vše podstatné k tématům od cloudu a AI přes ERP systémy až po nové legislativní výzvy.

Jedním z nejvýraznějších motivů čísla je přelomová proměna ERP – cloudová řešení se stávají novým standardem, firmy požadují flexibilitu, otevřenou architekturu, pokročilou správu dat i compliance a low-code platformy dramaticky mění rychlost vývoje i integraci. 

Věnovali jsme proto ERP celou speciální přílohu, kde najdete nejen aktuální trendy a statistiky, ale hlavně praktické zkušenosti z implementací a provozu.

Nechybí inspirativní rozhovory: generální ředitel SoftwareOne Jan Knyttl vysvětluje, jak správně licencovat a řídit cloudové služby, proč je governance v cloudu klíčová a jak reálné firmy dosahují milionových úspor. Dozvíte se důvody rostoucí poptávky po modelu ERP jako služba a v čem je cloud bezpečnější než zastaralá on-premise infrastruktura. 

Magazín nabízí i pohled na regulaci AI v podání evropského AI Actu, rozebírá praktický dopad na firmy a rozděluje systémy podle kategorií rizika.

Oblast bezpečnosti je letos v CIOtrends extrémně aktuální: najdete zde alarmující výsledky studií k používání neschválených AI nástrojů v práci, konkrétní rady ke cloudové ochraně, prevenci kyberútoků a doporučení pro práci s daty v hybridním i multicloudovém prostředí. Věnujeme se také okamitým platbám a revoluci v bankovnictví, regulaci SaaS (Data Act), konsolidaci telekomunikačního trhu, trendům v reportingových nástrojích a multidimenzionální analytice.

V technologické sekci najdete srozumitelné odpovědi na otázky kolem dataminingu, neuronových sítí i praktické ukázky nasazení AI v běžném podnikovém procesu. Nechybí ani pohled na industrializaci AI v ERP systémech, nové generace reportingových nástrojů, FinOps a možnosti reálného snížení nákladů ve firmách díky managed services.

Lifestyle rubrika nabízí podzimní inspiraci pro korporátní módu, analýzu trendů v hodinkách i praktické tipy na kombinování stylu s elegancí a efektivitou. V magazínu najdete i personální novinky z oboru, reportáže z akcí jako HackerFest či Fast Day, pohled na startupové projekty a tipy na to, jak využít real-time data jako konkurenční výhodu.

Pokud chcete držet krok s digitalizací, ochranou dat, inovativními systémy a reálnými zkušenostmi z českého trhu, je CIOtrends 5/2025 právě tím vydáním, které by vám rozhodně nemělo uniknout. 

Nabízí nejen vizi, ale hlavně konkrétní inspiraci i praktické návody pro každého leadera, strategického manažera i IT specialistu, který chce měnit digitální svět k lepšímu.

Radan Dolejš

Krátce

  • 8. 10.  Rezignace kvůli eDokladům

    Ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd rezignoval na svou funkci k 23. říjnu 2025. Mesršmíd nabídl svou funkci během minulého víkendu, kdy se DIA potýkala s problémy eDokladů, které některým občanům znepříjemnili využití možnosti prokázat se digitální občanku u volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny.

  • 9. 9.  Seyfor k nezastavení

    Společnost Commander Services, která je součástí skupiny Seyfor, uzavřela akvizici 100% podílu ve firmě Radium, vývojáři systému Fleetware pro GPS monitoring vozidel, správu flotil a integrované IoT scénáře. 

    Transakce významně rozšiřuje působnost Commanderu na českém trhu a posiluje jeho vývojové kapacity v oblasti softwaru i hardwaru. Rovněž otevírá nové příležitosti pro nasazení pokročilých telematických řešení ve specifických odvětvích od municipálních a technických služeb až po logistiku či bezpečnostní složky.

  • 22. 7.  Prodaná Adastra

    Adastra Group má nového majoritního vlastníka. Stává se jím globální investiční skupina Carlyle. Uzavření akvizice v některých dotčených zemích podléhá schválení ze strany regulátora. Adastra byla založena v roce 2000, má centrály v Praze a Torontu. Specializuje se především na správu dat, cloud a umělou inteligenci. V regionálních pobočkách působících na klíčových trzích a v globálních delivery centrech zaměstnává přes 2 000 lidí.

  • 14. 7.  Radiokomunikace nabízejí AI

    České Radiokomunikace (CRA) spouští nové služby v oblasti umělé inteligence. Zahrnují škálu možností, od volby GPU výkonu přes výběr natrénovaného AI modelu až po trénink vlastních AI služeb. Firma slibuje vysokou úroveň bezpečnosti a tvrdí, že zákaznická data neopustí Českou republiku. Samozřejmostí je support v českém jazyce.

  • 3. 7.  Akvizice Algotechu

    Algotech rozšiřuje své portfolio o další služby a akvíroval firmu Expinit, která se zabývá IT službami, čímž získává dalšího hráče s hlubokou expertízou v oblasti Microsoft SharePoint a vývoje vlastních produktů, zejména v segmentu e-learningu.

    Obě společnosti budou i nadále úzce spolupracovat. Expinit zůstává samostatnou jednotkou v rámci skupiny Algotech a bude se i nadále věnovat svým klientům a projektům, přičemž nově získá zázemí silné skupiny a možnosti dalšího růstu.

Další krátké zprávy

