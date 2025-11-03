Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji. Co se dočtete?

Jedním z nejvýraznějších motivů čísla je přelomová proměna ERP – cloudová řešení se stávají novým standardem, firmy požadují flexibilitu, otevřenou architekturu, pokročilou správu dat i compliance a low-code platformy dramaticky mění rychlost vývoje i integraci.
Věnovali jsme proto ERP celou speciální přílohu, kde najdete nejen aktuální trendy a statistiky, ale hlavně praktické zkušenosti z implementací a provozu.
Nechybí inspirativní rozhovory: generální ředitel SoftwareOne Jan Knyttl vysvětluje, jak správně licencovat a řídit cloudové služby, proč je governance v cloudu klíčová a jak reálné firmy dosahují milionových úspor. Dozvíte se důvody rostoucí poptávky po modelu ERP jako služba a v čem je cloud bezpečnější než zastaralá on-premise infrastruktura.
Magazín nabízí i pohled na regulaci AI v podání evropského AI Actu, rozebírá praktický dopad na firmy a rozděluje systémy podle kategorií rizika.
Oblast bezpečnosti je letos v CIOtrends extrémně aktuální: najdete zde alarmující výsledky studií k používání neschválených AI nástrojů v práci, konkrétní rady ke cloudové ochraně, prevenci kyberútoků a doporučení pro práci s daty v hybridním i multicloudovém prostředí. Věnujeme se také okamitým platbám a revoluci v bankovnictví, regulaci SaaS (Data Act), konsolidaci telekomunikačního trhu, trendům v reportingových nástrojích a multidimenzionální analytice.
V technologické sekci najdete srozumitelné odpovědi na otázky kolem dataminingu, neuronových sítí i praktické ukázky nasazení AI v běžném podnikovém procesu. Nechybí ani pohled na industrializaci AI v ERP systémech, nové generace reportingových nástrojů, FinOps a možnosti reálného snížení nákladů ve firmách díky managed services.
Lifestyle rubrika nabízí podzimní inspiraci pro korporátní módu, analýzu trendů v hodinkách i praktické tipy na kombinování stylu s elegancí a efektivitou. V magazínu najdete i personální novinky z oboru, reportáže z akcí jako HackerFest či Fast Day, pohled na startupové projekty a tipy na to, jak využít real-time data jako konkurenční výhodu.
Pokud chcete držet krok s digitalizací, ochranou dat, inovativními systémy a reálnými zkušenostmi z českého trhu, je CIOtrends 5/2025 právě tím vydáním, které by vám rozhodně nemělo uniknout.
Nabízí nejen vizi, ale hlavně konkrétní inspiraci i praktické návody pro každého leadera, strategického manažera i IT specialistu, který chce měnit digitální svět k lepšímu.
