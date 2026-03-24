Proč je vizuální branding pomocí světelné reklamy pořád důležitý

Včera
neony
Autor: tokyovisionaryroom / stock.adobe.com
Hodně firem dnes řeší hlavně online marketing. Reklamy na sociálních sítích, SEO, kampaně na internetu jsou rozhodně v kurzu, ale jenže jedna věc zůstává pořád stejně důležitá jako dřív. Jak podnik vypadá v reálném prostoru. Pokud si lidé nevšimnou provozovny, těžko do ní vstoupí, to je pochopitelné. A právě proto má světelná reklama v podnikání pořád své pevné místo. V praxi totiž často rozhoduje právě to, jestli je podnik na první pohled vidět, nebo jestli zapadne mezi ostatní výlohy.

Podnik musí být vidě

Když jde člověk po ulici, většinou se nerozhlíží dlouhé minuty, ale oči mu jen rychle přejedou výlohy a nápisy kolem. Pokud něco zaujme, pohled se zastaví. No a pokud ne, člověk jde dál a o vašem podniku tak nikdo neví. A právě těch několik sekund často rozhoduje o tom, jestli si někdo podnik vůbec všimne.

Světlo má v tomhle směru velkou výhodu. Přirozeně přitahuje pozornost a pomáhá podniku vystoupit z okolí. Svítící logo nebo název firmy tak funguje jako jednoduchý orientační bod. Lidé si ho rychle zapamatují a při další návštěvě ho snadno najdou. Navíc je takové označení dobře viditelné i večer nebo v zimních měsících, kdy se brzy stmívá, a vy nemusíte plýtvat elektřinou na osvícení výlohy.

Podsvícené cedule jsou jednoduché a účinné řešení

Velmi často se jako poutač a reklama v jednom používají podsvícené cedule. Princip je totiž jednoduchý. Logo nebo nápis je podsvícený zevnitř nebo zezadu, takže zůstává dobře čitelný i ve večerních hodinách, a díky tomu je podnik viditelný i ve chvíli, kdy běžné tabule přestávají fungovat.

Taková cedule dokáže podnik výrazně zviditelnit. Nad vchodem působí jako jasné označení provozovny a zároveň vypadá moderněji než klasická tabule. Navíc je vidět z větší vzdálenosti, což je v rušných ulicích velká výhoda. Dobře navržené označení navíc pomáhá vytvořit profesionálnější dojem z celé provozovny.

Světelná reklama funguje prostě pořád, a nejen ve chvíli, kdy firma spustí reklamní kampaň. Je součástí prostoru a lidé ji vnímají pokaždé, když kolem projdou. A lidé chodí kolem stejného místa každý den, takže si postupně začnou spojovat konkrétní nápis, barvu nebo logo s daným podnikem. A právě tak vzniká branding. Značka se lidem dostává do hlavy úplně přirozeně, jen díky tomu, že ji pravidelně vídají. Postupem času se z ní může stát známý orientační bod v celé ulici.

Mnoho podnikatelů řeší marketing hlavně na internetu. Přitom úplný základ začíná přímo na ulici před jejich provozovnou. Pokud podnik není dobře vidět, velká část potenciálních zákazníků kolem něj jednoduše projde.

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

