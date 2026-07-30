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Progress Software získá divizi AI a datové platformy společnosti Domo

PR článek
Dnes
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Shutterstock.com
Autor: Shutterstock.com
Akvizice dále posílí schopnosti Progress Data Platform a poskytne organizacím kontext a kontrolu potřebné k bezpečné transformaci roztříštěných podnikových dat na řízenou inteligenci připravenou pro AI, což přispěje k vyšší přesnosti, rychlosti a nižším nákladům.

Progress Software, přední poskytovatel softwaru pro AI infrastrukturu oznámil uzavření dohody o akvizici prakticky všech aktiv a převzetí vybraných závazků společnosti Domo, včetně její platformy pro produkty v oblasti umělé inteligence a dat.

Akvizice je v souladu se strategií společnosti Progress poskytovat organizacím kontext a kontrolu potřebné pro efektivní využívání umělé inteligence. Platforma Domo založená na AI agentech významně rozšiřuje portfolio datových řešení Progress Data Platform a vytváří silné synergie pro poskytování inovativních, bezpečných a škálovatelných řešení pro přípravu dat pro umělou inteligenci zákazníkům po celém světě.

„Efektivní umělá inteligence začíná u přesných a důvěryhodných dat a obsahu, které poskytují kontext nezbytný pro přesné a ověřitelné výsledky,“ uvedl Yogesh Gupta, generální ředitel společnosti Progress Software. „Domo je přední platformou pro umělou inteligenci a data, která organizacím umožňuje přistupovat k datům, integrovat je a využívat je ve velkém měřítku. Schopnosti produktů Domo spolu s odbornými znalostmi jejich týmu v oblasti cloudových architektur a datové analytiky výborně doplňují rostoucí možnosti datové platformy Progress, která našim zákazníkům pomáhá výrazně zlepšit zabezpečení, správu dat i náklady spojené s iniciativami v oblasti umělé inteligence.“

Díky této akvizici získá Progress více než 2 400 firemních zákazníků a zároveň globální strategický ekosystém technologických partnerství v oblasti cloud data warehouses.

„Společnost Domo jsme vybudovali na jednoduché myšlence, že důvěryhodná data mají lidem pomáhat přijímat lepší rozhodnutí a jednat,“ řekl Josh James, zakladatel a generální ředitel společnosti Domo. „Začlenění našich produktových schopností do Progress Data Platform poskytne zákazníkům ještě pevnější základ pro budování umělé inteligence, která rozumí jejich podnikání, pracuje s řízenými daty a lze se na ni spolehnout při podpoře důležitých obchodních rozhodnutí.“

Navrhovaná akvizice divize umělé inteligence a datové platformy společnosti Domo je dalším příkladem důsledného naplňování strategie Total Growth Strategy společnosti Progress. Progress si i nadále zachovává finanční disciplínu a současně se zaměřuje na akvizice silných společností s produkty, které doplňují její portfolio AI řešení, mají stabilní zákaznickou základnu s vysokou mírou retence a opakovaných příjmů a sdílejí podobnou firemní kulturu.

Detaily transakce

Transakce je strukturována jako koupě aktiv, v jejímž rámci společnost Progress zamýšlí získat prakticky veškerá aktiva a převzít vybrané závazky společnosti Domo za kupní cenu ve výši 400 milionů amerických dolarů v hotovosti. Dokončení akvizice se v současnosti očekává do konce fiskálního roku společnosti Progress, který končí 30. listopadu 2026, a podléhá získání příslušných regulatorních schválení a splnění dalších obvyklých podmínek pro uzavření transakce stanovených v definitivní smlouvě.

Společnost Progress plánuje transakci financovat kombinací vlastních finančních prostředků a prostředků z existujícího revolvingového úvěrového rámce.

O společnosti Progress Software

Progress Software poskytuje organizacím kontext a kontrolu, které potřebují k tomu, aby mohly z umělé inteligence spolehlivě získávat skutečnou hodnotu. Kontext vychází z dat, obsahu a způsobu, jakým organizace pracuje, zatímco kontrola zajišťuje přehled nad bezpečností, správou a řízením i náklady spojenými s využíváním AI. Zjistěte, jak stovky tisíc organizací po celém světě využívají důvěryhodnou podnikovou AI připravenou pro reálné nasazení. Více informací naleznete na www.progress.com.

O společnosti Domo

Domo je platforma pro umělou inteligenci a datové produkty, která pomáhá organizacím všech velikostí využívat data a umělou inteligenci k vytváření obchodní hodnoty v dnešním světě založeném na datech. Platforma je postavena na preferovaném datovém základu zákazníků, využívá oceňované řešení Domo.AI a je rozšířena o ekosystém partnerských řešení. Uživatelům umožňuje připravovat, vizualizovat, automatizovat, distribuovat a vytvářet komplexní datové produkty, které pokrývají celý životní cyklus práce s daty. Od obohacení datového základu přes vytváření plně integrovaných aplikací, které lze sdílet se zaměstnanci i zákazníky, až po nasazování modelů umělé inteligence napříč různými poskytovateli – Domo umožňuje vytvářet datové produkty, které přinášejí měřitelnou obchodní hodnotu.

Cyber26

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