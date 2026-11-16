Společnost Arrow Electronics (NYSE: ARW) dnes oznámila, že získala titul Microsoft Distribution Partner of the Year 2026, a již podruhé v řadě tak od společnosti Microsoft obdržela toto ocenění. Společnost byla vyznamenána mezi celosvětovou skupinou předních partnerů Microsoftu za výjimečné inovace a realizaci zákaznických řešení postavených na technologiích Microsoftu.
Ocenění Microsoft Partner of the Year Awards oceňují partnery, kteří díky službám Microsoft Cloud, AI, službám a zařízením přinášejí výjimečné výsledky zákazníkům. Letošní vítěze a finalisty vybrali z více než 4 500 nominací podaných z celého světa v pestré škále kategorií a regionů. Společnost Arrow byla oceněna za špičková řešení a služby v roli distribučního partnera Microsoftu.
„Získání tohoto ocenění již druhým rokem v řadě potvrzuje sílu naší spolupráce s Microsoftem i společný závazek k úspěchu partnerů z distribučního kanálu,“ řekl Eric Nowak, globální prezident obchodní divize podnikových počítačových řešení společnosti Arrow. „Vzhledem k tomu, že organizace stále více investují do transformace založené na AI, vybavujeme naše partnery inovacemi, odbornými znalostmi a zdroji, které potřebují, aby své zákazníky provedli transformací v oblasti AI a cloudu. Toto uznání odráží výjimečnou práci našeho týmu, se kterým dále tvoříme v celém ekosystému Microsoftu.“
V roce 2026 společnost Arrow dále rozvíjela svou strategii „AI-first“ vývojem nástrojů, jako jsou obchodní agent ArrowSphere, Opportunity Dashboard, AI 360 dashboard a další inteligentní nástroje, které partnerům pomáhají identifikovat příležitosti, zvyšovat zapojení zákazníků a efektivněji rozšiřovat jejich praxi v oblasti AI a cloudu. Tyto inovace posilují postavení Arrow jako přední agregátor pro AI a hybridní cloud, který partnerům slouží jako násobitel schopností při přechodu od zavádění AI k agentnímu provádění prostřednictvím opakovatelných a škálovatelných obchodních modelů.
„Gratulujeme vítězům a finalistům ocenění Microsoft Partner of the Year Awards 2026,“ řekla Nicole Dezen, chief partner officer a corporate vice president společnosti Microsoft. „Letošní oceněné firmy využívají sílu Microsoft Cloud a AI k poskytování transformačních řešení, urychlují úspěch zákazníků a rozšiřují hranice možného. Jejich vynalézavost a dopad nás inspirují a ukazují, čeho lze dosáhnout, když se odvážná vize spojí s technologií a posílí organizace po celém světě.“
Společně s Microsoftem Arrow nadále vybavuje partnery z distribučního kanálu nástroji, dovednostmi a obchodním poradenstvím, které potřebují k úspěšné konkurenci a růstu v éře AI.