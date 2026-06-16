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CIOtrends

Světlo prodává. Proto jsou podsvícené poutače pořád ve hře

PR článek
Včera
Doba čtení: 2 minuty

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Autor: ArtificialHorizona / Adobestock.com
Když se řekne reklama ve výloze, většina lidí si představí plakát nebo polepenou fólii. Funguje to, jenže to má jeden háček. Přes den je takový poutač úplně v pořádku, ale ve chvíli, kdy se setmí, splyne s okolím a přestane fungovat. A přitom právě podvečer chodí kolem výloh nejvíc lidí, kteří se vracejí z práce a mají čas se rozhlížet kolem.

Tady přichází na řadu podsvícení. Reklama, která svítí zevnitř, má oproti obyčejnému plakátu jednu obrovskou výhodu – pracuje i tehdy, když je všechno ostatní ve tmě. Oko se na světlo dívá automaticky, máme to v sobě zakódované. Proto svítící plocha přitáhne pohled i přes ulici.

Čím se liší od běžného plakátu?

Klasický light box je v podstatě tenký rám s průsvitnou grafikou a podsvícením po obvodu. Moderní modely využívají LED pásky, takže spotřeba je minimální a životnost se počítá na desetitisíce hodin. Žádné blikající trubice ani přehřívání, jaké známe ze starších světelných reklam.

Výsledkem je rovnoměrně podsvícená plocha, na které grafika působí mnohem sytěji a kontrastněji než na papíře. Barvy vypadají živěji, bílé plochy doslova září. Rozdíl mezi obyčejným plakátem a podsvícenou grafikou je na první pohled výrazný – a přesně o ten první pohled v reklamě jde.

Proč na světlo reagujeme?

Není to náhoda ani módní výstřelek. Reakce na světlo je jeden z nejstarších instinktů, jaké máme. V prostředí plném podnětů, kde se na nás ze všech stran valí reklama, si mozek automaticky vybírá to, co vyniká. A svítící plocha v šeru vynikne vždycky. Zatímco konkurenční plakát vedle po setmění zaniká, podsvícená grafika táhne pozornost k sobě. V praxi to znamená, že stejný prostor a stejná grafika dokážou po setmění vydělat výrazně víc, jen díky tomu, že jsou vidět.

Kam se hodí nejvíc?

Nejčastěji ho uvidíte ve výlohách obchodů, v interiérech provozoven, na recepcích, v restauracích nebo v nákupních centrech. Všude tam, kde chcete, aby grafika držela pozornost i při umělém osvětlení. Výměna motivu je přitom otázka chvíle – rám se otevře, vymění se grafika, zavře se. Žádné lepení, žádné stopy.

Výborně poslouží i v gastronomii. Podsvícené menu u vstupu do restaurace láká kolemjdoucí mnohem účinněji než obyčejná tabule. Člověk vidí nabídku, vidí ceny, a ještě dřív, než vejde dovnitř, ví, do čeho jde. To snižuje bariéru vstupu a přivádí hosty, kteří by jinak prošli kolem. Podobně to funguje v kinech, fitness centrech či kadeřnictvích – všude, kde se rozhoduje na základě prvního dojmu.

Na co myslet při výběru

Při výběru se vyplatí myslet na pár věcí. Tloušťka rámu rozhoduje o tom, jak diskrétně bude poutač působit. Jednostranné modely se montují na stěnu, oboustranné se hodí tam, kde lidé procházejí z obou stran. A důležitá je i kvalita podsvícení – levné varianty často svítí nerovnoměrně a uprostřed grafiky vznikají tmavší místa.

Cyber26

Pozor dejte i na materiál grafiky. Pro podsvícené poutače se používá speciální průsvitný materiál, takzvaný backlit, který světlo rozptyluje rovnoměrně. Běžný papír do light boxu nepatří – buď nepropouští světlo dost, nebo prosvítá nerovnoměrně. Pokud to s poutačem myslíte vážně, vyplatí se nechat grafiku vytisknout na správný materiál, jinak přijdete o většinu efektu.

Pokud provozujete cokoli, co má výlohu nebo vstupní prostor, podsvícená reklama je jedna z mála investic, která se zaplatí takřka sama. Pracuje nonstop, nepotřebuje obsluhu a na rozdíl od plakátu nezůstane po setmění bez povšimnutí. Jednou ji nainstalujete a roky dělá svou práci, aniž byste si na ni museli vzpomenout.

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