Umělá inteligence ovlivňuje českou vědu: Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Radan Dolejš
Včera
Doba čtení: 3 minuty

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Umělá inteligence dnes zásadně proměňuje nejen průmysl, ale i každodenní práci výzkumníků. Právě to je jádrem nové iniciativy Akademie věd ČR, která pod hlavičkou Strategie AV21 spouští koordinovaný program AI: Umělá inteligence pro vědu a společnost. Projekt, do jehož vedení se postavil Martin Víta z Ústavu informatiky AV ČR, si klade za cíl ukázat badatelskou sílu AI napříč obory a propojit více než polovinu výzkumných pracovišť v Akademii na společném tématu.

„Chtěli bychom, aby umělá inteligence pronikla do výzkumu – od tříbení myšlenek až po propagaci vědeckých výsledků a přípravu podkladů pro transfer,“ říká Víta. „AI může být pojítkem mezi ústavy, které třeba dříve nespolupracovaly. Chceme její možnosti rozšířit napříč obory v prostředí Akademie věd.“

AI tak otevírá cestu k novým způsobům řešení klasických vědeckých úloh. Obrazová data, časové řady, textové korpusy, archivní záznamy – všude tam může AI zrychlit a zkvalitnit analýzu. 

„Jste archeolog a potřebujete roztřídit tisíce fotek archeologických nálezů? Nebo bioložka a analyzujete mikroskopické snímky? Pro člověka práce na měsíce, AI ji zvládne za pár hodin a s přesností, které člověk těžko dosáhne,“ komentuje koordinátor programu.

Od inspirace z oborů k konkrétním řešením

Impulz pro vznik programu vzešel z diskusí napříč Akademií. Výzkumníci z různých oblastí najednou měli k dispozici velká data i konkrétní nápady, jak by u nich AI mohla pomoci. Výsledkem je jeden z největších programů, který záměrně staví na aktivní spolupráci mezi ústavy. Dnes už je zapojeno 27 pracovišť, další se chystají připojit.

„AI může fungovat jako univerzální most mezi různými komunitami. Dokáže pomáhat s konkrétními oborovými výzvami i s efektivitou práce. Zbývá se ‚jen‘ dohodnout na společném jazyce a převést problémy do informatiky, což vnímám jako další příležitost,“ shrnuje Víta.

Pět pilířů programu AV21 AI a praxe napříč obory

Program je rozdělen do pěti hlavních témat:

  • Výzkum v oblasti AI: základní výzkum, deep fake, energetická náročnost neuronových sítí, logika a teorie strojového učení.
  • Společenské aspekty AI: etika, kognice, politicko-ekonomické dopady, interdisciplinární metodologie.
  • AI ve vědě: nejrozsáhlejší oblast pokrývající praktickou implementaci AI pro výzkum v přírodních i humanitních vědách.
  • AI HUB: vzdělávání, webináře a mapování AI na různých pracovištích, první běh zaujal přes 600 zaměstnanců AV ČR.
  • AI pro mladou generaci: praxe, stáže a popularizace mezi studenty i začínajícími badateli.

Inspirace, vzdělávání i praktická pomoc – vše v jednom programu

Strategie AV21 AI podporuje vývoj metod, transfer znalostí i efektivní využití dat. Do klíčových aktivit patří nejen propojení výzkumných dat napříč obory, ale i vzdělávací projekty s webináři, AI stáže pro mladé, podpora popularizace a připomínkování strategických dokumentů pro veřejné i soukromé využití AI.

„Akademie věd má příležitost stát se v Česku leaderem ve využívání AI ve výzkumu. Nemusí jít o efektní jednorázové akce a bombastické výsledky, důležitá je drobná každodenní práce, která přináší ovoce,“ zdůrazňuje Víta. 

V rámci programu je AI vnímána nejen jako technologický nástroj, ale i jako prostředek k podpoře excelentního výzkumu ve veřejném zájmu.

Součástí tohoto programu Strategie AV21 je pořádání nejrůznějších akcí, ať už pro širší či odbornou a akademickou veřejnost. Z nejbližších akcí vyberme např. panelovou diskusi Výuka matematiky na VŠ v době AI, která se uskuteční v rámci Dnů AI 3.11. od 10:00 v AKC v Husově 4 v Praze 1 či představení výsledků mapování využívání AI ve vědě, které se uskuteční na začátku prosince."

Budoucí trendy a perspektiva AV ČR

Do budoucna vidí koordinátor programu AI jako standardní součást výzkumu s podobným významem, jaký má dnes matematika nebo statistika. 

„Za pár let bude AI přirozenou součástí výzkumného života, aniž by vzbuzovala větší pozornost. Důležité je otevřené okno pro inovace právě teď,“ dodává Víta.

CIOtrends

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Krátce

  • 8. 10.  Rezignace kvůli eDokladům

    Ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd rezignoval na svou funkci k 23. říjnu 2025. Mesršmíd nabídl svou funkci během minulého víkendu, kdy se DIA potýkala s problémy eDokladů, které některým občanům znepříjemnili využití možnosti prokázat se digitální občanku u volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny.

  • 9. 9.  Seyfor k nezastavení

    Společnost Commander Services, která je součástí skupiny Seyfor, uzavřela akvizici 100% podílu ve firmě Radium, vývojáři systému Fleetware pro GPS monitoring vozidel, správu flotil a integrované IoT scénáře. 

    Transakce významně rozšiřuje působnost Commanderu na českém trhu a posiluje jeho vývojové kapacity v oblasti softwaru i hardwaru. Rovněž otevírá nové příležitosti pro nasazení pokročilých telematických řešení ve specifických odvětvích od municipálních a technických služeb až po logistiku či bezpečnostní složky.

  • 22. 7.  Prodaná Adastra

    Adastra Group má nového majoritního vlastníka. Stává se jím globální investiční skupina Carlyle. Uzavření akvizice v některých dotčených zemích podléhá schválení ze strany regulátora. Adastra byla založena v roce 2000, má centrály v Praze a Torontu. Specializuje se především na správu dat, cloud a umělou inteligenci. V regionálních pobočkách působících na klíčových trzích a v globálních delivery centrech zaměstnává přes 2 000 lidí.

  • 14. 7.  Radiokomunikace nabízejí AI

    České Radiokomunikace (CRA) spouští nové služby v oblasti umělé inteligence. Zahrnují škálu možností, od volby GPU výkonu přes výběr natrénovaného AI modelu až po trénink vlastních AI služeb. Firma slibuje vysokou úroveň bezpečnosti a tvrdí, že zákaznická data neopustí Českou republiku. Samozřejmostí je support v českém jazyce.

  • 3. 7.  Akvizice Algotechu

    Algotech rozšiřuje své portfolio o další služby a akvíroval firmu Expinit, která se zabývá IT službami, čímž získává dalšího hráče s hlubokou expertízou v oblasti Microsoft SharePoint a vývoje vlastních produktů, zejména v segmentu e-learningu.

    Obě společnosti budou i nadále úzce spolupracovat. Expinit zůstává samostatnou jednotkou v rámci skupiny Algotech a bude se i nadále věnovat svým klientům a projektům, přičemž nově získá zázemí silné skupiny a možnosti dalšího růstu.

