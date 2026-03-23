Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

„Umělá inteligence dnes zásadně mění prostředí, ve kterém firmy fungují. Často s ní ale jen experimentujeme v izolovaných projektech. Pokud má AI přinést ve firmách zásadnější změnu k lepšímu, musíme ji začít využívat systematicky a ve všech klíčových procesech.
To vyžaduje jednotná a kvalitní data, jejich propojení mezi odděleními a jasnou strategii, která posune AI z pilotních projektů do každodenního fungování firmy. Teprve tehdy může technologie přinést stabilní růst produktivity a reálný dopad na ziskovost,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.
Česko napřed v datech, Slovensko otevřenější změně
Data mají české firmy připravená lépe než ty slovenské. Zatímco v Česku téměř tři z deseti dotázaných tvrdí, že se jim jednotný datový základ podařilo vytvořit, na Slovensku je to pouze 18 %. Dalších 41 % tuzemských firem plánuje situaci řešit. Méně než každá pátá se tematice věnovat neplánuje.
Roztříštěnost dat vnímá 37 % českých podniků jako jednu z největších bariér při zavádění AI. Pro každou třetí firmu hrají významnou roli také chybějící pravidla či legislativa. Firmy zároveň narážejí na vnitřní bariéry. Neochotu zaměstnanců přijímat nové nástroje uvádí 27 % českých podniků a 16 % slovenských.
„Největší bariérou pro širší využití AI není strach z technologie, ale chybějící strategie a odvaha lídrů jít příkladem. Mnoho manažerů stále vnímá AI jen jako nástroj pro drobné zvýšení efektivity jednotlivců, nikoliv jako katalyzátor pro transformaci celé firmy.
Lídři proto musí definovat jasná pravidla a začít měřit přidanou hodnotu v každodenní práci. Klíčem k úspěchu je nyní symbióza lidského úsudku a strojové inteligence, která vyžaduje systematické budování nových kompetencí,“ říká Radka Dohnalová, zakladatelka a CEO Atairu.
Etická pravidla má jen pětina firem
Ačkoliv v Česku i na Slovensku uvádí většina top manažerů, že kvůli výstupům z AI alespoň jednou změnili své rozhodnutí, do běžného řízení firem zatím tato technologie výrazněji nezasahuje.
Zdrženlivost vůči častějším konzultacím s AI může souviset s vnímáním osobní odpovědnosti. Plnou odpovědnost za případná chybná rozhodnutí na základě doporučení AI by převzalo 58 % tuzemských manažerů. Třetina by ji nesla jen částečně a pouze 5 % dotázaných se domnívá, že by odpovědnost měl zcela převzít dodavatel technologie.
I přes rostoucí popularitu AI má interní pravidla pro její etické používání pouze každá pátá firma v Česku i na Slovensku. Nejdále jsou firmy z Trenčínského kraje (44 %), který předstihl Prahu (35 %), Bratislavu (32 %) i Plzeňský kraj (31 %). Celých 36 % firem v Česku a 30 % na Slovensku etické využití AI interně neřeší a do budoucna to ani neplánuje.
Personalistika dohání náskok
České firmy aktuálně využívají umělou inteligenci nejčastěji v oblasti vztahů se zákazníky, což uvedlo 39 % respondentů. Třetina firem upřednostňuje logistiku. Na posledním místě zůstalo HR, které jako prioritní oblast pro nasazení AI označilo 18 % respondentů.
V průzkumech SAP se personální oddělení na místě s nejnižší prioritou pro využití nejmodernějších technologií umisťuje opakovaně, byť lze pozorovat rostoucí trend. V roce 2022 pouze 6 % českých firem označilo HR jako hlavní oblast pro digitalizaci. V roce 2024 podíl narostl na 16 %. Minulý rok se celých 20 % firem vyjádřilo, že si do budoucna dokáže představit HR jako oblast, kde umělou inteligenci nejvíce využijí.
