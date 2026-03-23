Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Radan Dolejš
Včera
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
Umělá inteligence proniká do rozhodování nejvyššího vedení. Na základě jejích doporučení změnilo své rozhodnutí alespoň jednou 83 % top manažerů. Podle průzkumu SAP mezi 350 vedoucími pracovníky z Česka a Slovenska jde většinou o výjimečné situace. Pravidelný vliv přiznává méně než desetina dotázaných. Při širším nasazení AI ve firmách se téměř čtyři z deseti potýkají s roztříštěnými daty. Pro každou třetí firmu hraje významnou roli také nejasný legislativní rámec.

„Umělá inteligence dnes zásadně mění prostředí, ve kterém firmy fungují. Často s ní ale jen experimentujeme v izolovaných projektech. Pokud má AI přinést ve firmách zásadnější změnu k lepšímu, musíme ji začít využívat systematicky a ve všech klíčových procesech. 

To vyžaduje jednotná a kvalitní data, jejich propojení mezi odděleními a jasnou strategii, která posune AI z pilotních projektů do každodenního fungování firmy. Teprve tehdy může technologie přinést stabilní růst produktivity a reálný dopad na ziskovost,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Česko napřed v datech, Slovensko otevřenější změně

Data mají české firmy připravená lépe než ty slovenské. Zatímco v Česku téměř tři z deseti dotázaných tvrdí, že se jim jednotný datový základ podařilo vytvořit, na Slovensku je to pouze 18 %. Dalších 41 % tuzemských firem plánuje situaci řešit. Méně než každá pátá se tematice věnovat neplánuje.

Roztříštěnost dat vnímá 37 % českých podniků jako jednu z největších bariér při zavádění AI. Pro každou třetí firmu hrají významnou roli také chybějící pravidla či legislativa. Firmy zároveň narážejí na vnitřní bariéry. Neochotu zaměstnanců přijímat nové nástroje uvádí 27 % českých podniků a 16 % slovenských.

„Největší bariérou pro širší využití AI není strach z technologie, ale chybějící strategie a odvaha lídrů jít příkladem. Mnoho manažerů stále vnímá AI jen jako nástroj pro drobné zvýšení efektivity jednotlivců, nikoliv jako katalyzátor pro transformaci celé firmy. 

Lídři proto musí definovat jasná pravidla a začít měřit přidanou hodnotu v každodenní práci. Klíčem k úspěchu je nyní symbióza lidského úsudku a strojové inteligence, která vyžaduje systematické budování nových kompetencí,“ říká Radka Dohnalová, zakladatelka a CEO Atairu.

Etická pravidla má jen pětina firem

Ačkoliv v Česku i na Slovensku uvádí většina top manažerů, že kvůli výstupům z AI alespoň jednou změnili své rozhodnutí, do běžného řízení firem zatím tato technologie výrazněji nezasahuje.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIOtrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Zdrženlivost vůči častějším konzultacím s AI může souviset s vnímáním osobní odpovědnosti. Plnou odpovědnost za případná chybná rozhodnutí na základě doporučení AI by převzalo 58 % tuzemských manažerů. Třetina by ji nesla jen částečně a pouze 5 % dotázaných se domnívá, že by odpovědnost měl zcela převzít dodavatel technologie.

I přes rostoucí popularitu AI má interní pravidla pro její etické používání pouze každá pátá firma v Česku i na Slovensku. Nejdále jsou firmy z Trenčínského kraje (44 %), který předstihl Prahu (35 %), Bratislavu (32 %) i Plzeňský kraj (31 %). Celých 36 % firem v Česku a 30 % na Slovensku etické využití AI interně neřeší a do budoucna to ani neplánuje.

Personalistika dohání náskok

České firmy aktuálně využívají umělou inteligenci nejčastěji v oblasti vztahů se zákazníky, což uvedlo 39 % respondentů. Třetina firem upřednostňuje logistiku. Na posledním místě zůstalo HR, které jako prioritní oblast pro nasazení AI označilo 18 % respondentů.

V průzkumech SAP se personální oddělení na místě s nejnižší prioritou pro využití nejmodernějších technologií umisťuje opakovaně, byť lze pozorovat rostoucí trend. V roce 2022 pouze 6 % českých firem označilo HR jako hlavní oblast pro digitalizaci. V roce 2024 podíl narostl na 16 %. Minulý rok se celých 20 % firem vyjádřilo, že si do budoucna dokáže představit HR jako oblast, kde umělou inteligenci nejvíce využijí.

CIOtrends

CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO
1/10 otázek
Spustit kvíz

CIOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat


HP Knowledge HUB
pro moderní firemní IT

Zobrazit všechny články

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Dále u nás najdete

TEMU jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Dotazy a odpovědi kolem nového okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Objednejte si nejnovější vydání magazínu CIOtrends
Obsah
předplatné PŘEDPLATNÉ