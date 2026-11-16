Studie vychází z průzkumu mezi tisícem českých podniků, reprezentativním podle velikosti, odvětví a regionu, a z dotazování tisíce příslušníků veřejnosti.
Rychlý růst, mělké využití
Umělou inteligenci nyní důsledně využívá na 29 procent českých podniků, o rok dříve to bylo 22 procent. Meziroční růst tak činí 32 procent. AI používá přes 370 tisíc firem a 90 tisíc z nich ji zavedlo teprve loni, což zhruba odpovídá jednomu novému uživateli každých šest minut. Adopce přesahuje polovinu firem ve třech odvětvích: ve finančních službách (56 procent), v IT a obchodních službách (55 procent) a v automobilovém průmyslu a výrobě (52 procent).
Firmy, které technologii zavedly, mluví o konkrétním přínosu. Nárůst tržeb zaznamenalo 82 procent z nich, v průměru o 15 procent. Přesto 60 procent českých uživatelů nepřekročilo nejzákladnější využití, v Evropě je to podobných 61 procent. Nejpokročilejší scénáře, tedy vývoj vlastních modelů nebo kombinování více nástrojů pro složité úkoly, nasazuje jen 18 procent českých firemních uživatelů, v Evropě 21 procent.
Startupy jdou dopředu
Největší rozdíl je mezi startupy a zbytkem trhu. Nový produkt nebo službu postavenou na umělé inteligenci uvedlo na trh 54 procent českých startupů, u velkých podniků jen 17 procent. V celé Evropě je to 51 procent startupů. Pokročilé způsoby využití uplatňuje 52 procent českých startupů, které umělou inteligenci používají, zatímco v Evropě 26 procent. Výzkum a vývoj s ní podporuje 47 procent startupů, 38 procent spustilo nová řešení zákaznických služeb a 27 procent používá pokročilé integrované systémy, kdežto u velkých podniků je to 14 procent.
Startupy hledí do budoucnosti s optimismem. Podle 77 procent z nich je Evropa konkurenceschopným centrem pro inovativní startupy a 72 procent čeká, že umělá inteligence jejich odvětví během pěti let přetvoří. Studie přitom definuje startup jako podnik založený v posledních dvou letech.
Velké firmy váhají, menší stagnují
Velké podniky s pěti sty a více zaměstnanci zavádějí technologii častěji než průměr, 41 procent z nich ji už používá. Komplexní strategii pro umělou inteligenci ale má jen 12 procent a 69 procent zůstává na základní úrovni, kde sleduje dílčí efektivitu a plnění regulatorních požadavků. Autoři studie z toho vyvozují riziko „dvourychlostní ekonomiky“, v níž startupy mění celá odvětví, zatímco zavedené firmy zůstávají u základů.
Malé a střední podniky odpovídají průměru: technologii využívá 28 procent z nich, 61 procent zůstává na základní úrovni a 16 procent dosáhlo pokročilého využití. Protože tvoří většinu českých firem, autoři v nich vidí největší nevyužitý potenciál. Výzkum Telecom Advisory Services pro AWS přisuzuje cloudové umělé inteligenci příspěvek k českému hrubému domácímu produktu v roce 2023 přes 108 milionů dolarů, tedy 2,5 miliardy korun.
Cloud, talenty a veřejné peníze
Cloudové služby používá 57 procent českých podniků, o něco více než evropský průměr 55 procent. Téměř polovina firem (46 procent) označila přístup ke cloudové infrastruktuře za nejužitečnější faktor při zavádění umělé inteligence. Podstatná je i veřejná podpora: granty a veřejné programy považuje za důležité 72 procent firemních uživatelů a 41 procent za klíčové. Domácí vývojářská základna čítá podle studie zhruba 170 tisíc lidí.
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Jako příklady studie uvádí operátora O2 CZ a startup Aisle. O2 rozvíjí s AWS platformu Network Genius pro proaktivní sledování událostí v síti a očekává snížení počtu výpadků o 50 procent. Aisle využívá agentní umělou inteligenci k hledání a opravám zranitelností a během prvních týdnů provozu odhalil přes sto dosud neznámých zranitelností v open-source softwaru. Obojí jsou tvrzení AWS, která nebyla nezávisle ověřena.
Překážky rozvoje AI
Firmy v průzkumu uvádějí čtyři hlavní překážky.
Regulační nejistota. Za klíčovou překážku zavedení ji označuje 42 procent českých firem, v Evropě 44 procent. Své role a odpovědnosti podle aktu EU o umělé inteligenci nerozumí 64 procent podniků, evropský průměr je 68 procent. U startupů 36 procent uvádí, že nejistota zpozdila nebo změnila jejich strategii.
Náklady na plnění předpisů. Za poslední tři roky vzrostly 71 procentům firem a 73 procent očekává další nárůst. Z každých sta eur vynaložených na technologie jde v Česku 37 eur na požadavky spojené s regulací, což je pod evropským průměrem 40 eur. Mezi firmami, které hledají externí poradce, jich 36 procent potřebuje pomoc právě s dodržováním předpisů.
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Dovednosti. Jejich nedostatek brání většímu zavádění 49 procentům českých firem, v Evropě 40 procentům. Podle 53 procent brzdí inovace a podle 41 procent růst. Potíže s přilákáním talentů hlásí 44 procent firem, které by za odborníky na umělou inteligenci nabídly v průměru o 37 procent vyšší plat. Znalost technologie bude podle studie během tří let vyžadovat 48 procent nových pracovních míst. Dovednosti v oboru považuje za klíčové 67 procent firem, připraveno se cítí jen 26 procent.
Vnímané náklady a nejasná návratnost. Počáteční výdaje uvádí jako překážku 36 procent firem, v Evropě 35 procent. Dalších 31 procent chce před dalšími závazky lépe pochopit, co investice přinese.
Studie vyzývá tvůrce politik ke třem krokům: vytvořit regulaci podporující inovace, urychlit zavádění technologií v soukromém sektoru rozvojem dovedností a rozšířit využití umělé inteligence ve veřejném sektoru. Právě poslední bod podporují respondenti nejsilněji: 76 procent firem by technologii využívalo častěji, kdyby veřejný sektor šel příkladem, a pro 79 procent startupů je veřejná adopce klíčová pro růst.
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