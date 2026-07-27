Unicorn startupy v roce 2026: umělá inteligence generuje čtvrtinu nových miliardových firem

Spojené státy jsou domovem 913 unicornů, což odpovídá přibližně polovině celosvětového počtu. Vysoká koncentrace odráží dlouhodobě silný ekosystém rizikového kapitálu, špičkové výzkumné univerzity a technologická centra typu Silicon Valley.
Čína zaujímá druhou pozici s 297 unicorny a těží především z velikosti domácího trhu a silného technologického sektoru. Indie má 89 unicornů a patří k nejdynamičtějším trhům díky rychlé digitální adopci a rozsáhlé uživatelské základně. Vyplývá to z analýzy BestBrokers.
V Asii je výrazně zastoupen také Singapur s 23 unicorny včetně globální e-commerce platformy Shein. V Evropě vede Spojené království se 75 unicorny, převážně z finančního sektoru. Latinská Amerika má přibližně 39 unicornů soustředěných hlavně v Brazílii (21), Mexiku (11) a Chile (tři).
Anthropic je nejhodnotnějším unicornem světa
Po vstupu SpaceX na burzu převzal pozici nejhodnotnějšího unicornu Anthropic, tvůrce AI asistenta Claude, s valuací 965 miliard dolarů. Růst ocenění pohání prudce rostoucí poptávka po generativní AI, rozsáhlé investice technologických gigantů a silné tržby z podnikových AI produktů.
OpenAI drží druhou pozici s valuací 852 miliard dolarů. Výrazný posun přineslo investiční kolo ve výši 110 miliard dolarů od společností Amazon, Nvidia a SoftBank.
Čínský ByteDance, mateřská společnost platforem TikTok a Douyin, dosahuje valuace 600 miliard dolarů. Ocenění zvýšily sekundární prodeje akcií i pokrok v regulatorních otázkách kolem provozu TikToku ve Spojených státech.
Mezi další významné unicorny patří indický Reliance Jio (přibližně 180 miliard dolarů), americký Stripe (159 miliard dolarů), Databricks (134 miliard dolarů), Waymo (126 miliard dolarů), indický Reliance Retail (101 miliard dolarů) a britský Revolut (75 miliard dolarů).
Každý čtvrtý nový unicorn roku 2026 působí v AI
Z celkem 121 startupů, které letos poprvé překročily valuaci jedné miliardy dolarů, jich 29 operuje v sektoru umělé inteligence – 24 procent celkového počtu.
Tyto společnosti se zaměřují na budování infrastruktury pro trénink a nasazení velkých modelů, vývoj specializovaných nástrojů na bázi velkých jazykových modelů a dodávku komplexních AI řešení pro podniky.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIOtrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Nejhodnotnějším novým unicornem roku 2026 je londýnský Ineffable Intelligence s valuací 5,1 miliardy dolarů po získání více než 1,1 miliardy dolarů od investorů. Americký Recursive dosáhl valuace 4,6 miliardy dolarů, humans& 4,5 miliardy dolarů s podporou mimo jiné od NVIDIA a GV. Ricursive Intelligence dosáhl čtyř miliard dolarů, přičemž unicorn statusu se dočkal jen několik měsíců po spuštění.
HealthTech: druhý nejproduktivnější sektor
Zdravotnické technologie vytvořily v roce 2026 celkem 13 nových unicornů. Nejhodnotnějším z nich je americký MiRus, výrobce ortopedických zdravotnických prostředků, s valuací 4,4 miliardy dolarů po investičním kole 1,5 miliardy dolarů vedeném Boston Scientific. MiRus je zároveň nejhodnotnějším novým unicornem roku 2026 mimo AI sektor.
Mezi další nové HealthTech unicorny patří Pomelo Care (1,7 miliardy dolarů), Eight Sleep a Science (oba 1,5 miliardy dolarů).
Vzestup sektoru potvrzuje investorskou tezi, že technologie modernizující zdravotnictví a zároveň snižující náklady mají silný strukturální potenciál. Demografické trendy, tlak na efektivitu zdravotních systémů a digitalizace péče naznačují, že zájem investorů o HealthTech bude pokračovat.
Robotics, fintech a vesmírné technologie
Robotics přidal dvanáct nových unicornů a tvoří deset procent z celkového počtu nově oceněných firem. Sektor dominují USA a Čína. Nejhodnotnějšími novými hráči jsou čínský Sudu Technology a americký Mind Robotics, oba s valuací dvě miliardy dolarů. Investice do robotiky táhne pokrok v humanoidních systémech a koncept embodied AI – aplikace umělé inteligence v robotických tělech schopných interakce s fyzickým světem.
Fintech přidal deset nových unicornů. Nejhodnotnějším nově vzniklým fintechem je Corgi s valuací 2,6 miliardy dolarů. Indický Juspay, platební infrastruktura zpracovávající denně stovky milionů transakcí, dosáhl valuace 1,2 miliardy dolarů po investici 50 milionů dolarů od WestBridge Capital.
Pište pro CIOtrends
Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIOtrends?
Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz
Aerospace a SpaceTech spolu s enterprise softwarem přidaly shodně po devíti nových unicornech. V kosmickém sektoru vyniká americký True Anomaly (2,2 miliardy dolarů) zaměřený na obranně-kosmické technologie, Varda Space Industries (1,6 miliardy dolarů) v oblasti orbitální výroby a indický Skyroot Aerospace (1,1 miliardy dolarů), který se stal prvním spacetech unicornem v zemi.
Evropa a Kanada: menší počty, vysoké valuace
Německo přidalo čtyři nové unicorny. Nejvýraznějším je obranný dronový startup Stark s valuací 3,65 miliardy dolarů po investičním kole 500 milionů dolarů. Francie vytvořila dva nové unicorny – Advanced Machine Intelligence (3,5 miliardy dolarů) a Harmattan AI (jedna miliarda dolarů), oba v oblasti AI pro obranu a bezpečnost.
Belgické unicorny Keyrock (1,1 miliardy dolarů, krypto market-making) a Aikido Security (jedna miliarda dolarů, kybernetická bezpečnost) doplňují evropský obraz.
Kanada přispěla dvěma unicorny s výrazným technologickým profilem: Waabi (tři miliardy dolarů) vyvíjí autonomní řízení s využitím simulace, Photonic (dvě miliardy dolarů) se zaměřuje na kvantový hardware.
Sedmdesát čtyři ze 121 nových unicornů pochází z USA
Geografická koncentrace nově vzniklých unicornů je ještě výraznější než u celkového počtu. Ze 121 nových unicornů roku 2026 jich 74 pochází ze Spojených států – více než 60 procent. Čína přidala dvanáct, Spojené království devět, Indie šest.
Indie vyniká tím, že v červnu 2026 přidala tři nové unicorny v krátkém sledu. Její letošní třída zahrnuje fintech společnosti KreditBee (1,5 miliardy dolarů) a Neo Group (1,1 miliardy dolarů), AI startup Sarvam (1,5 miliardy dolarů) i zmíněný Skyroot Aerospace.
Všechna data odrážejí stav k datu publikace původní analýzy (29. června 2026). Valuace soukromých společností se mění s každým investičním kolem a počty unicornů se budou dále vyvíjet.
CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.