Velkoformátové frézování dřeva: Jak efektivně outsourcovat nábytkářskou a stavební výrobu?

Investice do vlastního velkoformátového strojního parku je však pro řadu firem ekonomicky neúnosná. Jako strategické řešení se proto ukazuje outsourcing u specialistů, jako je společnost reontech.cz, mezi jejichž hlavní kapacity patří přesné frézování dřeva. Pro dřevozpracující sektor to znamená možnost realizovat i ty nejnáročnější zakázky na CNC centrech s nadstandardní pracovní plochou až 2100 × 3100 mm, a to bez nutnosti investovat miliony do vlastních technologií.
Klíčovým benefitem velkoformátového CNC obrábění dřevěných materiálů je absolutní přesnost a opakovatelnost, kterou lidská ruka nedokáže při sériové výroby garantovat. Ať už se jedná o zpracování masivního dřeva, vrstvené překližky, sololitu, nebo oblíbených MDF a DTD desek, moderní tříosé stroje si poradí se složitými 2D i 3D tvary, konstrukčními zámky, drážkami pro spoje i otvory pro kování v jediném výrobním cyklu. Pokročilý software navíc dokáže optimálně rozvrhnout jednotlivé díly na surovou desku (tzv. nesting), což B2B partnerům přináší zásadní úsporu materiálových nákladů a minimalizuje odpad.
Dřevo je živý a nesourodý materiál, který neustále pracuje a vyžaduje specifický přístup k volbě řezných nástrojů, posuvů a otáček, aby se zamezilo otřepům nebo nežádoucímu pálení hran. Profesionálně vyfrézované dílce odcházejí z výroby dokonale hladké a rozměrově přesné, což dramaticky zkracuje čas potřebný pro finální montáž přímo na stavbě nebo v interiéru. Pro stavební a truhlářské firmy je takový subdodavatel zárukou, že dokážou dodržet napjaté termíny kolaudací a odevzdání komerčních i rezidenčních projektů v prémiové kvalitě.