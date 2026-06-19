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CIOtrends

Velkoformátové frézování dřeva: Jak efektivně outsourcovat nábytkářskou a stavební výrobu?

PR článek
Včera
Doba čtení: 1 minuta

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cnc
Autor: andrew_shots / stock.adobe.com
Vytíženost výrobních kapacit, nedostatek kvalifikovaných řemeslníků a neustálý tlak na rychlost dodání. To jsou hlavní výzvy, kterým dnes čelí architekti, interiéroví designéři a výrobci dřevostaveb či nábytku.

Investice do vlastního velkoformátového strojního parku je však pro řadu firem ekonomicky neúnosná. Jako strategické řešení se proto ukazuje outsourcing u specialistů, jako je společnost reontech.cz, mezi jejichž hlavní kapacity patří přesné frézování dřeva. Pro dřevozpracující sektor to znamená možnost realizovat i ty nejnáročnější zakázky na CNC centrech s nadstandardní pracovní plochou až 2100 × 3100 mm, a to bez nutnosti investovat miliony do vlastních technologií.

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Klíčovým benefitem velkoformátového CNC obrábění dřevěných materiálů je absolutní přesnost a opakovatelnost, kterou lidská ruka nedokáže při sériové výroby garantovat. Ať už se jedná o zpracování masivního dřeva, vrstvené překližky, sololitu, nebo oblíbených MDF a DTD desek, moderní tříosé stroje si poradí se složitými 2D i 3D tvary, konstrukčními zámky, drážkami pro spoje i otvory pro kování v jediném výrobním cyklu. Pokročilý software navíc dokáže optimálně rozvrhnout jednotlivé díly na surovou desku (tzv. nesting), což B2B partnerům přináší zásadní úsporu materiálových nákladů a minimalizuje odpad.

Dřevo je živý a nesourodý materiál, který neustále pracuje a vyžaduje specifický přístup k volbě řezných nástrojů, posuvů a otáček, aby se zamezilo otřepům nebo nežádoucímu pálení hran. Profesionálně vyfrézované dílce odcházejí z výroby dokonale hladké a rozměrově přesné, což dramaticky zkracuje čas potřebný pro finální montáž přímo na stavbě nebo v interiéru. Pro stavební a truhlářské firmy je takový subdodavatel zárukou, že dokážou dodržet napjaté termíny kolaudací a odevzdání komerčních i rezidenčních projektů v prémiové kvalitě.

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