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CIOtrends

Získejte unikátní magazín TOP 100 ICT společností v Česku 2026

Pavel Louda
Včera
Doba čtení: 2 minuty

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TOP 100 2026
Autor: IInfo DG
TOP 100 2026
Jubilejní, už třicáté vydání exkluzivní ročenky TOP 100 ICT společností v České republice nabízí jedinečný přehled o organizacích, jež podnikají na území Česka včetně jejich podnikatelských aktivit a ekonomických ukazatelů. Tato čísla pak doplňují analytické články o aktuálním stavu ICT v Česku.
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Letošní magazín TOP 100, který má 52 stran, nabízí celkový přehled o tom, jak si vede tuzemský trh s informačními a komunikačními technologiemi. Tradičně největší zájem se samozřejmě soustřeďuje na přehled tuzemských ICT firem seřazených podle jejich obratu v posledním fiskálním roce.

Jde o unikátní porovnání, které mapuje nejen finanční výsledky příslušných organizací za poslední fiskální rok, ale dovoluje také například porovnat výkonnost firem v meziročním srovnání. Součástí je i podrobný přehled toho, jaký typ služeb a řešení jednotlivé firmy poskytují a případně kolik pracovníků zaměstnávají či jaká mají aktiva.

TOP 100 2026

TOP 100 2026

Autor: IInfo DG

Magazín TOP 100 ICT společností v České republice si můžete objednat zde.

Kromě žebříčku firem, které zveřejnily obrat za poslední fiskální rok, přináší magazín TOP 100 také seznam firem, jež z nějakého důvodu tržby neuvedly. Proč, to jsme nezkoumali, avšak abychom vás neochudili i o ně, vytvořili jsme pro ně speciální žebříček seřazený podle názvu organizace. I u nich samozřejmě najdete celou řadu zajímavých informací.

Co se týče obsahu, magazín TOP 100 přináší především aktuální informace statistických subjektů v Česku a v EU, tedy Českého statistického úřadu a Eurostatu. Obě organizace uveřejnily spoustu zajímavých údajů o tom, jaký je reálný stav digitalizace tuzemských i evropských podniků.

Tato data jsme doplnili o informace Českého telekomunikačního úřadu týkající se loňského roku a zaměřili jsme se i na trend, který momentálně hýbe nejednou organizací – a tou je budoucnost vývoje firemních aplikací, jak jej vidí přední analytici.

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Automatizace vytváření zdrojového kódu díky nástrojům umělé inteligence totiž vyvolává otázku, nakolik jsou ještě potřeba programátoři a zda nebude levnější si software vyrobit než si jej od někoho zakoupit. A jak už to tak bývá, odpověď není černobílá.

A jako určitou perličku, i když téma stojí určitě za hlubší zamyšlení, jsme se zaměřili na to, budoucnost světové ekonomiky pro nejbližších 25 letech. Další vývoj se totiž může rozdělit do čtyř rozdílných cest.

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Popisujeme, které to jsou a čím jsou charakteristické, a poradíme, jak s touto nejistotou mají případně lídři současných podniků naložit, aby zůstali konkurenceschopní za všech okolností.

Samozřejmě v ročence zůstala i část věnovaná příspěvkům našich partnerů, kteří se pochlubili svými úspěchy a přinesli i názory na dnešní palčivé problémy.

CIOtrends

CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

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Autor článku

Pavel Louda

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  • 9. 9.  Vzniká český AI sandbox

    Česká agentura pro standardizaci připravuje ve spolupráci s regulátory národní Regulatorní AI Sandbox, jehož podobu má formovat i dotazníkové šetření mezi vývojáři, integrátory, poskytovateli i uživateli umělé inteligence. Šetření mapuje regulatorní nejistoty spojené s AI Actem, potřebu technického testování i zájem organizací o zapojení do plánované pilotní kohorty.

    Podílet se na podobě sandboxu můžete i vy. Více informací zde.

  • 8. 9.  AI se lidé bojí

    Umělá inteligence se postupně přesouvá z pilotních projektů do reálného provozu. Ve výrobě
    může pomáhat s optimalizací produkce, kontrolou kvality, předvídáním poruch zařízení,
    plánováním nebo řízením dodavatelských řetězců. Její zavádění je však složitější než v řadě
    jiných odvětví. vyplývá to z průzkumu Manpower o světě práce v průmyslu. Pouze 46 % CIO ve výrobním sektoru uvádí, že se jejich zavádění AI nachází ve fázi implementace. Napříč všemi odvětvími je globální průměr 60 %.

    A celkem 45 % pracovníků ve výrobním sektoru se obává, že by umělá inteligence nebo automatizace
    mohla během příštích dvou let nahradit jejich současnou pracovní pozici.

  • 29. 6.  Zásilkovna pro všechny

    Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek.

    Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

     

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

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