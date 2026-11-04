Získejte unikátní magazín TOP 100 ICT společností v Česku 2026

Letošní magazín TOP 100, který má 52 stran, nabízí celkový přehled o tom, jak si vede tuzemský trh s informačními a komunikačními technologiemi. Tradičně největší zájem se samozřejmě soustřeďuje na přehled tuzemských ICT firem seřazených podle jejich obratu v posledním fiskálním roce.
Jde o unikátní porovnání, které mapuje nejen finanční výsledky příslušných organizací za poslední fiskální rok, ale dovoluje také například porovnat výkonnost firem v meziročním srovnání. Součástí je i podrobný přehled toho, jaký typ služeb a řešení jednotlivé firmy poskytují a případně kolik pracovníků zaměstnávají či jaká mají aktiva.
Magazín TOP 100 ICT společností v České republice si můžete objednat zde.
Kromě žebříčku firem, které zveřejnily obrat za poslední fiskální rok, přináší magazín TOP 100 také seznam firem, jež z nějakého důvodu tržby neuvedly. Proč, to jsme nezkoumali, avšak abychom vás neochudili i o ně, vytvořili jsme pro ně speciální žebříček seřazený podle názvu organizace. I u nich samozřejmě najdete celou řadu zajímavých informací.
Co se týče obsahu, magazín TOP 100 přináší především aktuální informace statistických subjektů v Česku a v EU, tedy Českého statistického úřadu a Eurostatu. Obě organizace uveřejnily spoustu zajímavých údajů o tom, jaký je reálný stav digitalizace tuzemských i evropských podniků.
Tato data jsme doplnili o informace Českého telekomunikačního úřadu týkající se loňského roku a zaměřili jsme se i na trend, který momentálně hýbe nejednou organizací – a tou je budoucnost vývoje firemních aplikací, jak jej vidí přední analytici.
Automatizace vytváření zdrojového kódu díky nástrojům umělé inteligence totiž vyvolává otázku, nakolik jsou ještě potřeba programátoři a zda nebude levnější si software vyrobit než si jej od někoho zakoupit. A jak už to tak bývá, odpověď není černobílá.
A jako určitou perličku, i když téma stojí určitě za hlubší zamyšlení, jsme se zaměřili na to, budoucnost světové ekonomiky pro nejbližších 25 letech. Další vývoj se totiž může rozdělit do čtyř rozdílných cest.
Popisujeme, které to jsou a čím jsou charakteristické, a poradíme, jak s touto nejistotou mají případně lídři současných podniků naložit, aby zůstali konkurenceschopní za všech okolností.
Samozřejmě v ročence zůstala i část věnovaná příspěvkům našich partnerů, kteří se pochlubili svými úspěchy a přinesli i názory na dnešní palčivé problémy.
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