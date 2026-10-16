ABSL rozdala diamantová ocenění za nejvýznamnější inovace v oboru IT a podnikových služeb roku 2026

„Letos oceněné projekty jasně ukazují, jak výrazně se mění role center podnikových služeb v Česku. Z center podpory se staly centra inovací, které se z Česka rozšiřují do celého světa, automatizují složité procesy, zvyšují kvalitu řízení a přinášejí firmám skutečnou strategickou hodnotu. Stejně důležité ale je, že inovace nejsou zaměřené pouze na technologie. Firmy hledají nové způsoby, jak zapojovat zaměstnance, rozvíjet jejich schopnosti a vytvářet prostředí, ve kterém mohou naplno využít svůj potenciál. Právě propojení technologických inovací, odborných znalostí a práce s lidmi je tím, co posouvá náš obor kupředu,“ říká Jonathan Appleton, zakladatel a ředitel asociace ABSL. „Zvláštní význam má pro nás také ocenění Centra podnikových služeb roku. Připomíná, že za úspěchem stojí v prvé řadě schopnost firem přizpůsobovat se novým výzvám, dlouhodobě rozvíjet své služby a investovat do lidí. Právě díky takovým společnostem si Česko vybudovalo silnou pozici na globální mapě podnikových služeb,“ dodává Jonathan Appleton.
Centrem podnikových služeb roku 2026 byla vyhlášena společnost Johnson & Johnson Global Services, která patří k průkopníkům oboru podnikových služeb v Česku a dlouhodobě přispívá k jeho rozvoji. Ocenění vyzdvihuje nejen dlouholeté působení společnosti na českém trhu, ale především její schopnost inovovat, reagovat na změny, rozvíjet zaměstnance a přinášet vysokou přidanou hodnotu v globálním měřítku.
Ocenění v kategorii Business and Technology Innovation (Nejlepší obchodní a technologická inovace) získaly hned dvě společnosti. První bylo uděleno společnosti Johnson & Johnson Global Services za globální transformační projekt HR2Pay, jehož cílem je předcházet chybám v personálních datech ovlivňujících výplaty ještě před jejich přenesením do mzdového systému. Projekt, který byl nejprve pilotně spuštěn v regionu EMEA a následně zaveden globálně, výrazně přispěl ke zlepšení ukazatele Right First Time (RFT), který měří podíl transakcí provedených správně hned napoprvé, bez nutnosti oprav či dalších zásahů. Počet oprav se zároveň snížil o více než 60 % a doba potřebná k řešení problémů se zkrátila o 45 %. Projekt HR2Pay ročně šetří více než 40 000 hodin práce v oblasti HR a mzdové agendy a významně zvyšuje produktivitu napříč organizací. Kromě vyšší přesnosti a spolehlivosti zpracování mezd vytváří také škálovatelný digitální provozní model, který podporuje přibližně 140 000 zaměstnanců po celém světě.
Druhý diamant v této kategorii si zasloužila společnost Atlas Copco Services za program Global ICO Faster Payment, který zásadně mění způsob vypořádání vnitropodnikových transakcí v rámci skupiny. Program nahrazuje tradiční model založený převážně na měsíčním vypořádání a manuální koordinaci častějším, datově řízeným a postupně automatizovaným procesem.
Cílem programu přitom není pouze zrychlit platby. Jde o komplexní změnu řízení vnitropodnikových finančních toků, která pomáhá zkracovat dobu, po kterou zůstávají pohledávky a závazky otevřené, snižovat měnovou expozici skupiny a současně zvyšovat transparentnost a kontrolu nad celým procesem. Řešení kombinuje finanční řízení, treasury, procesní standardizaci a automatizaci a zároveň zohledňuje rozdílné legislativní, likviditní a systémové podmínky jednotlivých zemí. Výsledky programu potvrzují jeho výrazný dopad. Měsíční objem zrychlených vnitropodnikových plateb vzrostl z původních 487 milionů SEK na 2,067 miliardy SEK, zatímco celková měnová expozice skupiny klesla z 16,5 miliardy SEK v dubnu 2025 na 7,4 miliardy SEK v červnu 2026. Program tak vytvořil škálovatelný model, který propojuje rychlejší vypořádání, řízení měnového rizika bez dodatečných nákladů na jeho zajištění, automatizaci a globální governance a vytváří základ pro další rozšiřování automatizovaného intercompany procesu napříč skupinou.
Také kategorie Employee Engagement and Employer Branding Excellence (Zapojení zaměstnanců a Budování značky zaměstnavatele) má dva výherce. Společnost KBC Global Services Czech Branch oslovila porotu kombinací svých dvou projektů, které společně posilují firemní kulturu i pověst zaměstnavatele. První z nich, s názvem Domain Uncovered, otevírá zaměstnancům pohled do světa ostatních týmů a odborností. Prostřednictvím návštěv pracovišť, praktických ukázek a setkání s experty pomáhá bourat hranice mezi týmy, posiluje spolupráci a přispívá k lepšímu pochopení toho, jak jednotlivé části firmy fungují a vzájemně se doplňují. Druhý, v podobě kampaně s názvem „Lepší místo, lepší život“, zase posílil povědomí o KBC Global Services jako atraktivním zaměstnavateli. Na základě autentických příběhů zaměstnanců kampaň představila skutečnou práci a expertizu ve firmě. Během prvních čtyř měsíců oslovila přes 1,6 milionu lidí online, dosáhla více než 6 milionů zobrazení na sociálních sítích a zvýšila počet reakcí na pracovní nabídky o 16 %. Oba KBC projekty ukazují, že silná značka zaměstnavatele vzniká zevnitř. Když lidé rozumějí práci svých kolegů, cítí se s firmou více propojeni a zároveň se stávají jejími nejvěrohodnějšími ambasadory navenek.
Porota ocenila diamantem také projekt From Voice To Ownership společnosti Aptar Global Business Services CZ. Projekt vznikl jako reakce na výsledky průzkumu, který odhalil nedostatky v komunikaci, vzájemné důvěře a propojení zaměstnanců s vedením. Zároveň poukazoval na mezery ve viditelném zavádění změn na základě zpětné vazby. Firma se proto rozhodla dát zaměstnancům aktivnější roli při rozhodování o tom, co a jak se bude měnit. Zaměstnanci se začali podílet na tvorbě nových iniciativ, převzali odpovědnost za konkrétní projekty a získali možnost aktivně utvářet své pracovní prostředí. Navíc dostali prostor rozvíjet své dovednosti i mimo běžnou pracovní náplň. Během roku se téměř ztrojnásobil podíl zaměstnanců, kteří vnímali zlepšení. Vzrostl i pocit sounáležitosti a celkový index angažovanosti. Dobrovolná fluktuace zároveň klesla z 10,59 na 6,73 %.
V kategorii Learning & Development (Vzdělávání a rozvoj) byly taktéž oceněny dvě společnosti. První diamant získal projekt Let’sAI společnosti SAP, který vznikl v České republice jako iniciativa zaměstnanců a nyní se rozšiřuje do poboček po celém světě ve formě AI roadshow. Program propojuje průběžné vzdělávání v oblasti umělé inteligence s dvoudenními AI Days a nabízí školení od základů AI přes praktické využití nástrojů až po bezpečné a odpovědné používání. Do přípravy a realizace se zapojilo více než 30 dobrovolníků a od října 2025 se uskutečnilo přes 60 školení. Samotných AI Days se zúčastnilo více než 750 zaměstnanců a koncept se mezitím rozšířil také do Manily a Buenos Aires. SAP plánuje jeho pravidelné pořádání ve více než 50 lokalitách po celém světě. Odborná porota vyzdvihla zejména rozsah iniciativy, vysoké zapojení zaměstnanců a skutečnost, že lokálně vytvořený vzdělávací model se podařilo přenést na globální úroveň.
Druhý diamant patří společnosti Envista za pražskou iniciativu Dentellect, která zaměstnance připravuje na využívání umělé inteligence, automatizace a datové analytiky v praxi. Program nabízí 24týdenní vzdělávací cyklus kombinující školení, workshopy, samostatné studium a práci na skutečných firemních projektech. Do prvního běhu se zapojilo 145 zaměstnanců a vzniklo více než 16 řešení pro analytiku a vizualizaci dat, přes 10 řešení založených na AI agentech a 8+ automatizovaných pracovních postupů. Projekt tak propojuje rozvoj nových dovedností s jejich okamžitým využitím ve firmě.
V kategorii Customer and Operational Excellence (Vynikající zákaznická a provozní zkušenost) porota nejvíce ocenila projekt One R2R Transformation společnosti Aptar Global Business Services CZ, který centralizoval finanční procesy 22 poboček v regionu EMEA do centra v Českých Budějovicích. Projekt byl úspěšně implementován během 15 měsíců a dokončen podle plánu. Přinesl standardizaci a automatizaci procesů, snížil průměrné náklady na zaměstnance zajišťující tyto procesy o 10 % a v lokálních týmech klesly provozní náklady i počet zaměstnanců přibližně o 14 %. Zároveň se podařilo zkrátit měsíční účetní závěrku ze sedmi na pět dní a zachovat stabilní provoz. Více než 90% úspěšnost podle zpětné vazby potvrzuje, že projekt přinesl nejen významné úspory, ale také vyšší efektivitu, standardizaci a úspěšně zvládnutou transformaci.
V kategorii ESG Strategy zvítězil projekt Global Sustain Reporting společnosti Atlas Copco Services, který mění způsob vykazování dat v oblasti ESG. Z původně roztříštěného procesu, který probíhal samostatně v jednotlivých pobočkách společnosti, vznikl standardizovaný proces s jasnými pravidly, kontrolami kvality a auditní stopou. Zahrnuje klíčové oblasti environmentálních dat, jako jsou spotřeba energie a vody, doprava, vozový park, služební cesty a odpady. Součástí řešení je také cílená automatizace zpracování faktur, údajů o služebních cestách a reportingu ze systémů, která omezuje manuální práci a současně zvyšuje konzistentnost dat, transparentnost a možnosti dalšího rozšiřování celého řešení.
Iniciativa, která odstartovala v centrech v Brně a Praze, sjednotila metodiku vykazování dat, zajistila jejich dřívější dostupnost a díky automatizaci přinesla také úsporu přibližně 50 hodin manuální práce za čtvrtletí. Výsledkem je Sustain HUB model, který lze jako jednotné řešení postupně zavést i do dalších světových center Atlas Copco. Porota ocenila jeho praktický dopad, vyšší transparentnost a právě potenciál globálního využití.
V kategorii Innovative Workplace (Inovativní pracovní prostředí) si diamant zasloužila společnost Kenvue za proměnu svých kanceláří v pracovní prostředí, které lépe podporuje firemní kulturu, hodnoty společnosti i měnící se způsoby práce. Namísto stěhování do nových prostor se společnost rozhodla modernizovat a přetvořit své stávající kanceláře s výrazným důrazem na udržitelnost. Cílem bylo v maximální možné míře využít stávající infrastrukturu a materiály a minimalizovat množství odpadu. Při rekonstrukci proto našel uplatnění renovovaný a nově využitý nábytek, recyklované materiály i prvky pocházející od místních dodavatelů. Nové kanceláře byly navrženy tak, aby zaměstnancům poskytovaly příjemnější a inspirativnější pracovní prostředí. Významnou roli v jejich podobě hraje biofilní design, který propojuje interiér s přírodními prvky. Do kanceláří bylo začleněno přibližně 3 000 rostlin a zároveň se zlepšil přístup přirozeného denního světla. Výsledkem je světlý, příjemný a přívětivý prostor. Nové pracovní prostředí se od svého otevření setkává s pozitivním ohlasem zaměstnanců a přispělo také k vyššímu využívání kanceláří.