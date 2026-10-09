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AI mění útoky, regulace mění pravidla. Konference Bezpečnost a dostupnost dat 2026 nabídne praktické pohledy na aktuální výzvy kyberbezpečnosti

PR článek
Včera
Doba čtení: 4 minuty

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grafika ke konference
Autor: Exponet
Nová pravidla kybernetické bezpečnosti se už promítají do praxe v Česku i na Slovensku, zatímco firmy současně řeší, jak bezpečně využívat umělou inteligenci. Se Cyber Resilience Actem přicházejí i nové povinnosti pro výrobce a dodavatele produktů s digitálními prvky, kteří mají od 11. září 2026 povinnost hlásit aktivně zneužívané zranitelnosti a závažné bezpečnostní incidenty. Na praktické dopady nových regulací, ochranu dat a technologie pro zvládání současných kybernetických hrozeb se zaměří konference Bezpečnost a dostupnost dat 2026, která se uskuteční 20. října 2026 v bratislavském Lindner Hotel Gallery Central. Program nabídne odborné přednášky, praktické ukázky i zkušenosti z reálného prostředí a propojí právní, technologický i praktický pohled na bezpečnost a dostupnost dat.
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Evropská regulace umělé inteligence a digitálních technologií vstupuje do fáze praktického zavádění a přináší nové požadavky i v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nejvýznamnější změny vyplývající z nařízení o kybernetické odolnosti (CRA, Cyber Resilience Act), nařízení o umělé inteligenci (AI Act) a připravovaného slovenského zákona o umělé inteligenci a evropských pravidel v oblasti dat představí v úvodu konference Miroslav Chlipala, řídící partner advokátní kanceláře Advokáti Chlipala.

Nasvítí nové povinnosti organizací, výrobců, dodavatelů a provozovatelů digitálních řešení, přičemž zvláštní pozornost bude věnovat propojení regulace umělé inteligence, správy dat a kybernetické bezpečnosti.

Od zákona ke kódu a dodavatelské smlouvě

Zákony, nařízení i směrnice přenášejí odpovědnost za bezpečnost softwaru přímo na organizace, a to bez ohledu na to, zda systémy vyvíjí vlastními silami, nebo prostřednictvím externích dodavatelů. Jak tyto předpisy promítnout do konkrétních požadavků na bezpečný vývoj softwaru – od zadání přes testování a správu použitých komponent až po nasazení a odstraňování zranitelností – a co z toho vyplývá pro smlouvy s dodavateli IT služeb, vysvětlí generální ředitel Kompetenčního a certifikačního centra pro kybernetickou bezpečnost Marek Zeman. Porovná povinnosti vyplývající z jednotlivých předpisů a ukáže konkrétní smluvní ustanovení, která by ve smlouvě s dodavatelem neměla chybět.

Kyberbezpečnostní řetěz

Nová legislativa dnes od firem vyžaduje víceúrovňovou kybernetickou ochranu napříč celou organizací. Bezpečnostní specialista společnosti IS4 Security Dominik Ondriska s účastníky konference projde čtyři klíčové vrstvy ochrany – síť, koncová zařízení, identitu a data – a ukáže, kde v praxi nejčastěji vznikají slabá místa.

 

Od antiviru k nepřetržitému dohledu

V době, kdy kybernetické hrozby, nové regulační požadavky a nedostatek bezpečnostních odborníků zásadně mění způsob ochrany organizací, již tradiční model zabezpečení v podobě antivirového programu nestačí. Proč tomu tak je, jakou roli dnes hrají služby Managed Detection & Response (MDR) a proč se nepřetržitý dohled stává klíčovou součástí moderní kybernetické ochrany vysvětlí technický konzultant společnosti ESET Ondrej Krajč. Zároveň představí i nejnovější změny v bezpečnostním portfoliu společnosti ESET.

Namísto zálohování kontinuita podnikání

Každá organizace, která zažila delší výpadek kritického systému, se na vlastní kůži přesvědčila o pravdivosti přísloví, že čas jsou peníze. Rostoucí závislost obchodních modelů na nepřetržitém chodu klíčových aplikací a procesů nutí organizace k přehodnocení přístupu k zálohování a zajištění, že jejich data a úlohy dokážou obnovit rychle, spolehlivě a v případě potřeby i na jiné platformě. A to vše ideálně s co nejmenším zásahem člověka. Oleg Jablonský ze společnosti Synology na praktické ukázce vysvětlí, jak mohou platformy, jako je Synology ActiveProtect, zajistit kontinuitu podnikání pro moderní organizace všech velikostí.

AI v útoku vs. AI v obraně

Umělá inteligence nemění jen nástroje útočníků, ale především rychlost, s jakou se dokážou pohybovat v prostředí. Modelový scénář útoku a seznam úkonů, které musí moderní obrana zvládnout, když na reakci zbývá stále méně času, detailně rozebere Pavel Cach, manažer portfolia Splunk v Arrow ECS. Na konkrétním příkladu propojí tři oblasti – heterogenní SIEM, který dává do souvislostí signály z různých technologií, SOAR, který pomáhá zrychlit a automatizovat reakci, a Observability, která poskytuje pohled na dopady bezpečnostního zásahu na aplikace a služby. Zaměří se i na agenty umělé inteligence s oprávněním jednat v reálném prostředí a otázky, jak tyto agenty řídit a monitorovat.

Phishing v éře AI aneb jak úspěšně odrazit moderní útoky typu BEC a Device Code

Umělá inteligence vnesla do phishingových útoků nový rozměr. Útočníci dnes dokážou vytvářet přesvědčivou komunikaci ve velkém měřítku a stále častěji se zaměřují na manipulaci s lidskou důvěrou namísto technických zranitelností. Na dvě významné současné hrozby, Business Email Compromise (BEC) a Device Code phishing, se detailně zaměří bezpečnostní specialista Ondřej Šrámek a ukáže, proč představují rostoucí riziko pro moderní organizace. Podělí se i o osvědčené postupy pro prevenci, detekci a reakci na incidenty, které mohou pomoci minimalizovat dopady těchto útoků a zvýšit celkovou kybernetickou odolnost organizace.

 

Audit kybernetické bezpečnosti po novu

Auditem – od žádosti, rozsahu a plánování až po důkazy, zjištění a závěrečnou zprávu – prakticky provede účastníky konference IT a bezpečnostní konzultant společnosti enigMMa Michal Ďorda. Upozorní, které údaje o službách, systémech, ICT/OT, lokalitách, dodavatelích, rizicích a dokumentaci ovlivňují rozsah auditu, jaké důkazy mají skutečnou auditní hodnotu, a proč politika nebo rozhovor samy o sobě nemusí potvrdit skutečnou účinnost opatření. Účastníky naučí lépe interpretovat výsledky auditu, rozlišovat mezi souladem, částečným souladem a nesouladem, doporučením a návrhem na zlepšení nebo převést zjištění do plánu nápravných opatření seřazených podle priorit.

Wazuh školení

Za hranicí uvěřitelnosti. Věřte – nevěřte ze světa IT bezpečnosti

I v IT se dějí věci, které znějí spíše jako fikce než realita. Často za nimi nestojí sofistikovaný útok, ale zcela obyčejné rozhodnutí nebo zdánlivě nevinná zkratka. V rubrice „Věřte – nevěřte“ nahlédne Peter Zeman, technologický lídr DANUBE DIGITAL, pod pokličku neuvěřitelných příběhů ze světa vývoje, infrastruktury a IT projektů. Připomene principy, které všichni známe, ale v praxi se na ně stále zapomíná. I malé technické rozhodnutí totiž může mít nečekaně velké důsledky.

Odborná konference Bezpečnost a dostupnost dat se koná prezenčně 20. října 2026 od 9:00 do 15:00 hodin v bratislavském Lindner Hotelu Gallery Central a je určena jak IT profesionálům, bezpečnostním konzultantům a analytikům, tak i zástupcům organizací ze soukromého a veřejného sektoru mimo IT. Více informací a registrace zde.

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  • 9. 9.  Vzniká český AI sandbox

    Česká agentura pro standardizaci připravuje ve spolupráci s regulátory národní Regulatorní AI Sandbox, jehož podobu má formovat i dotazníkové šetření mezi vývojáři, integrátory, poskytovateli i uživateli umělé inteligence. Šetření mapuje regulatorní nejistoty spojené s AI Actem, potřebu technického testování i zájem organizací o zapojení do plánované pilotní kohorty.

    Podílet se na podobě sandboxu můžete i vy. Více informací zde.

  • 8. 9.  AI se lidé bojí

    Umělá inteligence se postupně přesouvá z pilotních projektů do reálného provozu. Ve výrobě
    může pomáhat s optimalizací produkce, kontrolou kvality, předvídáním poruch zařízení,
    plánováním nebo řízením dodavatelských řetězců. Její zavádění je však složitější než v řadě
    jiných odvětví. vyplývá to z průzkumu Manpower o světě práce v průmyslu. Pouze 46 % CIO ve výrobním sektoru uvádí, že se jejich zavádění AI nachází ve fázi implementace. Napříč všemi odvětvími je globální průměr 60 %.

    A celkem 45 % pracovníků ve výrobním sektoru se obává, že by umělá inteligence nebo automatizace
    mohla během příštích dvou let nahradit jejich současnou pracovní pozici.

  • 29. 6.  Zásilkovna pro všechny

    Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek.

    Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

     

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

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