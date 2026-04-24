Martin pracuje jako nákupčí v Škoda Auto. Každý den začíná tím, že otevře Copilot a nechá ho přepsat svůj ranní e-mail do profesionálnějšího tónu. „Vím, co chci říct. Jen mi to pomůže to lépe zformulovat,“ vysvětluje. Ale když se ho zeptáte, zda umělé inteligenci důvěřuje a jestli rozumí, jak na pozadí funguje, chvilku váhá: „Tak úplně ne. Pořád nevím, jak to celé funguje a kam jdou moje data.“
Martin není výjimka.
Dobrý sluha, špatný pán
Výzkum s názvem „Percepce umělé inteligence v české společnosti“, mapující přístup Čechů k umělé inteligenci a to, jak je tato technologie vnímána, odhalil paradox napříč všemi generacemi. Lidé AI rutinně používají, přesto jí plně nerozumějí, nedůvěřují a velká část z nich se jí v různých ohledech obává. ¨
Technologie se stala součástí každodenního života dřív, než si k ní lidé stihli vytvořit jasný postoj. Průřezovým zjištěním výzkumu je, že „přijetí AI ve společnosti není podmíněno důvěrou, ale užitečností – lidé AI běžně využívají, aniž by jí plně rozuměli nebo jí důvěřovali, přičemž praktická hodnota technologie překonává nedůvěru i nejistotu.“
Toto zjištění potvrzují i rozsáhlá kvantitativní šetření. Podle dat Českého statistického úřadu z roku 2025 používalo nástroje umělé inteligence – například pro generování textu, obrázků či kódu celkem 32 % české populace starší 16 let. Studie analytického ústavu STEM ze stejného roku uvádí, že 38 % Čechů a Češek mělo zkušenost s nástroji jako ChatGPT nebo Copilot, přičemž 12 % uživatelů je používá pravidelně a 16 % občas.
Zároveň výzkum agentury Ipsos (AI Monitor 2025) zjistil, že 47 % české veřejnosti vyjadřuje nervozitu z produktů využívajících AI a 37 % respondentů nedůvěřuje schopnosti firem adekvátně chránit osobní data při nasazení AI systémů.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIOtrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Respondenti napříč generacemi si s umělou inteligencí nejčastěji asociují jedno přirovnání: „dobrý sluha, ale špatný pán.“ AI sama o sobě není dobrá ani špatná, záleží na tom, kdo ji drží v ruce a k čemu ji používá. Tato zdánlivě jednoduchá filozofie je výsledkem poměrně sofistikovaného uvažování: lidé intuitivně odmítají technologii odsoudit, ale zároveň nedůvěřují tomu, v čích rukou skončí.
Co lidé na AI oceňují?
Pokud jde o přínosy, panuje mezi generacemi překvapivá shoda. Nejčastěji zmiňovanou oblastí vnímaných přínosů je efektivita a produktivita. Mladí mluví o konkrétních věcech: AI jim ušetří hodiny při psaní textů, pomáhá strukturovat myšlenky, nahradila Google při vyhledávání informací. Respondenti popisují, jak jim věci, které dřív trvaly celý den, nyní zvládnou za pár minut. Jedna z mladých respondentek přiznala, že sama od sebe již prakticky žádný souvislý text nepíše, vždy to zadá chatbotu.
Starší generace mluví o AI obecněji, ale s podobným závěrem: šetří čas, zpřístupňuje informace, pomáhá s přípravou přednášek nebo s učením jazyků za zlomek ceny klasického kurzu. Data STEM potvrzují, že mezi typické úkoly patří generování textů (24 % uživatelů tak činí často), dohledávání informací a překládání. Přibližně 46 % uživatelů využívá AI v práci a kolem 40 % ve škole.
Přitom všichni – bez ohledu na věk – zdůrazňují tutéž věc: AI nenahrazuje jejich rozhodování. Jak to výstižně formuluje jeden z respondentů generace Y: „Nenahradit toho člověka, ale dát mu možnost pracovat kvalitněji.“ AI jen pomáhá to, co člověk chce říct nebo udělat, dotáhnout do lepší podoby.
Čeho se v souvislosti s AI bojí?
Obavy jsou ale stejně výrazné jako nadšení. Nejsilněji rezonuje téma dezinformací. Respondenti napříč generacemi shodně říkají, že je stále těžší rozpoznat, co je skutečné a co vygenerovala umělá inteligence. Jedna z respondentek popsala, jak sama nasdílela zprávu, která se ukázala být AI výmyslem. Statisticky to potvrzuje výzkum Ipsos: přibližně 50 % české populace sdílí obavy z potenciálního nárůstu dezinformací zprostředkovaných AI technologiemi.
Druhá velká obava se týká zaměstnání. Strach z toho, že AI vytlačí lidi z pracovního trhu, je přítomný u všech generací. Pětina pracující populace vnímá AI jako potenciální hrozbu pro trh práce. Mladší generace se obávají, co bude jejich studium a odbornost znamenat za pět let. Starší se ptají, zda jejich profese přežije další vlnu automatizace. Podle dat STEM 39 % Čechů vidí v AI převážně rizika, zatímco 43 % ji považuje spíše za příležitost. Věk zde hraje zásadní roli: mezi lidmi nad 60 let se k negativnímu hodnocení přiklání 57 % dotázaných.
Ale je tu i obava, o které se méně mluví: kognitivní úpadek. Část respondentů si uvědomuje, že delegují stále víc přemýšlení na stroj – a že to s nimi něco dělá. „Jsem línější a myslím, že hloupnu,“ říká jedna z mladých respondentek.
„Kolikrát mám pocit, že mi to zabere víc času, ale ušetřím tím, že nemusím přemýšlet,“ popisuje jiná. To je přesně ten paradox, který výzkum pojmenoval jako jádro problému: AI přináší krátkodobou úlevu za cenu dlouhodobé nejistoty.
Generace nehrají roli, jak by se čekalo…
Jedním z překvapivých zjištění výzkumu je, že generace sice ovlivňují, jak lidé AI používají, ale ne tolik, co si o ní myslí. Dvacetiletý student a šedesátiletá učitelka mohou mít překvapivě podobné obavy i podobný základní postoj – technologie je neutrální, záleží na lidech.
Věkové rozdíly se nicméně projevují výrazně v míře adopce. Podle ČSÚ ve věkové kategorii 16–24 let AI využívá 78 % osob, zatímco u lidí nad 75 let jen 11 % má základní digitální dovednosti vůbec. Vzdělání hraje podobnou roli: lidé s pouze základním vzděláním používají AI v 16 % případů, zatímco mezi vysokoškolsky vzdělanými je to až 60 %.
Rozdíl spočívá spíš v jazyce a míře detailu. Mladší generace mluví o neuronových sítích, jazykových modelech a pravděpodobnostních algoritmech. Starší přirovnávají AI k robotům v automobilkách nebo k „moderní, chytré encyklopedii“. Obě skupiny ale dojdou ke stejnému závěru: je to mocná věc a záleží, jak se s ní zachází.
Jak o AI píší média – a jak to Češi vnímají?
Výzkum se zabýval i tím, jak česká média o umělé inteligenci informují, a porovnal to s tím, co si lidé myslí. Analýza zahrnovala 362 805 mediálních zpráv ve třech sledovaných obdobích (listopad 2021, 2023 a 2025). Kvantitativně je výsledek překvapivý: přibližně 74 % mediálního obsahu o AI je neutrálního charakteru a pozitivní zprávy výrazně převažují nad negativními.
Jenomže v hlavách lidí se usazují ty negativní – katastrofické titulky, varování před zkázou. Respondenti označují mediální pokrytí za clickbaitové, zkratkovité a nedostatečné. Jsou přitom poměrně mediálně gramotní: chápou, že média fungují na principu vyvolávání emocí, a pojmenovávají to jako systémovou vlastnost, ne jako náhodu. Přesto – nebo právě proto – sdílejí mnohé ze stejných obav, které média šíří. Jde o doklad selektivního zapamatování publika, které koresponduje s tím, co mediální teorie popisuje jako dominanci negativního rámce v interpretaci.
Co z toho plyne pro nás?
Výzkum pojmenoval možná nejdůležitější rys naší doby: přijímáme technologii, které nerozumíme a které nedůvěřujeme, protože je prostě příliš užitečná na to, abychom ji odmítli. Tato situace není nutně špatná – lidé přijímali elektřinu, automobily nebo internet podobně. Ale vyžaduje vědomou pozornost: vzdělávání o tom, jak AI funguje, o tom, jak rozpoznat syntetický obsah, a především poctivou diskusi o tom, kdo nese odpovědnost za její dopady.
„AI je jako oheň. Skok ve vývoji. A stejně jako oheň, bude dobrý sluha, ale zlý pán,“ řekl jeden z respondentů. Otázka je, kdo ten oheň hlídá.
Autorka je studentka, PEF ČZU
Článek vychází z jejího kvalitativního výzkumu, který zpracovala v rámci diplomové práce.
CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.