Chybí vám peníze? Neleží náhodou ladem ve skladu?

Průzkum, který realizovala mezi českými a slovenskými provozovateli e-shopů pro Seyfor agentura B-inside, ukázal, že zásadní problémy e-shopů se koncentrují do několika klíčových oblastí. Nejčastěji jde o skladové procesy, které jako problematické označilo 62 % e-shopů. Následuje práce s daty (53 %) a cenotvorba (46 %). Výrazně méně často e-shopaři uvádějí problémy se zpracováním objednávek, které řeší pouze 28 % respondentů.
„Výsledky průzkumu potvrzují, že s rostoucí komplexní agendou provozu se hlavní výzvy přesouvají z oblasti samotného prodeje do interního řízení firmy,“ komentuje výsledky průzkumu Tomáš Komárek, ředitel obchodní divize Money ERP a Vario ve společnosti Seyfor.
Největší brzdou rozvoje jsou peníze ve skladových zásobách
Při pohledu na konkrétní procesy se jako největší problém ukazuje neefektivní práce se zásobami. Celkem 39 % e-shopů uvádí, že zbytečně mnoho peněz vázaných ve skladových zásobách pro ně představuje velký nebo alespoň středně velký problém.
Další významné oblasti, s nimiž bojují, souvisejí s cenotvorbou a daty. Pro 35 % e-shopů je obtížné nastavit optimální cenovou strategii a stejný podíl uvádí, že jim tvorba pokročilých reportů zabírá příliš mnoho času. Problémy s nastavováním slev a cenových akcí řeší 31 % e-shopů a 26 % přiznává, že cenotvorbě věnuje neúměrné množství času.
V oblasti práce s daty pak 24 % e-shopů uvádí, že musí informace dohledávat na různých místech, a stejný podíl nemá přehled o výkonu e-shopu v reálném čase.
„E-shopy dnes narážejí na limity, které nesouvisí s poptávkou, ale s interními procesy. Typickým příkladem jsou právě skladové zásoby, ve kterých mají firmy zbytečně vázané prostředky, nebo práce s daty, která je roztříštěná, časově náročná a vytváří další obtíže. Bez lepšího propojení systémů a automatizace těchto oblastí bude pro řadu e-shopů čím dál složitější dál efektivně růst,“ doplňuje výsledky průzkumu Tomáš Komárek.
Nejvíce problémy dopadají na střední e-shopy
Detailnější pohled s ohledem na velikost e-shopu ukazuje, že nejvíce jsou zmíněnými problémy zasaženy středně velké e-shopy. V oblasti skladových procesů je jako problematické označuje 72 % z nich, v oblasti práce s daty pak 67 %. S rostoucí velikostí e-shopu sice význam těchto problémů mírně klesá, přesto i mezi velkými e-shopy označuje skladové procesy jako problematické 64 % a práci s daty 56 %.
„Problémy, které provozovatelé v průzkumu zmínili, jasně potvrzují, že s růstem firmy přicházejí problémy, které vyžadují systematičnost a změnu řízení firemních procesů,“ dodává Komárek.
Skladové procesy: kombinace neefektivity a ztrát
Velké nebo středně velké obtíže spojené se skladovými procesy nejsou izolované, ale vzájemně provázané. Kromě vázaných financí ve skladových zásobách (39 %) řeší e-shopy často také sezónní výkyvy (24 %), viditelnost zboží, které už není dostupné (21 %), i s tím související problémy s inventurou (21 %).
Významnou roli hraje také nedostatečný přehled o zásobách a plánování dodávek (19 %) nebo nevyřešené skladové operace, které vedou k časovým a finančním ztrátám (19 %). Naopak relativně nejméně e-shopaře trápí vysoké náklady na skladové operace, které jako zásadní problém označuje menší část respondentů.
Problém není v prodeji, ale v řízení
Výsledky průzkumu ukazují, že hlavní bariéry růstu e-shopů dnes často nejsou v nedostatku potencionálních zákazníků, ale uvnitř firem. Kombinací, která omezuje další rozvoj, je nedostatečný přehled o datech, složitá cenotvorba a neefektivní práce se zásobami.
„S růstem e-shopu roste i počet oblastí, ve kterých se problémy objevují. Právě schopnost řídit sklad, data a cenotvorbu jako propojený celek se stává jedním z klíčových faktorů dalšího rozvoje e-commerce byznysu,“ uzavírá Komárek.
