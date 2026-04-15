Chybí vám peníze? Neleží náhodou ladem ve skladu?

Radan Dolejš
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Muž v obleku s helmou, který stojí ve skladu a ukazuje rukou nahoru.
Největší slabinou českých a slovenských e-shopů nejsou objednávky ani marketing, ale skladové hospodářství a práce s daty. Podle aktuálního průzkumu společnosti Seyfor řeší 62 % e-shopů středně velké nebo velké problémy v různých skladových procesech. Mezi konkrétními obtížemi dominuje vázání finančních prostředků ve skladových zásobách, které trápí až 39 % provozovatelů.

Průzkum, který realizovala mezi českými a slovenskými provozovateli e-shopů pro Seyfor agentura B-inside, ukázal, že zásadní problémy e-shopů se koncentrují do několika klíčových oblastí. Nejčastěji jde o skladové procesy, které jako problematické označilo 62 % e-shopů. Následuje práce s daty (53 %) a cenotvorba (46 %). Výrazně méně často e-shopaři uvádějí problémy se zpracováním objednávek, které řeší pouze 28 % respondentů.

„Výsledky průzkumu potvrzují, že s rostoucí komplexní agendou provozu se hlavní výzvy přesouvají z oblasti samotného prodeje do interního řízení firmy,“ komentuje výsledky průzkumu Tomáš Komárek, ředitel obchodní divize Money ERP a Vario ve společnosti Seyfor.

Největší brzdou rozvoje jsou peníze ve skladových zásobách

Při pohledu na konkrétní procesy se jako největší problém ukazuje neefektivní práce se zásobami. Celkem 39 % e-shopů uvádí, že zbytečně mnoho peněz vázaných ve skladových zásobách pro ně představuje velký nebo alespoň středně velký problém.

Další významné oblasti, s nimiž bojují, souvisejí s cenotvorbou a daty. Pro 35 % e-shopů je obtížné nastavit optimální cenovou strategii a stejný podíl uvádí, že jim tvorba pokročilých reportů zabírá příliš mnoho času. Problémy s nastavováním slev a cenových akcí řeší 31 % e-shopů a 26 % přiznává, že cenotvorbě věnuje neúměrné množství času.

V oblasti práce s daty pak 24 % e-shopů uvádí, že musí informace dohledávat na různých místech, a stejný podíl nemá přehled o výkonu e-shopu v reálném čase.

„E-shopy dnes narážejí na limity, které nesouvisí s poptávkou, ale s interními procesy. Typickým příkladem jsou právě skladové zásoby, ve kterých mají firmy zbytečně vázané prostředky, nebo práce s daty, která je roztříštěná, časově náročná a vytváří další obtíže. Bez lepšího propojení systémů a automatizace těchto oblastí bude pro řadu e-shopů čím dál složitější dál efektivně růst,“ doplňuje výsledky průzkumu Tomáš Komárek.

Nejvíce problémy dopadají na střední e-shopy

Detailnější pohled s ohledem na velikost e-shopu ukazuje, že nejvíce jsou zmíněnými problémy zasaženy středně velké e-shopy. V oblasti skladových procesů je jako problematické označuje 72 % z nich, v oblasti práce s daty pak 67 %. S rostoucí velikostí e-shopu sice význam těchto problémů mírně klesá, přesto i mezi velkými e-shopy označuje skladové procesy jako problematické 64 % a práci s daty 56 %.

„Problémy, které provozovatelé v průzkumu zmínili, jasně potvrzují, že s růstem firmy přicházejí problémy, které vyžadují systematičnost a změnu řízení firemních procesů,“ dodává Komárek.

Skladové procesy: kombinace neefektivity a ztrát

Velké nebo středně velké obtíže spojené se skladovými procesy nejsou izolované, ale vzájemně provázané. Kromě vázaných financí ve skladových zásobách (39 %) řeší e-shopy často také sezónní výkyvy (24 %), viditelnost zboží, které už není dostupné (21 %), i s tím související problémy s inventurou (21 %).

Významnou roli hraje také nedostatečný přehled o zásobách a plánování dodávek (19 %) nebo nevyřešené skladové operace, které vedou k časovým a finančním ztrátám (19 %). Naopak relativně nejméně e-shopaře trápí vysoké náklady na skladové operace, které jako zásadní problém označuje menší část respondentů.

Problém není v prodeji, ale v řízení

Výsledky průzkumu ukazují, že hlavní bariéry růstu e-shopů dnes často nejsou v nedostatku potencionálních zákazníků, ale uvnitř firem. Kombinací, která omezuje další rozvoj, je nedostatečný přehled o datech, složitá cenotvorba a neefektivní práce se zásobami.

„S růstem e-shopu roste i počet oblastí, ve kterých se problémy objevují. Právě schopnost řídit sklad, data a cenotvorbu jako propojený celek se stává jedním z klíčových faktorů dalšího rozvoje e-commerce byznysu,“ uzavírá Komárek.

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

