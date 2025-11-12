;
CIOtrends  »  Cloudové služby nakupuje již více než polovina firem

Cloudové služby nakupuje již více než polovina firem

Radan Dolejš
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: Depositphotos
Rychlost pevného připojení k internetu v podnicích s deseti a více zaměstnanci se v Česku zvyšuje a roste i podíl zaměstnanců těchto podniků, kteří mají v práci přístup k internetu. Na vzestupu je také používání sociálních médií, placených cloudových služeb a umělé inteligence.

Podíl firem s 10 a více zaměstnanci, které se připojují k internetu rychlostí přesahující 100 Mbit/s, se zvýšil z 35 % v roce 2020 na 51 % v roce 2025. Superrychlý internet (1 Gbit/s +) měla v letošním roce desetina středních a pětina velkých podniků. 

Ze sledovaných odvětví takto rychlý internet využívaly především podniky působící v odvětvové sekci informační a komunikační činnosti, nejčastěji v telekomunikacích (63 %). 

Za posledních 10 let se podíl zaměstnanců, kteří mají v práci přístup k internetu z firemního zařízení, zvýšil o polovinu na 57 % v roce 2025. Stále se však jedná o jednu z nejnižších hodnot v zemích EU, v níž se odráží struktura českého hospodářství s vysokým zastoupením zpracovatelského průmyslu na celkové zaměstnanosti. Mezi podniky roste podíl těch, které mají profil na sociálních sítích, jako je Facebook či LinkedIn. Mezi roky 2015 a 2025 jejich zastoupení vzrostlo z 24 na 55 %. 

Platformy určené ke sdílení fotografií a videí, například Instagram nebo YouTube, používala v roce 2025 v Česku třetina podniků s 10 a více zaměstnanci. Mezi velkými podniky to byly dokonce dvě třetiny. Svůj účet na těchto sociálních sítích mají nejčastěji cestovní agentury, firmy z mediálních odvětví či poskytovatelé ubytování,“ upřesňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. 

Digitalizace se v podnicích projevuje i nakupováním cloudových služeb. V roce 2025 využívalo placený cloud 55 % podniků s 10 a více zaměstnanci. Nejčastěji šlo o cloudový e-mail s vlastní doménou, datová úložiště či kancelářské programy. Placená cloudová řešení volí především velké podniky, letos tak činilo 86 % firem s 250 a více zaměstnanci. 

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT

NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.

Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Polovina podniků uvedla, že v roce 2025 používala informační systém pro řízení a plánování podnikových zdrojů, tzv. ERP, a pětina využívala softwarové řešení ke snížení spotřeby energie, jako jsou například chytré systémy osvětlení nebo klimatizace. 

Mezi velkými podniky implementovalo systémy ERP dokonce 93 % a software ke snížení spotřeby energií 83 % firem.  Umělou inteligenci (AI) letos používalo již 17 % podniků v porovnání s 11 % v roce předchozím. Stále platí, že AI si osvojily především velké podniky, letos jich bylo 54 %. 

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji. Co se dočtete? Přečtěte si také:

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji. Co se dočtete?

V roce 2025 byly ze strany podniků nejvíce využívány nástroje AI určené k vytváření nového obsahu, ať už textů, programovacích kódů, prezentací nebo obrázků na základě zadání nebo vstupních dat. Tyto nástroje generativní umělé inteligence používalo v letošním roce v průměru 14 % firem, mezi velkými to bylo 39 %,“dodává Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. 

Podrobnější informace a aktualizovaná data z této oblasti jsou dostupná na webu ČSÚ.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO
1/10 otázek
Spustit kvíz

CIOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat


HP Knowledge HUB
pro moderní firemní IT

Zobrazit všechny články

Krátce

  • 8. 10.  Rezignace kvůli eDokladům

    Ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd rezignoval na svou funkci k 23. říjnu 2025. Mesršmíd nabídl svou funkci během minulého víkendu, kdy se DIA potýkala s problémy eDokladů, které některým občanům znepříjemnili využití možnosti prokázat se digitální občanku u volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny.

  • 9. 9.  Seyfor k nezastavení

    Společnost Commander Services, která je součástí skupiny Seyfor, uzavřela akvizici 100% podílu ve firmě Radium, vývojáři systému Fleetware pro GPS monitoring vozidel, správu flotil a integrované IoT scénáře. 

    Transakce významně rozšiřuje působnost Commanderu na českém trhu a posiluje jeho vývojové kapacity v oblasti softwaru i hardwaru. Rovněž otevírá nové příležitosti pro nasazení pokročilých telematických řešení ve specifických odvětvích od municipálních a technických služeb až po logistiku či bezpečnostní složky.

  • 22. 7.  Prodaná Adastra

    Adastra Group má nového majoritního vlastníka. Stává se jím globální investiční skupina Carlyle. Uzavření akvizice v některých dotčených zemích podléhá schválení ze strany regulátora. Adastra byla založena v roce 2000, má centrály v Praze a Torontu. Specializuje se především na správu dat, cloud a umělou inteligenci. V regionálních pobočkách působících na klíčových trzích a v globálních delivery centrech zaměstnává přes 2 000 lidí.

  • 14. 7.  Radiokomunikace nabízejí AI

    České Radiokomunikace (CRA) spouští nové služby v oblasti umělé inteligence. Zahrnují škálu možností, od volby GPU výkonu přes výběr natrénovaného AI modelu až po trénink vlastních AI služeb. Firma slibuje vysokou úroveň bezpečnosti a tvrdí, že zákaznická data neopustí Českou republiku. Samozřejmostí je support v českém jazyce.

  • 3. 7.  Akvizice Algotechu

    Algotech rozšiřuje své portfolio o další služby a akvíroval firmu Expinit, která se zabývá IT službami, čímž získává dalšího hráče s hlubokou expertízou v oblasti Microsoft SharePoint a vývoje vlastních produktů, zejména v segmentu e-learningu.

    Obě společnosti budou i nadále úzce spolupracovat. Expinit zůstává samostatnou jednotkou v rámci skupiny Algotech a bude se i nadále věnovat svým klientům a projektům, přičemž nově získá zázemí silné skupiny a možnosti dalšího růstu.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Dále u nás najdete

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Internet se baví slabým heslem Louvre

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Objednejte si nejnovější vydání magazínu CIOtrends
Obsah
předplatné PŘEDPLATNÉ