Konecta urychluje udržitelnou transformaci a upevňuje vedoucí postavení v oblasti umělé inteligence

PR článek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Zpráva o udržitelnosti za rok 2024 představuje mimořádné výsledky v oblasti ESG.

Společnost Konecta, lídr v oblasti zákaznické zkušenosti (CX) a digitálních služeb, zveřejnila svou Zprávu o udržitelnosti za rok 2024. Dokument shrnuje významný pokrok v plnění závazků v oblasti udržitelnosti a představuje odvážný strategický posun směrem k inovacím poháněným umělou inteligencí.

Zpráva podtrhuje odhodlání společnosti Konecta k environmentálním, sociálním a správním cílům (ESG) a potvrzuje její roli odpovědného a vizionářského lídra v oboru. Zpráva za rok 2024 dokládá mimořádné výsledky v rámci komplexní ESG strategie, která je pevně zakotvena v obchodním modelu společnosti a v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a Agendou 2030.

Odpovědnost k životnímu prostředí

Konecta staví klimatická opatření do centra své environmentální strategie a své cíle dekarbonizace sladila s iniciativou Science-Based Targets (SBTi). V roce 2024 se jí podařilo snížit uhlíkovou stopu v kategoriích 1 a 2 o 11,18 % oproti předchozímu roku. Obnovitelné zdroje nyní tvoří 25 % spotřeby elektřiny a 95 % provozů je vybaveno LED osvětlením, což vedlo k výraznému snížení spotřeby energie. Spotřeba vody klesla o 9,97 %.

Společnost rovněž zefektivnila nakládání s odpady – recyklovala 77 % nebezpečného a 14 % ostatního odpadu. V rámci zalesňovacích iniciativ vysadila více než 2 000 stromů v několika zemích. Nově instalované fotovoltaické panely vyrobily v roce 2024 celkem 233,4 MWh čisté energie, čímž Konecta podpořila svůj přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Sociální dopad

Podpora lidí a začleňování zůstává klíčovou prioritou. Konecta se hlásí k diverzitě, rovnosti a rovným příležitostem – ženy tvoří více než 65 % zaměstnanců a přibližně 30 % vedoucích pozic. V roce 2024 se rozdíl v odměňování mezi muži a ženami snížil o 3 procentní body na přibližně 10 %. Společnost poskytla 11,2 milionu hodin školení, v průměru 96 hodin na zaměstnance. Z toho více než 670 000 hodin bylo věnováno tématům udržitelnosti a 46 500 hodin rovnosti, spravedlnosti, diverzitě a prevenci genderově podmíněného násilí a obtěžování.

Nadace Konecta podporuje komunity, ve kterých společnost působí – vytváří pracovní příležitosti, podporuje začlenění na trh práce a pomáhá znevýhodněným skupinám, čímž přispívá k pozitivnímu dopadu v globálním měřítku.

Silné řízení a nový strategický plán

Konecta provozuje robustní globální program dodržování předpisů, jehož základem je Etický kodex. Ten se vztahuje na všechny oblasti podnikání a slouží k posílení důvěry zainteresovaných stran a stanovení zásad chování pro všechny zaměstnance. V roce 2024 společnost poskytla více než 43 000 hodin školení zaměřených na etiku a boj proti korupci. Kybernetická bezpečnost a ochrana osobních údajů byly dalšími prioritami – Konecta udržovala komplexní strategii certifikovanou dle normy ISO 27001 ve 22 zemích a průběžně zvyšovala úroveň zabezpečení.

Rok 2024 byl také rokem spuštění strategického plánu Katalyst 2028, jehož cílem je upevnit pozici Konecty jako globálního lídra v oblasti digitálních CX řešení. V rámci této vize vznikla nová obchodní jednotka Konecta Digital, zaměřená na pokročilé služby využívající umělou inteligenci, digitální řešení a poradenství. Strategická partnerství s technologickými lídry, jako jsou Google Cloud a Uniphore, urychlila vývoj inovativních řešení zákaznické zkušenosti založených na AI.

Konecta zároveň posílila svou přítomnost na zavedených trzích, jako jsou Španělsko, Itálie, Kolumbie, Argentina a Peru, a expandovala do nových regionů s růstovým potenciálem – včetně Egypta a Jihoafrické republiky. V reakci na měnící se prostředí vyškolila 4 000 zaměstnanců v oblasti nástrojů a metodologií umělé inteligence a certifikovala 500 inženýrů v technologiích Google Cloud.

Cyber25

Nourdine Bihmane, generální ředitel společnosti Konecta, uvedl: „Rok 2024 byl pro Konectu klíčovým milníkem – vstoupili jsme do hluboké transformační fáze. V jejím jádru stojí náš neochvějný závazek k udržitelnosti a vytváření pozitivního společenského dopadu. V době, kdy umělá inteligence formuje budoucnost zákaznické zkušenosti, spojujeme technologie a lidskou odbornost, abychom přinášeli jedinečné, transformační a odpovědné zážitky postavené na našich ESG principech.“

O Konecta

Konecta je přední globální a inovativní poskytovatel služeb v oblasti outsourcingu zákaznických procesů. S více než 120 000 zapálenými zaměstnanci, kteří komunikují ve 30 jazycích na 4 kontinentech a ve 26 zemích, se Konecta zaměřuje na specifické potřeby a příležitosti jednotlivých odvětví. Nabízí široké portfolio komplexních řešení pro správu zákaznických vztahů – od akvizice a retence zákazníků, přes zákaznický servis a technickou podporu, až po inkaso pohledávek. To vše na základě udržitelného obchodního modelu. Její služby stojí na hlubokých odborných znalostech v oblasti zákaznické zkušenosti, řízení procesů, digitálních řešení a nejmodernějších technologií. Se sídlem v Madridu dosahuje Konecta globálních příjmů přibližně 2 miliardy EUR a spolupracuje s více než 500 klienty včetně nejvýznamnějších značek v oblasti telekomunikací, energetiky, bankovnictví, mobility, maloobchodu a e-commerce.

Témata:

