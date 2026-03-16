;
Kybernetická bezpečnost 2025: Strategické výzvy umělé inteligence, kritický deficit dovedností a osobní odpovědnost exekutivy

Radan Dolejš
Dnes
Doba čtení: 6 minut

Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
Masivní globální průzkum společnosti Fortinet mezi 1 850 IT a bezpečnostními rozhodovateli ukazuje, že kybernetické incidenty jsou pro většinu organizací běžnou provozní realitou, nikoliv výjimkou. V roce 2024 zaznamenalo 86 % organizací alespoň jeden bezpečnostní incident a více než polovina z nich uvádí finanční dopady přesahující 1 milion dolarů. Současně 52 % firem potvrzuje, že po útoku čelili ředitelé nebo členové exekutivy osobním postihům včetně pokut, ztráty funkce nebo vězení. Umělá inteligence přitom současně zvyšuje rizikovost prostředí a stává se klíčovou součástí obrany, zatímco globální deficit kyberbezpečnostních specialistů a klesající ochota financovat jejich certifikace zásadně ovlivňují možnosti IT a bezpečnostních ředitelů řídit kybernetická rizika.

Kybernetické hrozby představují trvalou a nevyhnutelnou součást provozu každé moderní organizace. Kvantitativní data prokazují, že snaha o vytvoření absolutně neprostupné infrastruktury je neproveditelná. V uplynulém hodnoceném období zaznamenalo 86 % organizací minimálně jedno narušení bezpečnosti. 

Téměř třetina analyzovaných subjektů dokonce čelila pěti a více závažným incidentům během dvanácti měsíců. Finanční dopady těchto narušení mají přímý vliv na celkovou ziskovost a stabilitu podniků. Více než polovina zasažených organizací vykazuje přímé či nepřímé finanční škody přesahující jeden milion dolarů.

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Schopnost rychlé obnovy provozu po incidentu zůstává problematická. Průměrná doba návratu do standardního provozního stavu (MTTR) se napříč sektory pohybuje okolo 2,5 měsíce. Zajištění kontinuity podnikání v takovém prostředí vyžaduje odklon od reaktivních opatření směrem ke kontinuálnímu monitoringu a proaktivnímu řízení rizik. Zabezpečení podnikových sítí vyžaduje alokaci zdrojů na úrovni, která odpovídá reálným finančním ztrátám hrozícím při úspěšném průniku do systémů.

Exekutivní odpovědnost a znalostní deficit představenstev

Rostoucí frekvence a závažnost cílených útoků přímo dopadá na kariérní a právní postavení vrcholového managementu. Kybernetická bezpečnost figuruje jako hlavní byznysová a finanční priorita u 96 % představenstev. Tato formální pozornost má ovšem reálné důsledky v oblasti vyvozování osobní odpovědnosti. 

U 52 % zkoumaných organizací čelili řídící pracovníci po úspěšném kybernetickém útoku přímým postihům. Exekutiva je penalizována formou finančních sankcí, okamžitou ztrátou zaměstnání, odvoláním z funkce nebo v krajních případech trestním stíháním spojeným s odnětím svobody. Zodpovědnost za ochranu citlivých firemních dat tak již nelze delegovat výhradně na technologická oddělení.

Přes deklarovanou prioritu existuje na nejvyšších úrovních řízení znatelný znalostní deficit. Management často postrádá hlubší porozumění novým technologickým vektorům hrozeb. Pouze 49 % vedoucích pracovníků IT sektoru hodnotí členy svých představenstev jako plně obeznámené s potenciálními byznysovými riziky, která přináší integrace umělé inteligence. 

Absence odbornosti na úrovni představenstva prokazatelně komplikuje schvalování adekvátních bezpečnostních rozpočtů a brzdí strategické investice. Vzdělávání exekutivy v oblasti kybernetických rizik představuje nezbytný předpoklad pro vytvoření funkční celopodnikové bezpečnostní architektury.

Dvojí role umělé inteligence v bezpečnostních strategiích

Umělá inteligence funguje v kontextu podnikové bezpečnosti jako asymetrický nástroj, který modifikuje schopnosti útočníků i obránců. Významná část odborné veřejnosti identifikuje využití algoritmů strojového učení ze strany externích aktérů jako faktor, který povede ke skokovému nárůstu sofistikovaných kybernetických útoků. 

Jak zlepšit zaměstnancům IT prostředí a podpořit jejich výkon? Nahlédněme pod pokličku platformy, která to umí Přečtěte si také:

Tyto obavy pramení ze schopnosti algoritmů automatizovat vyhledávání zranitelností, generovat přesně cílené phishingové modely a modifikovat kód malwaru v reálném čase pro oklamání signaturních detekčních systémů. Další rovinu rizika představuje zneužití umělé inteligence pro generování dezinformací a potenciální kompromitaci ochrany soukromí.

Z důvodu rostoucího objemu hrozeb organizace přistupují k masivní adopci obranných AI technologií. Aktuálně 97 % subjektů využívá, nebo v dohledné době plánuje nasadit, bezpečnostní systémy postavené na neuronových sítích a heuristické analýze. Zájem směřuje převážně do segmentů detekce a prevence hrozeb, automatizace bezpečnostních operací a behaviorální analýzy. Cílem je zkrácení reakční doby pomocí řešení typu EDR (Endpoint Detection and Response) a SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response). Tyto systémy analyzují anomálie v provozních logových datech s rychlostí, které lidský analytik nemůže dosáhnout.

Samotná implementace algoritmických nástrojů nicméně naráží na interní strukturální limity. Téměř polovina (48 %) manažerů s rozhodovací pravomocí definuje nedostatek zaměstnanců se specifickou expertizou v oblasti umělé inteligence jako primární bariéru pro její úspěšné nasazení. 

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Nástroje umělé inteligence nedokážou fungovat zcela autonomně; vyžadují nastavení logiky, interpretaci výsledků a dohled ze strany lidského personálu. Při absenci interních specialistů se nabízí delegování těchto operací prostřednictvím modelů SOC-as-a-Service, které zajišťují přístup k pokročilé analytice bez nutnosti budování vlastních oddělení.

Lidský faktor jako primární vektor kompromitace

Technologická analýza úspěšných incidentů opakovaně potvrzuje hypotézu, že zranitelnost organizací spočívá spíše v provozních procesech než ve vlastním selhání softwarové architektury. Identifikace primárních příčin narušení bezpečnosti ze strany IT lídrů ukazuje stabilní trend. 

Na prvním místě figuruje nedostatečné povědomí řadových zaměstnanců o bezpečnostních protokolech (56 %). Bezprostředně následuje absence specifických kyberbezpečnostních dovedností uvnitř samotných IT oddělení (54 %) a nedostatečné pokrytí infrastruktury adekvátními bezpečnostními nástroji (50 %).

Skutečnost, že útočníci systematicky obcházejí perimetrovou ochranu prostřednictvím kompromitace uživatelů, jasně dokládá struktura detekovaných hrozeb. Kombinace cíleného phishingu, infekce prostřednictvím malwaru a útoků zaměřených na webové aplikace tvoří 78 % všech realizovaných incidentů. Získání platných přístupových údajů zaměstnance je pro narušitele logisticky jednodušší a ekonomicky výhodnější než hledání softwarových zranitelností v systémech ochrany nultého dne.

Standardní reakce na krizovou situaci obvykle zahrnuje rozšíření stávajícího bezpečnostního týmu, mandatorní vyžadování profesních certifikací a revizi plošných programů pro zvýšení zaměstnaneckého povědomí. Tato sada opatření má racionální opodstatnění. Zejména oblastech návrhu síťové architektury, ochrany databází a zabezpečení cloudových prostředí vykazuje trh trvalý deficit kompetentních profesionálů. Znalostní mezery v personální matrici přímo eskalují systémová rizika organizace.

Ekonomika profesních certifikací a retence personálu

Odborné certifikace fungují jako standardizovaný mechanismus pro validaci reálných kompetencí v komplexním technologickém prostředí. Výběrová řízení jasně preferují kandidáty disponující oborovými certifikáty. 

Zabezpečení neviditelného: Obrana koncových zařízení v éře hybridní práce Přečtěte si také:

Celých 89 % vedoucích pracovníků podle průzkumu Fortinetu upřednostňuje při doplňování týmů certifikované experty. Z pohledu řízení kvality certifikace poskytují garanci, že daný zaměstnanec aplikuje aktuální postupy, sleduje vývoj zranitelností a disponuje hlubokou znalostí integrace specifických vendor systémů. Udržování odbornosti vyžaduje kontinuální vzdělávání, protože metody detekce i způsob průniku do systémů se neustále vyvíjejí.

Z aktuálních parametrů trhu však vyplývá výrazná strategická diskrepance. Ačkoliv poptávka managementu po certifikovaných odbornících setrvává na velmi vysoké úrovni, ochota organizací tyto certifikace finančně pokrývat významně klesá. Z dat vyplývá pokles podílu organizací ochotných proplatit zaměstnancům certifikační zkoušku z 89 % na pouhých 73 %. Plná čtvrtina analyzovaných firem systematicky odmítá tento typ vzdělávání jakkoliv dotovat.

Redukce investic do profesního růstu vlastních týmů generuje vážná rizika v oblasti retence zaměstnanců. Více než 48 % manažerů reportuje, že absence možností dalšího vzdělávání představuje hlavní příčinu odchodu klíčových specialistů ke konkurenci, přičemž druhým nejčastějším důvodem je čistě platové převýšení. Finanční úspory dosažené škrtáním vzdělávacích rozpočtů jsou následně mnohonásobně přeplaceny v nákladech na řešení bezpečnostních incidentů a v platbách externím náborovým agenturám.

Strukturální neefektivita v alokaci personálních zdrojů

Globální deficit v počtu více než 4,7 milionu chybějících bezpečnostních pracovníků nutí organizace provést důkladnou revizi tradičních personálních politik. Většina firemních oddělení lidských zdrojů nadále podmiňuje účast ve výběrových řízeních na bezpečnostní pozice splněním historicky daných akademických kritérií. 

V současné době 52 % zaměstnavatelů trvá na vysokoškolském diplomu z příslušného oboru. Tento exkluzivní přístup v reálném čase omezuje schopnost firem reagovat na provozní potřeby. Ukazuje se, že posuzování kandidátů primárně na základě praktických dovedností a dokončených technologických kurzů přináší při zajišťování provozní bezpečnosti lepší a rychlejší výsledky.

školení AI

Rigidní definice požadovaných profilů vede k systematickému přehlížení širokých talentových základen. Navzdory proklamacím má pouze zlomek firem nastavené efektivní mechanismy pro nábor specifických demografických skupin. Ženy aktuálně tvoří v průměru 27 % členů bezpečnostních týmů, zástupci minorit 20 % a veteráni pouze 17 %. 

Zvláště u veteránů a jejich rodinných příslušníků, kteří často přicházejí s návyky na striktní dodržování operačních protokolů a zkušenostmi s analýzou hrozeb, chybí organizacím strukturované přístupové cesty. Zajištění dostatečných operačních kapacit tak vyžaduje hlubší spolupráci privátních společností s akademickou sférou a flexibilní přenastavení kritérií přijetí.

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Dále u nás najdete

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

