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CIOtrends

Máte pocit, že jste nebyli cílem kyberútoku? Pravděpodobně se pletete

Radan Dolejš
Včera
Doba čtení: 2 minuty

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Autor: Depositphotos
Výzkumu o stavu kybernetické bezpečnosti v českých firmách a veřejných institucích společnosti Fortinet ukazuje znepokojivá data. Každá druhá tuzemská firma (54 %) a třetina veřejných subjektů (35 %) v posledních 12 měsících se staly cílem kybernetického útoku. Jako jednu z nejvyšších priorit vedení ale navzdory rostoucímu počtu hrozeb kyberbezpečnost označilo jen 45 % českých firem a 51 % institucí. Téměř čtvrtina firem (24 %) a třetina veřejných institucí (33 %) vnímá kyberbezpečnost i nadále především jako problém v oblasti IT.
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„Výsledky ukazují znepokojivý rozpor. Většina tuzemských firem už se s útokem setkala, ale kybernetická bezpečnost se stále ne vždy řeší tam, kde se rozhoduje o prioritách a penězích, tedy na úrovni vedení.

Útok dnes neohrožuje jen IT, ale kontinuitu celého podnikání, včetně produktivity, odolnosti a důvěry zákazníků. Proto by kyberbezpečnost měla být řešena na úrovni nejvyššího vedení, a ne jen položkou v rozpočtu IT oddělení,“ říká Ondřej Šťáhlavský, regionální senior ředitel společnosti Fortinet pro střední a východní Evropu.

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Útok zažila více než polovina českých firem, dopad ale často neznají

Podle výzkumu se cílem útoku v posledním roce stalo 54 % tuzemských firem. Čtvrtina všech firem (25 %) uvádí, že útok byl detekován a odražen. Úspěšný útok – ať už se jednalo například o průnik do firemních dat, kompromitaci e-mailového účtu nebo výpadek systémů či webu kvůli DDoS útoku – celkově zaznamenalo 14 % firem.

Celkem čtyři procenta firem uvádí, že utrpěla provozní nebo finanční následky. Znepokojivým zjištěním je, že u 14 % českých firem jsou dopady zaznamenaného útoku nejasné. V důsledku toho nejsou organizace schopny s jistotou určit, které systémy nebo data mohly být ohroženy, což může prodloužit dobu zotavení a zvýšit riziko opakovaného narušení bezpečnosti.

Phishing a spear-phishing zůstávají zdaleka nejčastějšími typy incidentů. Uvádí je téměř třetina českých firem (32 %), což potvrzuje, že lidský faktor je i nadále jedním z hlavních vstupních bodů pro útočníky. Krádež přihlašovacích údajů nebo identity a útok na OT či průmyslové systémy uvedlo shodně po 6,5 % firem, zatímco ransomware útoky zaznamenala tři procenta firem.

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Společnosti si tuto hrozbu zřejmě uvědomují. Více než polovina českých firem (53 %) zahrnutých do průzkumu považuje za pravděpodobné, že v příštích 12 měsících dojde k pokusu o závažný kybernetický incident. Firmy tak očekávají další útoky, avšak kyberbezpečnost zatím není ve všech organizacích pevně zakotvena jako klíčová priorita pro vrcholové vedení.

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Tato priorita se liší podle velikosti firmy, přičemž větší organizace mají větší tendenci předkládat tyto obavy vrcholovému vedení: 36 % firem s 10 až 49 zaměstnanci řadí kyberbezpečnost mezi své nejvyšší priority, oproti 51 % firem s 50 až 249 zaměstnanci a 56 % firem s 250 a více zaměstnanci.

České veřejné instituce: nižší zasažení, vyšší priorita

Podle průzkumu vykazuje veřejný sektor nižší míru kyberútoků než soukromé společnosti. 35 % českých veřejných institucí uvedlo, že se v uplynulém roce stalo terčem kyberútoku, přičemž více než polovina z nich (51 %) uvedla, že se jedná o prioritu na úrovni vedení, a 49 % očekává, že se s kyberútokem setká v příštím roce. Výsledky naznačují, že veřejný sektor může přistupovat k rizikům v oblasti kyberbezpečnosti na úrovni vedení systematičtěji než soukromé organizace.

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Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Komerční sdělení

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