Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Ekosystém, který v roce 2013 čítal jen několik desítek subjektů, dnes zahrnuje přes 1 700 společností a generuje valuace, které překonávají tržní kapitalizaci většiny veřejně obchodovaných korporací. Upozornil na to server Bestbrokers.com.
Geografické rozložení: USA dominují s více než polovinou světových unicornů
Spojené státy jsou domovem 886 unicornů, což představuje přibližně 51 procent celkového světového počtu. Je to především důsledek hloubky amerického ekosystému venture kapitálu, hustoty technologických center a přítomnosti výzkumných univerzit, které dlouhodobě produkují rychle rostoucí startupy.
Na druhém místě se nachází Čína s 288 unicorny, přičemž dominantní pozici zaujímá ByteDance, mateřská společnost platformy TikTok a jejího čínského protějšku Douyin. Valuace ByteDance vzrostla na 600 miliard dolarů v počátku roku 2026 po sérii sekundárních prodejů akcií, mimo jiné v rámci transakce navrhované fondem General Atlantic.
Indie figuruje jako třetí největší centrum s 85 unicorny. Nejvýznamnější z nich jsou Reliance Retail s valuací 101 miliard dolarů a Reliance Jio se 58 miliardami dolarů, obě součásti širší digitální expanze indické ekonomiky.
Singapur hostí 23 unicornů, včetně globální e-commerce platformy Shein. V Evropě vede Velká Británie s 72 unicorny, přičemž fintech sektor reprezentují zejména Revolut (75 miliard dolarů) a Checkout.com (12 miliard dolarů). Latinská Amerika eviduje přibližně 38 unicornů, z nichž největší koncentrace je v Brazílii (20) a Mexiku (11).
Největší soukromé firmy světa: SpaceX překonalo hranici bilionu dolarů
Na vrcholu žebříčku stojí SpaceX Elona Muska, která se po sloučení s xAI stala historicky první soukromou firmou s valuací přesahující jeden bilion dolarů. Kombinovaný subjekt je aktuálně oceňován na 1,25 bilionu dolarů a připravuje se na plánované IPO.
Na druhém místě figuruje OpenAI s valuací 852 miliard dolarů. Firma získala investici ve výši 110 miliard dolarů od Amazonu, Nvidie a SoftBank, což představuje dosud největší investici do soukromé společnosti v historii. Třetí místo zaujímá ByteDance (600 miliard dolarů), čtvrté pak Anthropic, který po uzavření kola Series G vedeného fondy GIC a Coatue dosáhl valuace 380 miliard dolarů.
Přehled nejcennějších unicornů doplňují Stripe (159 miliard dolarů), Databricks (134 miliard dolarů), Waymo (126 miliard dolarů), Reliance Retail (101 miliard dolarů), Revolut (75 miliard dolarů) a Shein (66 miliard dolarů).
AI tvoří čtvrtinu nových unicornů v roce 2026
Z 70 startupů, které v roce 2026 poprvé překročily hranici jedné miliardy dolarů, pochází 17 z oblasti umělé inteligence, což odpovídá 24,3 procenta celkového počtu. Tyto firmy se zaměřují na budování AI infrastruktury a specializovaných nástrojů postavených na velkých jazykových modelech.
Druhý největší podíl nových unicornů připadá na HealthTech s osmi firmami (11,4 procenta), následuje robotika se sedmi firmami (10 procent). V březnu 2026 dosáhly statusu unicornu čtyři robotické firmy najednou: Mind Robotics (2 miliardy dolarů), Rhoda AI (1,7 miliardy dolarů), Robotera (1,4 miliardy dolarů) a Sunday (1,6 miliardy dolarů). Cloud a infrastruktura a kybernetická bezpečnost přispěly každá pěti novými jednorožci, tedy 7,1 procenta celkového počtu.
V kybernetické bezpečnosti stojí za zmínku zejména Tenex.AI, který dosáhl valuace jedné miliardy dolarů po uzavření kola Series B ve výši 250 milionů dolarů a pozicuje se jako AI-nativní platforma pro detekci a reakci na hrozby (MDR). Druhou firmou je XBOW s valuací přes jednu miliardu dolarů po získání 120 milionů dolarů, zaměřená na autonomní penetrační testování řízené umělou inteligencí.
Nejhodnotnější nový unicorn roku 2026: humans&
Mezi startupy, které poprvé překročily miliardovou valuaci v roce 2026, vyniká americká AI firma humans& s valuací 4,5 miliardy dolarů. Za jejím financováním stojí investoři SV Angel, Georges Harik, Nvidia, GV (dříve Google Ventures) a Emerson Collective.
Na druhém místě figuruje Ricursive Intelligence s valuací čtyř miliard dolarů, která získala 300 milionů dolarů v kole Series A vedeném Lightspeed Venture Partners. Firmu založily bývalé výzkumnice Google DeepMind Anna Goldie a Azalia Mirhoseini, jejichž práce na systému AlphaChip přispěla k automatizaci návrhu čipů pro procesory TPU společnosti Google. Třetí místo zaujímá francouzská Advanced Machine Intelligence (AMI Labs) s valuací 3,5 miliardy dolarů, čtvrtá je kanadská Waabi se třemi miliardami dolarů.
Spojené státy dominují i v kategorii nových jednorožců – ze 70 nově vzniklých jich 49 pochází z USA. Velká Británie obsadila druhé místo s pěti novými unicorny, Čína třetí se čtyřmi firmami.
