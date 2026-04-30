Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Radan Dolejš
Dnes
Autor: Lupa.cz s využitím DALL-E
Analytický tým BestBrokers zpracoval k dubnu 2026 data z platforem Crunchbase, TechCrunch a PitchBook s cílem zmapovat aktuální rozložení soukromých firem s valuací přesahující jednu miliardu dolarů – takzvaných unicornů. SpaceX jako první soukromá firma překonala valuaci jednoho bilionu dolarů. Celkový počet unicornů ve světě dosáhl 1 727.

Ekosystém, který v roce 2013 čítal jen několik desítek subjektů, dnes zahrnuje přes 1 700 společností a generuje valuace, které překonávají tržní kapitalizaci většiny veřejně obchodovaných korporací. Upozornil na to server Bestbrokers.com.

Geografické rozložení: USA dominují s více než polovinou světových unicornů

Spojené státy jsou domovem 886 unicornů, což představuje přibližně 51 procent celkového světového počtu. Je to především důsledek hloubky amerického ekosystému venture kapitálu, hustoty technologických center a přítomnosti výzkumných univerzit, které dlouhodobě produkují rychle rostoucí startupy.

Na druhém místě se nachází Čína s 288 unicorny, přičemž dominantní pozici zaujímá ByteDance, mateřská společnost platformy TikTok a jejího čínského protějšku Douyin. Valuace ByteDance vzrostla na 600 miliard dolarů v počátku roku 2026 po sérii sekundárních prodejů akcií, mimo jiné v rámci transakce navrhované fondem General Atlantic.

Indie figuruje jako třetí největší centrum s 85 unicorny. Nejvýznamnější z nich jsou Reliance Retail s valuací 101 miliard dolarů a Reliance Jio se 58 miliardami dolarů, obě součásti širší digitální expanze indické ekonomiky.

Singapur hostí 23 unicornů, včetně globální e-commerce platformy Shein. V Evropě vede Velká Británie s 72 unicorny, přičemž fintech sektor reprezentují zejména Revolut (75 miliard dolarů) a Checkout.com (12 miliard dolarů). Latinská Amerika eviduje přibližně 38 unicornů, z nichž největší koncentrace je v Brazílii (20) a Mexiku (11).

Největší soukromé firmy světa: SpaceX překonalo hranici bilionu dolarů

Na vrcholu žebříčku stojí SpaceX Elona Muska, která se po sloučení s xAI stala historicky první soukromou firmou s valuací přesahující jeden bilion dolarů. Kombinovaný subjekt je aktuálně oceňován na 1,25 bilionu dolarů a připravuje se na plánované IPO.

Na druhém místě figuruje OpenAI s valuací 852 miliard dolarů. Firma získala investici ve výši 110 miliard dolarů od Amazonu, Nvidie a SoftBank, což představuje dosud největší investici do soukromé společnosti v historii. Třetí místo zaujímá ByteDance (600 miliard dolarů), čtvrté pak Anthropic, který po uzavření kola Series G vedeného fondy GIC a Coatue dosáhl valuace 380 miliard dolarů.

Přehled nejcennějších unicornů doplňují Stripe (159 miliard dolarů), Databricks (134 miliard dolarů), Waymo (126 miliard dolarů), Reliance Retail (101 miliard dolarů), Revolut (75 miliard dolarů) a Shein (66 miliard dolarů).

AI tvoří čtvrtinu nových unicornů v roce 2026

Z 70 startupů, které v roce 2026 poprvé překročily hranici jedné miliardy dolarů, pochází 17 z oblasti umělé inteligence, což odpovídá 24,3 procenta celkového počtu. Tyto firmy se zaměřují na budování AI infrastruktury a specializovaných nástrojů postavených na velkých jazykových modelech.

Druhý největší podíl nových unicornů připadá na HealthTech s osmi firmami (11,4 procenta), následuje robotika se sedmi firmami (10 procent). V březnu 2026 dosáhly statusu unicornu čtyři robotické firmy najednou: Mind Robotics (2 miliardy dolarů), Rhoda AI (1,7 miliardy dolarů), Robotera (1,4 miliardy dolarů) a Sunday (1,6 miliardy dolarů). Cloud a infrastruktura a kybernetická bezpečnost přispěly každá pěti novými jednorožci, tedy 7,1 procenta celkového počtu.

V kybernetické bezpečnosti stojí za zmínku zejména Tenex.AI, který dosáhl valuace jedné miliardy dolarů po uzavření kola Series B ve výši 250 milionů dolarů a pozicuje se jako AI-nativní platforma pro detekci a reakci na hrozby (MDR). Druhou firmou je XBOW s valuací přes jednu miliardu dolarů po získání 120 milionů dolarů, zaměřená na autonomní penetrační testování řízené umělou inteligencí.

Nejhodnotnější nový unicorn roku 2026: humans&

Mezi startupy, které poprvé překročily miliardovou valuaci v roce 2026, vyniká americká AI firma humans& s valuací 4,5 miliardy dolarů. Za jejím financováním stojí investoři SV Angel, Georges Harik, Nvidia, GV (dříve Google Ventures) a Emerson Collective.

Na druhém místě figuruje Ricursive Intelligence s valuací čtyř miliard dolarů, která získala 300 milionů dolarů v kole Series A vedeném Lightspeed Venture Partners. Firmu založily bývalé výzkumnice Google DeepMind Anna Goldie a Azalia Mirhoseini, jejichž práce na systému AlphaChip přispěla k automatizaci návrhu čipů pro procesory TPU společnosti Google. Třetí místo zaujímá francouzská Advanced Machine Intelligence (AMI Labs) s valuací 3,5 miliardy dolarů, čtvrtá je kanadská Waabi se třemi miliardami dolarů.

Spojené státy dominují i v kategorii nových jednorožců – ze 70 nově vzniklých jich 49 pochází z USA. Velká Británie obsadila druhé místo s pěti novými unicorny, Čína třetí se čtyřmi firmami.

Radan Dolejš

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

