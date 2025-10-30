Sekundární software ušetřil AGRO CS 40 % nákladů při modernizaci IT

Výchozí stav – Společnost na rozcestí
Česká společnost AGRO CS patří mezi nejvýznamnější evropské firmy v oblasti výroby substrátů, hnojiv, travních směsí a travních koberců. Sídlo má v České republice, ale jejích 600 zaměstnanců působí celkem v šesti zemích střední a východní Evropy. Jedná se o příklad kvalitně fungující soukromé firmy, která byla za svou finanční a provozní spolehlivost opakovaně mezinárodně oceněna. Mimo jiné pět let po sobě získala prestižní AAA rating od americké poradenské společnosti Dun & Bradstreet. Ovšem i sebekvalitněji vedená firma naráží na překážky a výzvy. V případě AGRO CS se jednalo o digitální transformaci.
Společnost se v roce 2024 potýkala se zásadním problémem – zastaralou IT infrastrukturou založenou na produktech Microsoft z let 2008/2012. Tyto technologie již neodpovídaly moderním bezpečnostním a výkonnostním požadavkům a představovaly riziko pro další růst i konkurenceschopnost společnosti. AGRO CS tak stála před rozhodnutím – pokračovat v provozu zastaralých systémů a riskovat technologické i bezpečnostní problémy, nebo zvolit modernizaci. Druhé řešení by však při tradičním způsobu nákupu softwaru znamenalo značnou finanční zátěž.
Cíl a řešení projektu – Modernizace s udržitelnými náklady
AGRO CS s ohledem na hrozící problémy zavrhla pokračování se zastaralými systémy a zvolila cestu modernizace s podmínkou udržitelnosti nákladů. Pro tento projekt, zaměřený na dosažení nízkých nákladů, vybrala AGRO CS jako strategického partnera společnost Forscope. Ta provedla hloubkovou analýzu a navrhla strategii s využitím druhotného softwaru. Komplexní digitální transformace mimo jiné zahrnovala:
- modernizaci klíčových systémů v 6 zemích,
- licence Office,
- nasazení Windows Server 2022 Datacenter,
- implementaci SQL Server 2019 v edicích Standard i Enterprise,
- s cílem vybudovat technologickou základnu pro moderní, bezpečnou a škálovatelnou IT infrastrukturu podporující mezinárodní spolupráci a vysoký výkon.
- Implementace musela být provedena během 24 hodin.
Využité technologie – CAL, RDS a LTSC
V rámci realizace proběhla strategická implementace licencí CAL (Client Access Licenses) zajišťujících plynulý přístup k serverům, pokročilé nasazení licencí RDS CAL, které odstraňují geografické bariéry díky vzdálenému připojení, a integrace produktů Office LTSC 2021. Verze LTSC (Long Term Servicing Channel) jsou jednorázové licence určené především pro specializované sektory, jako zdravotnictví, státní správa, výroba apod., kde je vyžadována maximální stabilita a bezpečnost a nelze z technologických nebo bezpečnostních důvodů provádět aktualizace nových funkcí, které by mohly narušit funkcionalitu řešení.
Výsledek – Maximalizace úspor
Díky inovativnímu modelu softwarového zprostředkování Forscope se podařilo dosáhnout dvojnásobného efektu – nasazení nejmodernějších technologií při významné úspoře nákladů.
Projekt přinesl více než 40% úsporu oproti tradičním dodavatelským modelům, aniž by došlo ke kompromisům v oblasti výkonu či bezpečnosti. Nasazení Windows Server 2022 otevřelo pro AGRO CS prakticky neomezenou škálovatelnost virtualizace v rámci celého podniku.
Tato strategická spolupráce je ukázkovým příkladem, jak mohou moderní podniky zvládnout rozsáhlou modernizaci IT infrastruktury efektivně při zodpovědném rozpočtu.