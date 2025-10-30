;
CIOtrends  »  Sekundární software ušetřil AGRO CS 40 % nákladů při modernizaci IT

Sekundární software ušetřil AGRO CS 40 % nákladů při modernizaci IT

článek Partnerský
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Forscope
Autor: Forscope
Společnost Forscope jako strategický partner modernizace IT systémů zemědělského giganta AGRO CS čelila v tomto projektu požadavku velmi krátké realizační doby. Přes všechny výzvy se podařilo termín dodržet a plně zachovat veškerou funkcionalitu i bezpečnost. Realizace navíc přinesla agrární firmě úsporu 40 % oproti tradičnímu dealerskému modelu nákupu softwaru.

Výchozí stav – Společnost na rozcestí

Česká společnost AGRO CS patří mezi nejvýznamnější evropské firmy v oblasti výroby substrátů, hnojiv, travních směsí a travních koberců. Sídlo má v České republice, ale jejích 600 zaměstnanců působí celkem v šesti zemích střední a východní Evropy. Jedná se o příklad kvalitně fungující soukromé firmy, která byla za svou finanční a provozní spolehlivost opakovaně mezinárodně oceněna. Mimo jiné pět let po sobě získala prestižní AAA rating od americké poradenské společnosti Dun & Bradstreet. Ovšem i sebekvalitněji vedená firma naráží na překážky a výzvy. V případě AGRO CS se jednalo o digitální transformaci.

Společnost se v roce 2024 potýkala se zásadním problémem – zastaralou IT infrastrukturou založenou na produktech Microsoft z let 2008/2012. Tyto technologie již neodpovídaly moderním bezpečnostním a výkonnostním požadavkům a představovaly riziko pro další růst i konkurenceschopnost společnosti. AGRO CS tak stála před rozhodnutím – pokračovat v provozu zastaralých systémů a riskovat technologické i bezpečnostní problémy, nebo zvolit modernizaci. Druhé řešení by však při tradičním způsobu nákupu softwaru znamenalo značnou finanční zátěž.

Cíl a řešení projektu – Modernizace s udržitelnými náklady

AGRO CS s ohledem na hrozící problémy zavrhla pokračování se zastaralými systémy a zvolila cestu modernizace s podmínkou udržitelnosti nákladů. Pro tento projekt, zaměřený na dosažení nízkých nákladů, vybrala AGRO CS jako strategického partnera společnost Forscope. Ta provedla hloubkovou analýzu a navrhla strategii s využitím druhotného softwaru. Komplexní digitální transformace mimo jiné zahrnovala:

  • modernizaci klíčových systémů v 6 zemích,
  • licence Office,
  • nasazení Windows Server 2022 Datacenter,
  • implementaci SQL Server 2019 v edicích Standard i Enterprise,
  • s cílem vybudovat technologickou základnu pro moderní, bezpečnou a škálovatelnou IT infrastrukturu podporující mezinárodní spolupráci a vysoký výkon.
  • Implementace musela být provedena během 24 hodin.

Využité technologie – CAL, RDS a LTSC

V rámci realizace proběhla strategická implementace licencí CAL (Client Access Licenses) zajišťujících plynulý přístup k serverům, pokročilé nasazení licencí RDS CAL, které odstraňují geografické bariéry díky vzdálenému připojení, a integrace produktů Office LTSC 2021. Verze LTSC (Long Term Servicing Channel) jsou jednorázové licence určené především pro specializované sektory, jako zdravotnictví, státní správa, výroba apod., kde je vyžadována maximální stabilita a bezpečnost a nelze z technologických nebo bezpečnostních důvodů provádět aktualizace nových funkcí, které by mohly narušit funkcionalitu řešení.

Výsledek – Maximalizace úspor

Díky inovativnímu modelu softwarového zprostředkování Forscope se podařilo dosáhnout dvojnásobného efektu – nasazení nejmodernějších technologií při významné úspoře nákladů.
Projekt přinesl více než 40% úsporu oproti tradičním dodavatelským modelům, aniž by došlo ke kompromisům v oblasti výkonu či bezpečnosti. Nasazení Windows Server 2022 otevřelo pro AGRO CS prakticky neomezenou škálovatelnost virtualizace v rámci celého podniku.
Tato strategická spolupráce je ukázkovým příkladem, jak mohou moderní podniky zvládnout rozsáhlou modernizaci IT infrastruktury efektivně při zodpovědném rozpočtu.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

článek Partnerský

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO
1/10 otázek
Spustit kvíz

CIOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat


HP Knowledge HUB
pro moderní firemní IT

Zobrazit všechny články

Krátce

  • 8. 10.  Rezignace kvůli eDokladům

    Ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd rezignoval na svou funkci k 23. říjnu 2025. Mesršmíd nabídl svou funkci během minulého víkendu, kdy se DIA potýkala s problémy eDokladů, které některým občanům znepříjemnili využití možnosti prokázat se digitální občanku u volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny.

  • 9. 9.  Seyfor k nezastavení

    Společnost Commander Services, která je součástí skupiny Seyfor, uzavřela akvizici 100% podílu ve firmě Radium, vývojáři systému Fleetware pro GPS monitoring vozidel, správu flotil a integrované IoT scénáře. 

    Transakce významně rozšiřuje působnost Commanderu na českém trhu a posiluje jeho vývojové kapacity v oblasti softwaru i hardwaru. Rovněž otevírá nové příležitosti pro nasazení pokročilých telematických řešení ve specifických odvětvích od municipálních a technických služeb až po logistiku či bezpečnostní složky.

  • 22. 7.  Prodaná Adastra

    Adastra Group má nového majoritního vlastníka. Stává se jím globální investiční skupina Carlyle. Uzavření akvizice v některých dotčených zemích podléhá schválení ze strany regulátora. Adastra byla založena v roce 2000, má centrály v Praze a Torontu. Specializuje se především na správu dat, cloud a umělou inteligenci. V regionálních pobočkách působících na klíčových trzích a v globálních delivery centrech zaměstnává přes 2 000 lidí.

  • 14. 7.  Radiokomunikace nabízejí AI

    České Radiokomunikace (CRA) spouští nové služby v oblasti umělé inteligence. Zahrnují škálu možností, od volby GPU výkonu přes výběr natrénovaného AI modelu až po trénink vlastních AI služeb. Firma slibuje vysokou úroveň bezpečnosti a tvrdí, že zákaznická data neopustí Českou republiku. Samozřejmostí je support v českém jazyce.

  • 3. 7.  Akvizice Algotechu

    Algotech rozšiřuje své portfolio o další služby a akvíroval firmu Expinit, která se zabývá IT službami, čímž získává dalšího hráče s hlubokou expertízou v oblasti Microsoft SharePoint a vývoje vlastních produktů, zejména v segmentu e-learningu.

    Obě společnosti budou i nadále úzce spolupracovat. Expinit zůstává samostatnou jednotkou v rámci skupiny Algotech a bude se i nadále věnovat svým klientům a projektům, přičemž nově získá zázemí silné skupiny a možnosti dalšího růstu.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Dále u nás najdete

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

AI není krátkodobý výstřelek

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Objednejte si nejnovější vydání magazínu CIOtrends
Obsah
předplatné PŘEDPLATNÉ