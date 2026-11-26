TED, tedy Tenders Electronic Daily, je elektronická podoba dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie, který vydává Úřad pro publikace EU. Zadavatelé v něm zveřejňují oznámení o zakázkách přesahujících finanční limity stanovené právem EU a také oznámení o výsledcích zadávacích řízení. Databáze obsahuje i zakázky, které zadavatel do systému odeslal dobrovolně. Nenajde tam ale všechny zakázky, ty podlimitní chybí.
Analýza ByzForm pokrývá oznámení publikovaná od 1. července do 30. září 2026 v Česku, na Slovensku, v Polsku, v Rakousku a v Německu. Do výběru patří zakázky s hlavním kódem CPV v oblasti IT služeb, softwaru, počítačového vybavení a rádiových, televizních a telekomunikačních zařízení.
Pět sledovaných zemí vyhlásilo dohromady 2 893 nových ICT zakázek, z toho Česko 354, tedy 12 procent. Polsko a Německo se na celkovém počtu podílejí 81,8 procenty.
Jediná nabídka u poloviny částí
Analytici sledovali počty nabídek po jednotlivých částech zakázek, protože každá část má vlastní soutěž. V Česku dostalo jedinou nabídku 46 procent částí, v celém regionu 44 procent. Medián činí v obou případech dvě nabídky. Nejnižší podíl jediné nabídky vykazuje Slovensko s 29 procenty, v Německu dosahuje 39 procent, v Rakousku 47 procent a v Polsku 49 procent.
Nejslabší konkurence panuje u podpory, provozu a údržby stávajících systémů. Ze 179 českých částí zakázek s tímto tématem skončilo 73 procent s jedinou nabídkou, v celém regionu 61 procent. Autoři reportu uvádějí, že data příčinu neurčují. Jako častější vysvětlení zmiňují vazbu na práva nebo know-how dodavatele původního systému. Přenositelnost, tedy zdrojové kódy, licence, dokumentaci a plán ukončení spolupráce, podle nich může zadavatel řešit už při pořízení systému.
U zdravotnických ICT zakázek mělo jedinou nabídku 84 procent českých částí, jde však jen o 19 částí a vzorek je malý. Spolehlivěji vypovídá regionální hodnota 69 procent. U kybernetické bezpečnosti dosahuje podíl 65 procent v Česku (37 částí) a 55 procent v regionu.
Cena jako dominantní kritérium
České zadavatele odlišuje způsob hodnocení nabídek. Pouze cenu nebo náklady životního cyklu použilo 86 procent českých oznámení s uvedeným typem kritéria. Na Slovensku jde o 89 procent, v Německu o 43 procent, v Polsku o 39 procent a v Rakousku o 18 procent. Kvalitativní kritéria uplatňuje v Česku 14 procent oznámení, zatímco v Rakousku 82 procent.
V celém regionu měly části zakázek hodnocené i podle kvality jedinou nabídku v 34 procentech případů, části hodnocené jen podle ceny v 50 procentech. V Česku činí rozdíl 33 procent proti 46 procentům. Autoři zdůrazňují, že jde o souvislost, nikoli o prokázanou příčinu, a že roli může hrát velikost a typ zakázky.
Zahraniční vítěz jako výjimka
Zahraniční dodavatel zvítězil jen ve 14 z 882 českých oznámení o výsledku, tedy ve 2 procentech, nejčastěji šlo o firmy ze Slovenska. V Polsku dosahuje podíl 1 procenta, na Slovensku 3 procent, v Německu 5 procent a v Rakousku 22 procent, kde převažují německé společnosti. Za zahraničního vítěze report považuje dodavatele se sídlem v jiné zemi než zadavatel. Pobočky a dceřiné firmy zahraničních koncernů registrované v zemi zadavatele se počítají jako domácí. Zadavatelé podle autorů mohou zvážit, zda jazyk dokumentace a nabídek nebo forma referencí neodrazují dodavatele ze sousedních zemí. Data tuto souvislost neprokazují.
Nejvíce zadávacích řízení v Česku vyhrála společnost Aricoma Systems (42), následovaná firmami Netfox (30) a craftsys (23). Deset nejúspěšnějších dodavatelů dohromady figuruje u 192 výher. Počet výher lae nijak o hodnotě vyhraných zakázek.
Pokles počtu zakázek a nižší medián hodnoty
Počet českých ICT oznámení klesl z 432 ve druhém čtvrtletí na 354 ve třetím, tedy o 18 procent. Německo (o 5 procent) a Slovensko (o 14 procent) naopak rostly, počet polských oznámení zůstal prakticky beze změny. Podíl jediné nabídky se v Česku mezi čtvrtletími téměř nezměnil (47 a 46 procent).
Medián odhadované hodnoty české zakázky dosáhl 399 tisíc eur, v ostatních čtyřech zemích 642 tisíc eur. Srovnání zkresluje rozdílná míra zveřejňování hodnoty: uvádí ji 84 procent českých oznámení, ale jen 22 procent oznámení v ostatních zemích. Pokud zadavatelé mimo Česko hodnotu zveřejňují spíše u větších zakázek, část rozdílu vzniká výběrem dat.
Celkový objem činí 4,89 miliardy eur a ovlivňuje ho několik velkých rámcových dohod. Report uvádí, že osm největších zakázek tvoří 43 procent součtu. Dvě z nich, německou zakázku Hunderdorf (8,7 miliardy eur) a slovenskou zakázku Centra vedecko-technických informácií (2,5 miliardy eur), však analytici jako pravděpodobnou chybu zadání do součtu nezahrnuli. Zbývajících šest zakázek má dohromady 2,09 miliardy eur, tedy zhruba 43 procent součtu.
Objem v Polsku vzrostl z 185 milionů eur ve druhém čtvrtletí na 1 105 milionů eur ve třetím. Téměř celý nárůst odpovídá jediné zakázce v hodnotě 907,8 milionu eur, kterou vypsalo Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Bez ní se polský objem pohybuje zhruba na úrovni druhého čtvrtletí.
České výsledky ovlivňuje vysoký podíl dynamických nákupních systémů a rámcových dohod, u nichž soutěž probíhá jinak než v běžném řízení. Velká část českého trhu s ICT navíc spadá pod limity EU a do TED se proto nedostává, report tak popisuje především segment větších zakázek. Nejpevněji se opírá zjištění o slabé soutěži u podpory a provozu stávajících systémů, které vychází z nejpočetnějšího vzorku a potvrzuje se v Česku i v celém regionu.
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