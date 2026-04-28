;
CIOtrends

Ukládání dat na území EU láká. Víc než půlka českých firem by si za to i připlatila, tvrdí průzkum

Radan Dolejš
Včera
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ilustrace ukládání dat pouze v Evropě
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Datová suverenita se stává jedním z hlavních témat při výběru firemních IT řešení. Pro tři čtvrtiny firem v Česku je důležité, aby jejich data zůstala v Evropské unii, a více než polovina z nich by si za to i připlatila. Vyplývá to z průzkumu SAP mezi 350 vedoucími pracovníky v Česku a na Slovensku. Téměř dvě třetiny firem chtějí datovou suverenitu zohlednit i při výběru dodavatele.

„Firmy v Česku dnes neřeší jen cenu nebo výkon technologií, ale i to, komu svěřují kontrolu nad svými daty, což je zásadní posun. Na významu datové suverenity se přitom shodují manažeři napříč generacemi s tím, že se liší jen v tom, jak velké riziko je kdo ochotný přijmout. Pro nás jako dodavatele to znamená mít mnohem hlubší znalosti a jasné odpovědi na otázky, které dříve vůbec nezaznívaly. Datová suverenita se tak z okrajového tématu stává kritériem, které ovlivňuje rozhodování celé firmy,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Manažeři nejčastěji preferují model, kdy by v suverénním cloudu měli jen určité kategorie dat, za jejichž uložení by si připlatili. Tento přístup upřednostnilo 36 % dotázaných. Uložení všech dat v suverénním cloudu za vyšší cenu by volilo 15 % manažerů.

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Mladší manažeři častěji prosazují ukládání dat v EU

U našich východních sousedů je podpora datové suverenity výraznější. Zatímco v Česku považují téma za důležité tři čtvrtiny manažerů, na Slovensku se tak vyjádřilo 87 %. Největší rozdíl mezi oběma zeměmi se ukazuje u vedoucích pracovníků ve věku 45 až 53 let. V Česku jde o skupinu, která vyjádřila napříč věkovým spektrem podporu nejméně (69 %), na Slovensku je tomu přesně naopak (93 %).

Nižší podpora v této věkové skupině v Česku ale neznamená odmítání datové suverenity. Spíše ukazuje na větší nejistotu. Pouze pro každého jedenáctého nehraje uložení dat výhradně v Evropské unii roli při výběru IT dodavatele. Oproti tomu 38 % respondentů stále váhá, zda toto kritérium zohlední, což je téměř dvakrát tolik v porovnání s mladší skupinou manažerů ve věku 27 až 35 let, kde je nerozhodný každý pátý.

Jak zlepšit zaměstnancům IT prostředí a podpořit jejich výkon? Nahlédněme pod pokličku platformy, která to umí

Větší nejistota panuje i na straně velkých firem. Každý třetí vedoucí pracovník ve firmě s více než 250 zaměstnanci si zatím na téma neudělal definitivní názor. U středních firem je to méně než každý sedmý.

„Datová suverenita je komplexní téma zahrnující kontrolu nejen nad daty, ale i nad procesy a infrastrukturou. Firmy, které otevírají své systémy moderním technologiím, dnes mnohem více přemýšlejí o tom, kdo má k jejich systémům přístup a jak vyhoví regulatorním požadavkům. Přitom mnohé z nich si svoji bezpečnostní strategii teprve vytvářejí. Je zřejmé, že téma datové suverenity už dávno nerezonuje jen ve veřejné správě, ale stává se prioritou i pro soukromé podniky,“ říká Miroslav Pavlas, odborník SAP na suverénní cloud a veřejný sektor.

Při výběru nového dodavatele IT řešení budou řešit otázku suverénního cloudu dvě třetiny manažerů. Největší podporu získává téma u mladších zástupců. Ve věkové kategorii mezi 27 a 35 lety bude kritérium zohledňovat 69 % respondentů a u nejmladších manažerů ve věku 18 až 26 let to jsou celé tři čtvrtiny.

Nejcitlivější jsou finanční data

Podniky v Česku i na Slovensku zároveň zvažují, jaké informace by v evropských datových centrech chtěly mít uložené. Celkem 40 % tuzemských firem by upřednostnilo finanční data. Následují data z provozu a dodavatelských řetězců (34 %) a údaje z IT systémů a jejich zabezpečení (26 %). Oblastí s nejmenší preferencí jsou zákaznická a marketingová data, u kterých by uložení v EU požadovala méně než každá pátá firma.

U našich východních sousedů se pořadí mění. Na prvním místě jsou data z provozu a dodavatelských řetězců (31 %), následované finančními daty (29 %) a informacemi o výzkumu a vývoji (25 %).

CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Kvíz týdne

1/10 otázek
Spustit kvíz

CIOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat


Zobrazit všechny články

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Dále u nás najdete

Objednejte si nejnovější vydání magazínu CIOtrends
Obsah
předplatné PŘEDPLATNÉ