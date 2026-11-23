„Výsledky ukazují, že výše rozpočtů na kyberbezpečnost není hlavním problémem, který brání organizacím v účinné ochraně jejich podnikání. Firmy i instituce v Česku do technologií kybernetické bezpečnosti investují a většina z nich považuje své prostředky za dostatečné.
O odolnosti ale nerozhoduje jen výše rozpočtu, ale i to, na co se prostředky použijí. Je důležité, aby organizace více investovaly i do lidí a do povědomí zaměstnanců, protože právě to české firmy i instituce nejčastěji označují za svou největší slabinu,“ říká Ondřej Šťáhlavský, regionální senior ředitel společnosti Fortinet pro střední a východní Evropu.
Rozpočty rostou, firmy jsou na tom lépe než instituce
Podle českého výzkumu vzrostl za posledních 12 měsíců rozpočet na kybernetickou bezpečnost u 56 % tuzemských firem, 12 % firem dokonce uvádí výrazný růst. U 35 % firem zůstal rozpočet přibližně stejný a pokles zaznamenalo jen 1 % firem. Naprostá většina firem (83 %) svůj rozpočet považuje za dostačující. Za nedostatečný jej považuje 13 % českých firem.
Rozpočty se liší podle velikosti firmy. U firem s 250 a více zaměstnanci vzrostl rozpočet v 80 % případů, u firem s 50 až 249 zaměstnanci v 61 % případů a u firem s 10 až 49 zaměstnanci ve 44 % případů. Největší firmy zároveň nejčastěji uvádějí, že je jejich rozpočet nedostatečný (24 %), oproti 16 % firem s 50 až 249 zaměstnanci a 7 % firem s 10 až 49 zaměstnanci.
U českých veřejných institucí rozpočet za posledních 12 měsíců vzrostl u 35 % z nich, zatímco více než polovině (55 %) zůstal přibližně stejný. Současný rozpočet považuje za dostačující 69 % institucí, tedy méně než u firem (83 %), a čtvrtina jej za dostačující nepovažuje.
Slabinou jsou lidé, ne peníze
Nedostatek financí označilo za největší slabinu svého zabezpečení pouze 6 % českých firem a 12 % veřejných institucí. Nejčastěji totiž uvádějí nedostatečné povědomí zaměstnanců (55 % firem a 65 % institucí).
Nedostatek odborníků na kyberbezpečnost uvádí jako největší slabinu 8 % českých firem a 20 % institucí. Globální analýza Fortinet Skills Gap Report 2026 přitom ukazuje, že u manažerů v IT zůstává nedostatek dovedností v oblasti kyberbezpečnosti již třetí rok po sobě hlavní příčinou narušení bezpečnosti (56 %) a 49 % z nich má potíže se získáním souhlasu k přijetí dalších odborníků.
„Dobrou zprávou je, že české organizace v kybernetické bezpečnosti nešetří a rozpočty většinou rostou. Nyní je důležité, aby každá investovaná koruna přinesla měřitelné zlepšení, ať už v podobě lépe připravených zaměstnanců, větší viditelnosti, nebo rychlejší reakce na incident. Rozhodující není, kolik organizace utratí, ale jak chytře své prostředky využije,“ uzavírá Ondřej Šťáhlavský z Fortinetu.
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