Výzkum z praxe: Jaké je skutečné využití AI agentů ve firmách

Radan Dolejš
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Autor: David Slížek, s využitím AI Gemini
První díl každoroční série zpráv analyzuje reálné výsledky provozně nasazených AI agentů ve zdravotnictví, vysokoškolském vzdělávání, finančních službách a oblasti HR & IT.

Společnost Druid AI vytvořila datovou analýzu 2026 AI Adoption Benchmark Report, jak se podnikoví AI agenti skutečně chovají v ostrém provozu. Zatímco většina zpráv o trhu s AI vychází z průzkumů a deklarovaných záměrů, Druid AI ukazuje, co uživatelé reálně dělají poté, co jsou AI agenti nasazeni do živých podnikových prostředí.

Zpráva se opírá o patnáctiměsíční telemetrii anonymizovaných provozních dat za období od ledna 2025 do března 2026, a to napříč zdravotnictvím, vysokoškolským vzděláváním, finančními službami a oblastí HR & IT. Výsledky vyvracejí řadu rozšířených domněnek o tom, kde se ve skutečnosti soustřeďuje přínos podnikové AI.

Umělá inteligence není jen ta generativní, upozorňuje odborník David Filgas
„Zpráv o ‚stavu AI' sestavených z průzkumů, které mapují nálady kolem agentní AI, je dost. V Druidu jsme usoudili, že cennější bude ukázat, co tito agenti reálně dělají v ostrém provozu. Po analýze 15 měsíců dat o AI agentech napříč čtyřmi odvětvími a stovkami podnikových zákazníků jsou vzorce toho, co funguje a jak toho dosáhnout, jasné,“ říká Joseph Kim, generální ředitel Druid AI.

Začněte tam, kde přichází největší poptávka – a pak jděte do hloubky

Ve všech čtyřech odvětvích se poptávka koncentruje do úzké skupiny vysoce frekventovaných procesů na přímém vstupu: obsluha zákazníků a studentů, přístup pacientů a interní provoz organizace.

  • Ve finančních službách tři typy procesů tvoří 90 % veškerého provozního objemu.
  • Ve vysokoškolském vzdělávání tři procesy generují 92 % veškerého využití.

Firmy by měly začít tam, kde je největší přímá poptávka, a postupně přecházet do hlubší koordinace pracovních procesů – právě tam, kde integrace do systémů, firemní politiky a řízené předávání případů generují další vrstvu hodnoty. 

Měřte řízené odbavení – ne pouhé přesměrování

Míry autonomního odbavení se mezi odvětvími výrazně liší a tyto rozdíly jsou výmluvnější než samotná čísla. Vysoká míra autonomního odbavení sama o sobě není cílem – tím je řízené odbavení. To předpokládá, že AI automaticky vyřeší správné úkoly a zároveň přenese příslušné případy na živého pracovníka – přičemž zachová veškerý kontext interakce.

  • Vysokoškolské vzdělávání: Míra autonomního odbavení 99,5 % odráží charakter požadavků – jde převážně o obecné dotazy studentů.
  • HR & IT: Míra 93 % je výsledkem řízeného odbavení, kdy firemní pravidla záměrně přenášejí případy vyžadující bezpečnostní schválení, výjimky z politik nebo přímé řešení problémů.
  • Zdravotnictví: Míra 87 % odráží pravidla, která cíleně zapojují živý personál při přezkoumání zásad, řešení klinických výjimek nebo situacích vyžadujících přímý zásah.
  • Finanční služby: Míra 80 % vyplývá z pravidel směrujících interakce k lidským poradcům při posuzování rizik, zajišťování souladu s předpisy a při komplexním poradenství nebo příležitostech k upsellingu.

Vyberte si správný hodnotový příběh

Provozní data ukazují, že AI agenti přinášejí hodnotu dvěma odlišnými způsoby. Obchodní zdůvodnění nasazení musí odpovídat konkrétnímu prostředí.

  • Kontinuita provozu (zdravotnictví, vysokoškolské vzdělávání a finanční služby): AI zajišťuje dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – a to v situaci, kdy 29 % až 39 % poptávky přichází mimo standardní provozní hodiny.
  • Absorpce špiček (HR & IT): Mimo pracovní dobu přichází pouhých 6 % požadavků. Zato 24 % veškeré denní zátěže dopadá jen na jediné hodinu – mezi 9:00 a 10:00 ráno. Silnějším obchodním argumentem je tu tedy schopnost absorbovat kapacitní špičky.

Reálné vzorce nasazení AI ve čtyřech odvětvích

Ukazatel

Zdravotnictví

Vysokoškolské vzdělávání

Finanční služby

HR & IT

Podíl 3 nejčastějších procesů

57 %

92 %

90 %

64 %

Kanál

Hlas 54 %

Chat 46 %

Chat 95 %

Chat 70 %

Zprávy 30 %

Chat 94 %

Objem požadavků mimo pracovní dobu

29 %

39 %

31 %

6 %

Nejvytíženější hodina

10:00 (8 %)

14:00 (8 %)

12:00 (8 %)

9:00 (12 %)

Míra autonomního odbavení

87 %

99 %

80 %

93 %
