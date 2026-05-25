Výzkum z praxe: Jaké je skutečné využití AI agentů ve firmách

Společnost Druid AI vytvořila datovou analýzu 2026 AI Adoption Benchmark Report, jak se podnikoví AI agenti skutečně chovají v ostrém provozu. Zatímco většina zpráv o trhu s AI vychází z průzkumů a deklarovaných záměrů, Druid AI ukazuje, co uživatelé reálně dělají poté, co jsou AI agenti nasazeni do živých podnikových prostředí.
Zpráva se opírá o patnáctiměsíční telemetrii anonymizovaných provozních dat za období od ledna 2025 do března 2026, a to napříč zdravotnictvím, vysokoškolským vzděláváním, finančními službami a oblastí HR & IT. Výsledky vyvracejí řadu rozšířených domněnek o tom, kde se ve skutečnosti soustřeďuje přínos podnikové AI.
„Zpráv o ‚stavu AI' sestavených z průzkumů, které mapují nálady kolem agentní AI, je dost. V Druidu jsme usoudili, že cennější bude ukázat, co tito agenti reálně dělají v ostrém provozu. Po analýze 15 měsíců dat o AI agentech napříč čtyřmi odvětvími a stovkami podnikových zákazníků jsou vzorce toho, co funguje a jak toho dosáhnout, jasné,“ říká Joseph Kim, generální ředitel Druid AI.
Začněte tam, kde přichází největší poptávka – a pak jděte do hloubky
Ve všech čtyřech odvětvích se poptávka koncentruje do úzké skupiny vysoce frekventovaných procesů na přímém vstupu: obsluha zákazníků a studentů, přístup pacientů a interní provoz organizace.
- Ve finančních službách tři typy procesů tvoří 90 % veškerého provozního objemu.
- Ve vysokoškolském vzdělávání tři procesy generují 92 % veškerého využití.
Firmy by měly začít tam, kde je největší přímá poptávka, a postupně přecházet do hlubší koordinace pracovních procesů – právě tam, kde integrace do systémů, firemní politiky a řízené předávání případů generují další vrstvu hodnoty.
Měřte řízené odbavení – ne pouhé přesměrování
Míry autonomního odbavení se mezi odvětvími výrazně liší a tyto rozdíly jsou výmluvnější než samotná čísla. Vysoká míra autonomního odbavení sama o sobě není cílem – tím je řízené odbavení. To předpokládá, že AI automaticky vyřeší správné úkoly a zároveň přenese příslušné případy na živého pracovníka – přičemž zachová veškerý kontext interakce.
- Vysokoškolské vzdělávání: Míra autonomního odbavení 99,5 % odráží charakter požadavků – jde převážně o obecné dotazy studentů.
- HR & IT: Míra 93 % je výsledkem řízeného odbavení, kdy firemní pravidla záměrně přenášejí případy vyžadující bezpečnostní schválení, výjimky z politik nebo přímé řešení problémů.
- Zdravotnictví: Míra 87 % odráží pravidla, která cíleně zapojují živý personál při přezkoumání zásad, řešení klinických výjimek nebo situacích vyžadujících přímý zásah.
- Finanční služby: Míra 80 % vyplývá z pravidel směrujících interakce k lidským poradcům při posuzování rizik, zajišťování souladu s předpisy a při komplexním poradenství nebo příležitostech k upsellingu.
Vyberte si správný hodnotový příběh
Provozní data ukazují, že AI agenti přinášejí hodnotu dvěma odlišnými způsoby. Obchodní zdůvodnění nasazení musí odpovídat konkrétnímu prostředí.
- Kontinuita provozu (zdravotnictví, vysokoškolské vzdělávání a finanční služby): AI zajišťuje dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – a to v situaci, kdy 29 % až 39 % poptávky přichází mimo standardní provozní hodiny.
- Absorpce špiček (HR & IT): Mimo pracovní dobu přichází pouhých 6 % požadavků. Zato 24 % veškeré denní zátěže dopadá jen na jediné hodinu – mezi 9:00 a 10:00 ráno. Silnějším obchodním argumentem je tu tedy schopnost absorbovat kapacitní špičky.
Reálné vzorce nasazení AI ve čtyřech odvětvích
|
Ukazatel
|
Zdravotnictví
|
Vysokoškolské vzdělávání
|
Finanční služby
|
HR & IT
|
Podíl 3 nejčastějších procesů
|
57 %
|
92 %
|
90 %
|
64 %
|
Kanál
|
Hlas 54 %
Chat 46 %
|
Chat 95 %
|
Chat 70 %
Zprávy 30 %
|
Chat 94 %
|
Objem požadavků mimo pracovní dobu
|
29 %
|
39 %
|
31 %
|
6 %
|
Nejvytíženější hodina
|
10:00 (8 %)
|
14:00 (8 %)
|
12:00 (8 %)
|
9:00 (12 %)
|
Míra autonomního odbavení
|
87 %
|
99 %
|
80 %
|
93 %
CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.