;
CIOtrends  »  Začal sběr dat pro prestižní ročenku TOP 100 ICT společností

Začal sběr dat pro prestižní ročenku TOP 100 ICT společností

Pavel Louda
Dnes
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

CIO TOP100 ICT společností
Autor: Internet Info
Jako každým rokem i letos pro vás připravujeme ročenku CIOtrends TOP 100 ICT společností v České republice. Právě jsme zpřístupnili registraci vaší společnosti do dotazníku TOP 100 ICT společností v České republice.

TOP 100 ICT společností je prestižní publikace mapující trh informačních a komunikačních technologií v České republice. Obsahuje množství unikátních informací z trhu ICT a letos půjde o již jubilejní 30. vydání. Vytištěna bude na křídovém papíře v atraktivním atypickém formátu.

Co se dozvíte v článku
  1. Vyplnění údajů
  2. Podrobný návod
  3. Kontakt na inzerci

Přehled důležitých informací

Uzávěrka pro zadání údajů do ročenky: 18. 5. 2026

Přihlášení k účtu: www.ciotrends.cz/prihlasit

Nová registrace: www.ciotrends­.cz/registrace

Zadávání dat do TOP 100: www.ciotrends.cz/katalog-ict-reseni/admin/

Podrobný strukturovaný návod pro vyplnění údajů: zde

Případné dotazy po detailním prostudování podrobného návodu: top100@iinfo.cz

V letošním ročníku ročenky TOP 100 přineseme aktualizované žebříčky technologických firem. Zařadíme i takové, kde nebude záviset jen na absolutní velikosti obchodního výsledku.

Připomínáme, že k vyplnění dotazníku pro rok 2026 (s údaji za loňský rok 2025) máte čas do 18. května 2026, kdy je uzávěrka sběru podkladů pro tuto ročenku. Po tomto datu už nebude možné zahrnout vaši společnost do výsledné tabulky.

Pro vaši informaci uvádíme ještě termíny uzávěrek:

Uzávěrka objednávek partnerství: 1. 6. 2026 (po dohodě lze i později)

Uzávěrka objednávek inzerce: 1. 6. 2026 (po dohodě lze i později)

Uzávěrka odevzdání inzertních podkladů: 1. 6. 2026 (po dohodě lze i později)

Publikace TOP 100 ICT společností v České republice vychází 25. 6. 2026 v nákladu 8 000 výtisků a bude distribuována společně s CFOtrends č. 2/2026, a rozeslána na databázi VIP čtenářů a čtenářů CIOtrends.

Podrobné informace o ročence TOP 100 (ceny inzerce a komerčních prezentací, obsah, kontakty, rozměry nabízených inzertních ploch, rozsahy partnerských příspěvků a další informace najdete na tomto odkazu: https://i.iinfo.cz/fi­les/computertrends/623/top-100–2026.pdf.

Vyplnění údajů

K tomu, abyste mohli zadat potřebné údaje, je třeba nejprve se přihlásit. To provedete klepnutím na ikonu osoby nebo odkaz Přihlásit se – viz obrázek.

Top 100 - navod 1

Autor: IInfo DG

V obou případech, pokud nejste trvale přihlášení, budete navedeni na přihlášení uživatele – viz obrázek.

Top 100 - navod 2

Autor: IInfo DG

Zde se přihlásíte jako uživatel, pokud dosud u nás účet nemáte, klepnutím na okno Vytvořit nový účet, si jej vytvoříte. Tento uživatelský účet je určen pro vybrané weby vydavatelství Internet Info a s jeho pomocí můžete vyplňovat údaje i pro další weby.

Klepnutím na Katalog ICT řešení na horní liště uvedené stránky (viz obrázek) se dostanete na stránky, kde si můžete vybrat, jaké údaje nám chcete poskytnout.

Top 100 - navod 3

Autor: IInfo DG

Pokud v seznamu nenajdete TOP 100 ICT společností v České republice, klepněte na odkaz Přihlásit se. Pokud vám není stále nabízena volba TOP 100, musíte vybrat tlačítko Editace společnosti a zde zadat požadované údaje. 

Po zadání vašich údajů se tyto informace uloží a vy dostanete potvrzovací e-mail na adresu, kterou jste uvedli jako kontaktní. Po potvrzení redakcí se vám uvolní v seznamu Dotazníky k dispozici položka TOP 100 ICT společností v České republice. Klepnutím na tuto nabídku se vám pak otevře dotazník na letošní ročník (pozor, s údaji za rok 2025, finanční údaje se uvádějí v milionech!). 

Věnujte pozornost textu pod zadávanými údaji „DŮLEŽITÉ – ČTĚTE PROSÍM:“, kde je popsáno, jak se zadané údaje uloží a pokud byste v nich udělali chybu (přijde vám na kontaktní adresu soubor se zadanými údaji pro kontrolu), můžete dotazník upravit. 

To ale v případě, pokud jste zvolili variantu Uložit. Pokud byste jej stiskem druhého tlačítka Uložili a zamkli, k jeho opravám musíte požádat pro opětovné uzamčení administrátora projektu. Uložením a zamčením totiž dáváte redakci pokyn, že všechna data v dotazníku jsou uložena správně a redakce může tato data zpracovat. 

Zavedením této možnosti (Uložit a zamknout) odpadá tisknutí zadaných dat u vás, podepsání a razítkování, následné skenování a poslání takového elektronického dokumentu zpět do redakce, jak tomu bylo dříve – to šetří čas i papír nejen vám, ale i redakci. Dotazník tedy můžete mít uložený a uzamknout jej až před uzávěrkou sběru dat, 18. května 2026.

Podrobný návod

Pokud by vám nestačil uvedený zkrácený návod pro zadání údajů, něco se vašem profilu od minulého roku změnilo nebo jste zapomněli přihlašovací údaje a potřebujete je změnit, na adrese https://www.ciotrends.cz/redakce/jak-pracovat-s-top-100-podrobny-na-vod/ najdete přehledný návod, kde je nastíněno řešení obvyklých situací, do kterých se můžete dostat. 

Pokud byste přesto narazili na nějaký neřešitelný problém, kontaktujte správce projektu na top100@iinfo.cz

Pokud byste využili možnosti odeslání zprávy e-mailem, pošlete nám prosíme i kopii obrazovky (obrazovek), abychom viděli, jaký problém řešíte a co se v tom okamžiku nachází na obrazovce.

Využívejte ale tuto možnost prosíme až po vyčerpání všech možností nápravy, které se můžete dočíst v podrobném návodu pro vyplňování dotazníku. 

Kontakt na inzerci

Pokud chcete komunikovat e-mailem, zvolte inzerce-dg@iinfo.cz. K dispozici jsou vám Ousmane Keita, Helena Hajsterová a Petr Vopálecký, (jmeno.prijmeni@iinfo.cz).

školení AI

Ještě jednou připomínáme, že k vyplnění dotazníku pro rok 2026 máte čas pouze do 18. května 2026. Po tomto datu už nelze zahrnout výsledky vaší společnosti do naší publikace.

Držíme palce a těšíme se na úspěšnou spolupráci.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO
1/10 otázek
Spustit kvíz

CIOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat


HP Knowledge HUB
pro moderní firemní IT

Zobrazit všechny články

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Dále u nás najdete

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

IT přestává být profesí budoucnosti. Umělá inteligence mění pravidla hry

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná dohoda ve smlouvě

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Tisíce firem se sice vyhnou auditu, účetní závěrku za rok 2025 ale ještě ověřit musí

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Objednejte si nejnovější vydání magazínu CIOtrends
Obsah
předplatné PŘEDPLATNÉ