Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Každé dva roky děláme v CIOtrends anketu mezi státními organizacemi, jak jsou na tom s investicemi do informačních technologií. A protož letos je zase sudý rok, byl čas i na anketu. Protože jde o zajímavá čísla, překlápíme postupně celý článek z magazínu i na web, rozdělený do několika částí.
V čtvrtém díle se zaměříme na investice do IT z rozpočtů krajů.
Kraje
Středočeský kraj
Rozpočtová strategie v oblasti informačních a komunikačních technologií Středočeského kraje vykazuje dlouhodobou stabilitu s mírným nárůstem provozních nákladů a proměnlivou výší investic v závislosti na aktuálních projektech. Ty minulé se v uplynulých dvou letech soustředily na posílení infrastruktury a bezpečnosti. Mezi klíčové aktivity patřilo zajištění kybernetické bezpečnosti příspěvkových organizací kraje a celková obměna technologických center. Souběžně s tím probíhala automatizace interních procesů, konkrétně robotizace vybraných agend, která má za cíl zefektivnit administrativní postupy.
V nadcházejícím období let 2026 a 2027 jsou v plánu významná výběrová řízení, která zahrnují migraci spisové služby na nový systém, vývoj portálu pro dopravce veřejné dopravy, implementaci nového tiskového řešení a nákup síťových prvků včetně podpory infrastruktury informačních systémů. V oblasti umělé inteligence již úřad využívá nástroje jako Microsoft Copilot, specializovaný právní software a prvky AI v rámci robotizace procesů, přičemž další rozvoj těchto technologií je naplánován na rok 2026.
Kybernetickou bezpečnost hodnotí úřad jako dobrou a odpovídající významu instituce, přičemž v posledních dvou letech nebyl zaznamenán žádný významný bezpečnostní incident. Příprava na směrnici NIS2 probíhá systematicky a zahrnuje revizi bezpečnostních politik, řízení rizik i školení zaměstnanců. Personální zajištění ICT agendy zůstává náročné s ohledem na situaci na trhu práce, proto kraj volí strategii kombinace vlastních odborných kapacit, externích dodavatelů a rozvoje juniorních pozic.
V posledních dvou letech se kraj zaměřil především na digitalizaci vnitřních procesů, což přináší snížení administrativní zátěže, ačkoli rychlejšímu postupu občas brání složitost samotných procesů a nutnost měnit dlouhodobě zažité postupy. V širším kontextu digitální transformace státní správy v České republice pak zástupci kraje identifikují několik zásadních bariér. Úspěšné transformaci brání zejména nedostatečné financování odborníků, vysoká komplexnost veřejné správy, složitost změnových procesů a s tím spojená omezená ochota ke změnám v zavedených strukturách.
Liberecký kraj
Investiční aktivitě Krajského úřadu Libereckého kraje v oblasti informačních technologií v uplynulých dvou letech dominovaly rozsáhlé projekty zaměřené na geodata a bezpečnost infrastruktury. Nejvýznamnějším počinem se stalo vybudování systému pro správu Digitální technické mapy (DTM) kraje. Tento projekt si vyžádal náklady na pořízení ve výši 164,8 milionu korun, přičemž provozní náklady na období pěti let byly vyčísleny na 43,4 milionu korun. Na tento systém navázal projekt domapování infrastruktury obcí pod názvem LIKRA 2025, kde náklady dosáhly 87,4 milionu korun. Třetím klíčovým pilířem byla modernizace kybernetické bezpečnosti, zaměřená na posílení ochrany informačních systémů a monitoringu s celkovými náklady 48,3 milionu korun za pořízení. Financování těchto aktivit bylo významně podpořeno z evropských dotačních programů, kdy úřad v období 2021–2025 získal nebo má naplánováno čerpání dotací přesahujících 240 milionů korun.
Plánované investice pro roky 2026 a 2027 budou plynule navazovat na probíhající aktivity, zejména na rozvoj DTM a implementaci směrnice NIS2. V oblasti personálního zajištění se však úřad potýká se zásadními problémy, které limitují inovační potenciál.
„Odbor informatiky má podstav. Nejsme schopni sehnat kvalifikované odborníky. Současný tým je plně zaměstnán běžným provozem, pak nezbývá příliš prostoru na rozvoj,“ uvedl Filip Trdla, tiskový mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje. Tento nedostatek kapacit se projevuje i v hodnocení širšího kontextu digitalizace státní správy, kde úřad naráží na administrativní zátěž. Informatika je podle zástupců kraje často zahlcena novými nařízeními ze strany centrálních orgánů, zvláště od Digitální a informační agentury, což v kombinaci s nereálnými nápady centrálních autorit brzdí efektivní postup.
Kybernetická bezpečnost úřadu je hodnocena jako stabilní. V posledních dvou letech nedošlo k žádnému významnému incidentu, zaznamenány byly pouze pokusy o phishing a mapování infrastruktury. Příprava na novou směrnici NIS2 se uskutečňuje formou auditů, zavádění řízení rizik a posilování monitoringu. K využití umělé inteligence přistupuje kraj obezřetně. Každý nástroj podléhá schválení a posouzení rizik, přičemž největší potenciál pro AI vidí úřad v automatizaci práce s dokumenty, analýze dat pro podporu rozhodování a v oblasti prevence kybernetických incidentů. Cílem je především zvýšit efektivitu a uvolnit kapacity přetížených zaměstnanců pro odbornější činnost.
Zlínský kraj
Zlínský kraj v uplynulém období čerpal na rozvoj ICT významné prostředky z evropských fondů, celkem v letech 2021–2025 získal na tyto projekty přes 273 milionů korun. Tyto finance směřovaly především do kybernetické bezpečnosti a digitalizace služeb pro občany.
V posledních dvou letech se kraj soustředil na zabezpečení informačních systémů. Realizoval projekt kybernetické bezpečnosti pro samotný krajský úřad, který dodala společnost Aricoma Systems, a zároveň zajistil technická opatření pro 77 příspěvkových organizací prostřednictvím firmy Impromat-Computer. Zásadním počinem směrem k veřejnosti je vývoj systému ePortál od dodavatele InQool. Jeho cílem je nabídnout občanům a firmám on-line služby včetně plateb a sledování stavu podání, a snížit tak nutnost fyzických návštěv úřadu.
Plány na roky 2026 a 2027 jsou silně zaměřeny na zdravotnictví a obnovu infrastruktury. Připravuje se Krajský manažerský informační systém ve zdravotnictví, který bude sloužit jako klíčový nástroj pro sběr a analýzu dat pro řízení zdravotnických služeb. Důležitým investičním projektem bude také hromadný nákup více než 100 firewallů pro příspěvkové organizace, protože u současných zařízení končí podpora výrobce. Kraj dále počítá s rozšířením systému PACS pro archivaci lékařských snímků i pro externí subjekty a s pořízením nového mzdového a personálního informačního systému.
Hlavní naší snahou je zjednodušit agendy, zvýšit dostupnost on-line služeb a omezit nutnost osobních návštěv. Rychlejšímu postupu digitalizace však brání především omezené personální kapacity, uvádí tisková mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Kraj se aktivně připravuje na novou legislativu NIS2 a v oblasti umělé inteligence již nyní poskytuje zaměstnancům Microsoft Copilot Chat, přičemž prvky AI zapojuje i do nového ePortálu.
Digitalizaci státní správy podle zástupců kraje brzdí roztříštěnost řešení, vendor lock-in a rigidní systém veřejných zakázek. Systém veřejných zakázek komplikuje pružnou obměnu technologií a často vede k situaci, kdy s novými zakázkami přicházejí i nové technologické stacky, což zvyšuje nároky na interní IT tým. Výsledná technologická pestrost pak zvyšuje provozní složitost a v praxi nás častěji tlačí k outsourcingu, doplňuje Ličková. Dlouhodobým problémem je i nedostatek kvalifikovaných IT odborníků, které se nedaří získat ani přes zavedení náborových příspěvků.
