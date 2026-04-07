Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Radan Dolejš
Včera
Doba čtení: 5 minut

Infografická mapa České republiky zobrazující IT investice tří krajů v izometrické perspektivě. Středočeský kraj s robotizací procesů, kybernetickou bezpečností příspěvkových organizací a Microsoft Copilot, bojující s nedostatkem IT odborníků. Liberecký kraj s projektem Digitální technické mapy za 164,8 milionu korun, mapováním obcí LIKRA 2025 za 87,4 milionu a modernizací bezpečnosti za 48,3 milionu, čerpající 240 milionů z EU fondů, trpící kritickým podstavem IT specialistů. Zlínský kraj s ePortálem pro občany, systémem PACS pro zdravotnictví a zabezpečením 77 příspěvkových organizací, získávající 273 milionů z EU, řešící problémy s vendor lock-in a výměnou 100+ firewallů. Všechny kraje spojuje příprava na směrnici NIS2 a zavádění umělé inteligence.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Česká státní správa stojí na digitálním rozcestí. Zatímco do hardwaru a bezpečnosti proudí miliardy korun – často zachraňované na poslední chvíli z evropských fondů – lidský kapitál, který by tyto systémy řídil, kriticky chybí. Přinášíme čtvrtý díl našeho unikátního materiálu o státních investicích do IT.

Každé dva roky děláme v CIOtrends anketu mezi státními organizacemi, jak jsou na tom s investicemi do informačních technologií. A protož letos je zase sudý rok, byl čas i na anketu. Protože jde o zajímavá čísla, překlápíme postupně celý článek z magazínu i na web, rozdělený do několika částí. 

V čtvrtém díle se zaměříme na investice do IT z rozpočtů krajů.

První obecný díl najdete zde a druhý díl tady a třetí zde.

Kraje

Středočeský kraj

Rozpočtová strategie v oblasti informačních a komunikačních technologií Středočeského kraje vykazuje dlouhodobou stabilitu s mírným nárůstem provozních nákladů a proměnlivou výší investic v závislosti na aktuálních projektech. Ty minulé se v uplynulých dvou letech soustředily na posílení infrastruktury a bezpečnosti. Mezi klíčové aktivity patřilo zajištění kybernetické bezpečnosti příspěvkových organizací kraje a celková obměna technologických center. Souběžně s tím probíhala automatizace interních procesů, konkrétně robotizace vybraných agend, která má za cíl zefektivnit administrativní postupy.

V nadcházejícím období let 2026 a 2027 jsou v plánu významná výběrová řízení, která zahrnují migraci spisové služby na nový systém, vývoj portálu pro dopravce veřejné dopravy, implementaci nového tiskového řešení a nákup síťových prvků včetně podpory infrastruktury informačních systémů. V oblasti umělé inteligence již úřad využívá nástroje jako Microsoft Copilot, specializovaný právní software a prvky AI v rámci robotizace procesů, přičemž další rozvoj těchto technologií je naplánován na rok 2026.

Kybernetickou bezpečnost hodnotí úřad jako dobrou a odpovídající významu instituce, přičemž v posledních dvou letech nebyl zaznamenán žádný významný bezpečnostní incident. Příprava na směrnici NIS2 probíhá systematicky a zahrnuje revizi bezpečnostních politik, řízení rizik i školení zaměstnanců. Personální zajištění ICT agendy zůstává náročné s ohledem na situaci na trhu práce, proto kraj volí strategii kombinace vlastních odborných kapacit, externích dodavatelů a rozvoje juniorních pozic.

V posledních dvou letech se kraj zaměřil především na digitalizaci vnitřních procesů, což přináší snížení administrativní zátěže, ačkoli rychlejšímu postupu občas brání složitost samotných procesů a nutnost měnit dlouhodobě zažité postupy. V širším kontextu digitální transformace státní správy v České republice pak zástupci kraje identifikují několik zásadních bariér. Úspěšné transformaci brání zejména nedostatečné financování odborníků, vysoká komplexnost veřejné správy, složitost změnových procesů a s tím spojená omezená ochota ke změnám v zavedených strukturách.

školení AI

Liberecký kraj

Investiční aktivitě Krajského úřadu Libereckého kraje v oblasti informačních technologií v uplynulých dvou letech dominovaly rozsáhlé projekty zaměřené na geodata a bezpečnost infrastruktury. Nejvýznamnějším počinem se stalo vybudování systému pro správu Digitální technické mapy (DTM) kraje. Tento projekt si vyžádal náklady na pořízení ve výši 164,8 milionu korun, přičemž provozní náklady na období pěti let byly vyčísleny na 43,4 milionu korun. Na tento systém navázal projekt domapování infrastruktury obcí pod názvem LIKRA 2025, kde náklady dosáhly 87,4 milionu korun. Třetím klíčovým pilířem byla modernizace kybernetické bezpečnosti, zaměřená na posílení ochrany informačních systémů a monitoringu s celkovými náklady 48,3 milionu korun za pořízení. Financování těchto aktivit bylo významně podpořeno z evropských dotačních programů, kdy úřad v období 2021–2025 získal nebo má naplánováno čerpání dotací přesahujících 240 milionů korun.

Plánované investice pro roky 2026 a 2027 budou plynule navazovat na probíhající aktivity, zejména na rozvoj DTM a implementaci směrnice NIS2. V oblasti personálního zajištění se však úřad potýká se zásadními problémy, které limitují inovační potenciál.

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

