;
Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (5.)

Radan Dolejš
Včera
Doba čtení: 12 minut

Infografika zobrazující IT investice a digitalizaci vybraných českých institucí (Poslanecká sněmovna, ČSSZ, ČNB, DIA, NKÚ, Senát, Národní knihovna). Každá sekce znázorňuje klíčové projekty, kybernetickou bezpečnost, využití umělé inteligence, personální problémy a závislost na evropských dotacích. Poslanecká sněmovna: Digitalizace schvalovacích procesů, automatizované přepisovací pracoviště, ochrana před DDoS útoky, využití AI (Microsoft Copilot), žádost o dotace na kybernetickou bezpečnost. ČSSZ: Centrální systém OneIT, obnova hardwaru, nedostatek IT odborníků, závislost na Ministerstvu práce a sociálních věcí. ČNB: Modernizace platebního styku, zálohování databází (Oracle), EDR/XDR ochrana, AI pro analýzu dokumentů, příprava na NIS2 a DORA. DIA: Klíčové registry (ROB, ROS, NIA), projekt
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Česká státní správa stojí na digitálním rozcestí. Zatímco do hardwaru a bezpečnosti proudí miliardy korun – často zachraňované na poslední chvíli z evropských fondů – lidský kapitál, který by tyto systémy řídil, kriticky chybí. Přinášíme poslední díl našeho unikátního materiálu o státních investicích do IT.

Každé dva roky děláme v CIOtrends anketu mezi státními organizacemi, jak jsou na tom s investicemi do informačních technologií. A protož letos je zase sudý rok, byl čas i na anketu. Protože jde o zajímavá čísla, překlápíme postupně celý článek z magazínu i na web, rozdělený do několika částí. 

Co se dozvíte v článku
  1. Další organizace
  2. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  3. Česká správa sociálního zabezpečení
  4. Česká národní banka
  5. Digitální a informační agentura
  6. Nejvyšší kontrolní úřad
  7. Senát Parlamentu ČR
  8. Národní knihovna České republiky

V závěrečném díle se zaměříme na investice do IT z rozpočtů ostatních státních organizací.

První obecný díl najdete zde a druhý díl tadytřetí zde a čtvrtý tady.

Další organizace

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Výdaje na informační a komunikační technologie v rámci Kanceláře Poslanecké sněmovny vykazují rostoucí tendenci. Ačkoliv úřad v letech 2021 až 2025 nečerpal žádné prostředky z evropských dotačních programů na ICT, v roce 2025 podal žádost o čerpání z dotačního programu kybernetické bezpečnosti Ministerstva vnitra, k jehož realizaci by mělo dojít v roce 2026. Kybernetická bezpečnost je pro chod instituce klíčová, neboť úřad pravidelně čelí útokům typu DDoS a phishingu. Snahou veškerých organizačních i technologických opatření je dosažení požadované úrovně ochrany podle zákona o kybernetické bezpečnosti, tak aby byla chráněna aktiva Kanceláře Poslanecké sněmovny a nebyl narušen chod ani dobré jméno organizace.

V oblasti digitalizace služeb došlo v uplynulých dvou letech k několika zásadním posunům. Za významnou změnu považují ve Sněmovně digitalizaci schvalovacího procesu úřadu, které napomohlo zavedení vhodných nástrojů DMS a elektronických podpisů. Implementace nového ekonomického systému umožnila digitalizaci objednávek a celého procesu veřejných zakázek v návaznosti na čerpání rozpočtu. Specifickým a vysoce přínosným projektem bylo zavedení automatizovaného přepisovacího pracoviště pro záznam jednání sněmovních orgánů, především pak samotné Sněmovny.

Modernizací prošla i personální agenda, kde nový systém zvýšil efektivitu, umožnil elektronickou docházku a digitalizaci zaměstnaneckých požadavků, jako jsou žádosti o dovolenou či školení.

„Digitalizace úřadu je dlouhodobý proces a musí se k němu přistupovat zodpovědně. Je výrazně závislý na technologických prostředcích, ale současně klade vysoké nároky na uživatele. Každý zásah do zaběhnutých procesů si nese svá rizika,“ uvedla Martina Lustigová, vedoucí oddělení médií a PR Poslanecké sněmovny.

Úřad již aktivně využívá nástroje umělé inteligence, a to v širokém spektru od zmíněného přepisovacího pracoviště přes analýzu dokumentů až po nástroje zajišťující kybernetickou bezpečnost. Do budoucna se předpokládá zapojení AI v rámci vládního projektu e-Legislativa, kde by měla technologie asistovat při vytváření návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů, stejně jako při zpracování informačních zdrojů pro přípravu podrobných analýz. Co se týče personálního zajištění, úřad čelí podobně jako jiné státní organizace problému s nedostatkem kvalifikovaných ICT odborníků, což je dáno nemožností konkurovat platovým podmínkám v komerčním sektoru. Řešením této situace je pro Sněmovnu rostoucí automatizace procesů a využívání dodavatelských služeb.

Při pohledu na digitální transformaci státní správy jako celku identifikuje Kancelář Poslanecké sněmovny bariéry primárně na straně státu jakožto objednatele. Pro účelné využití prostředků je nutné značné úsilí při řízení dodavatelů, k čemuž však stát často postrádá dostatek kapacit a kvalifikovaných pracovníků. Tato činnost se sice dá přenést na externí subjekty, ale tím se otevírá problematika veřejných zakázek. Martina Lustigová upozorňuje, že je v každé zakázce problematické správně nadefinovat ekonomickou výhodnost a způsob hodnocení nabídek. Častou chybou, která brání úspěšné transformaci, je také snaha o nasazení příliš velkých celků najednou. Místo toho by bylo efektivnější nasazování dílčích, snadněji uchopitelných a postupných kroků, které vedou k finálnímu cíli, jehož podoba se může v čase vyvíjet a lišit od prvotního záměru.

Česká správa sociálního zabezpečení

Přístup České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) k oblasti informačních a komunikačních technologií je specifický silnou centralizací agend pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Samotné rozpočty úřadu na ICT se pohybují každoročně v řádu desítek milionů korun, přičemž přesný podíl z celkového rozpočtu nelze s přesností určit.

V posledních dvou letech se interní aktivity omezily především na zajištění provozu, což obnášelo rutinní obměnu hardwaru, kterému skončila technická podpora. Na těchto dodávkách se podílelo více dodavatelů a náklady se lišily podle předmětu plnění. Informace o plánovaných výběrových řízeních na roky 2026 a 2027, stejně jako detaily o stavu kybernetické bezpečnosti a přípravách na směrnici NIS2, nechce úřad s odvoláním na bezpečnostní a strategické důvody poskytnout.

Klíčovým faktorem fungování IT v rámci ČSSZ je projekt OneIT. Z tohoto důvodu jsou správa ICT projektů, čerpání z evropských dotačních programů, samotná digitalizace služeb i případné nasazování umělé inteligence zajišťovány centrálně Ministerstvem práce a sociálních věcí. V otázce lidských zdrojů se úřad potýká s podobnými problémy jako zbytek státní správy.

„Pozice ICT pracovníků se daří obsazovat v omezené míře,“ uvedla Jitka Drmolová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

V širším pohledu na digitální transformaci státní správy v České republice identifikují zástupci ČSSZ dvě hlavní bariéry. První je chronický nedostatek kvalifikovaných odborníků na trhu práce, který limituje schopnost státu realizovat složité technologické změny interními silami. Druhou významnou překážkou jsou rostoucí ceny služeb a hardwaru, které zvyšují finanční náročnost modernizace.

Česká národní banka

Česká národní banka (ČNB) v oblasti informačních a komunikačních technologií dlouhodobě sází na kombinaci interního vývoje a dodavatelských řešení, přičemž podíl výdajů na ICT v jejím rozpočtu roste – z 18,4 % v roce 2024 na 19,4 % v roce 2025. Na rozdíl od mnoha jiných institucí veřejné správy ČNB nevyužívá pro financování ICT projektů žádné evropské dotační prostředky. Mezi klíčové realizované projekty posledních dvou let patřilo zajištění zálohování databází v reálném čase od společnosti Oracle Czech či posílení kybernetické ochrany (EDR/XDR) od T-Mobile. Pro roky 2026 a 2027 banka plánuje významné investice do modernizace přístupové vrstvy sítě a zvýšení kybernetické odolnosti platebního styku, přičemž část infrastruktury bude nadále rozvíjet vlastními silami.

V oblasti digitalizace a nových technologií klade banka extrémní důraz na bezpečnost. Nástroje umělé inteligence využívá od poloviny roku 2024, avšak s cílem maximální ochrany dat rozvíjí i vlastní řešení provozovaná na interním hardwaru. AI zde pomáhá především při analýze dokumentů, identifikaci nesouladů v textech nebo v rámci chatbotů pro zefektivnění interních procesů.

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

